《神州經脈》習近平送別李克強，人行外匯局學習中央金融會議精神

美聯儲局連續第二次暫停加息，主席鮑威爾暗示加息周期可能結束，滬深股市今早（2日）窄幅高開，盤中出現回吐心態，下跌的個股偏多，午後滬綜指倒跌，午後跌幅擴大，全日跌幅0.45%，報3009.41點，深成指跌0.94%，創業板指跌0.99%。

習近平（右）與李克強親屬握手表達慰問。（AP圖片）

股市交投進一步收縮，兩市全日成交7667億元，按日跌5.6%，幸見陸股通轉淨流入逾26.8億元，結束連續三個交易日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後即回吐，盤中雖略有反彈但乏力，收報7.3186，較上個交易日4時30分收盤價僅升1點子，全日在7.3123至7.3195之間波動。全日成交110.2億美元，極為清淡。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1797，較上個交易日跌19點子，止九連升，創10月16日以來逾半個月新低，與市場預測偏離仍超1200點，上個交易日報7.1778。

今日新聞精選

1. 據《新華社》報道，國務院前總理李克強的遺體今日在北京八寶山革命公墓火化，遺體蓋中國共產黨黨旗。習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，到李克強遺體前肅立默哀，向李克強遺體三鞠躬，並與李克強親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對李克強逝世表示哀悼。報道提到，李克強搶救期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式，對李克強逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

2. 人民銀行黨委、國家外匯局黨組今日召開擴大會議，傳達學習中共總書記習近平在中央金融工作會議上的重要講話精神。會議強調將重點抓好六項工作任務，其中，在金融服務實體經濟方面，將始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。在統籌發展和安全方面，將推動金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設；綜合施策，穩定市場預期，堅定維護金融市場平穩運行，及時糾偏外匯市場順周期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。在深化金融改革方面，將加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架。

3. 外電稍早報道，中美將舉行核軍備控制會談，將是自奧巴馬執政以來首次。今日中國外交部例會上，發言人汪文斌證實此消息，稱中美下周將在華盛頓舉行軍控相關司局級非正式磋商，並指外交部軍控司司長孫曉波將率團赴美。據《華爾街日報》報道，此次會談旨在避免美國、中國和俄羅斯之間出現危險的三方軍備競賽，聚焦如何減少誤判風險，並非標誌著開始就限制核武展開正式磋商。

4. 繼貴州茅台提高出廠價後，瀘州老窖昨也發布提價通知，即日起，52度、43度、38度瀘州老窖60版特曲經銷商結算價，分別提升至每瓶478元、438元和428元。跟此前價格相比，三款產品漲價均為每瓶20元，漲價幅度在4%-5%。據券商預估，60版特曲銷售約佔瀘州老窖整體營收10%左右。另外，康師傅飲品投資（中國）有限公司旗下杭州頂津食品有限公司發布通知，康師傅茶／果汁系列產品於2023年11月1日起，調整終端建議零售價，中包裝從每瓶3元起調整為不低於每瓶3.5元，1公升裝從每瓶4元起調整為不低於每瓶5元，即兩者分別提價0.5元和1元。

5. 中國地方政府此前發行了合共近一萬億元的特殊再融資債，幫助地方化解隱性債務，據外電引述萬聯證券數據指，10月有黑龍江、遼寧等逾30家地方政府融資平台公告稱計劃提前償還債券，總額逾150億元，但有部分債券投資人不同意提前兌付。另外，天津昨披露擬發行特殊再融資債券，擬發行規模27.51億元，成為近期首個第三次擬發行特殊再融資債券的地區，總規模達975.55億元。

6. 在易方達基金、招商基金、華夏基金先後公布再度出手自購旗下權益類基金產品之後，在股票投資上見長、擁有龐大權益類基金規模的廣發基金昨日公告，基於對中國資本市場長期穩定發展的信心，將於近期運用固有資金合計2億元人民幣投資旗下權益類公募基金。這是今年8月以來廣發基金第二次官宣自購。

7. 中指研究院發布《百城價格指數報告》，10月百城新建住宅價格環比繼續上漲；百城二手房價繼續承壓，連續5個月超90城環比下跌。截至目前，多地房地產政策已基本放開，全國僅剩10個左右核心城市仍有一定限制性政策。另據人行發布《2023年三季度金融機構貸款投向統計報告》，截至第三季末，人民幣房地產貸款餘額53.19萬億元，同比下降0.2%或1000億元，是2005年有數據以來的首次同比下降。人行並指，同比0.2%的降幅與8月份持平，增速下滑態勢有所企穩。這意味該數據可能是連續第三個月同比下跌，而截至9月底的數據同比跌幅甚至有可能高於0.2%。

8. 據外媒報道，美國國會及行政當局中國委員會的主席及聯席主席共同致信美國超市巨頭開市客（Costco），問詢其為何繼續銷售與中資企業大華股份有關聯的Lorex監控設備產品。大華股份被指存在安全風險，去年11月被美國聯邦通信委員會（FCC）禁止在美銷售電訊設備，同月大華股份決定將Lorex出售予台灣安防公司Skywatch。不過信中指出，大華股份仍為Lorex提供零件。另據英國《金融時報》報道，中國閃存製造商長江存儲（YMTC）在過去一年耗資70億美元應對美國政府實施的嚴格限制措施，導致不得不籌集數以十億美元計的新資本。

撰文：經濟通中國組

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