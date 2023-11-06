新政奏效？廣州10月新房成交量創近5個月高

廣州中原研究發展部統計顯示，10月廣州新房成交量超6500宗，創近5個月以來新高，擺脫了今年6-8月的成交頹勢。二手房方面，10月成交量達9361宗，環比增長9.56%，市場活躍度有明顯提高，成交量三連升。



克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉接受內媒採訪時表示，在系列政策落地及國慶黃金周促銷的帶動下，10月廣州新房二手房雙雙環比回升，延續了9月份企穩復甦的態勢。「展望年底，雙11、雙12、元旦等都是房企營銷衝刺的節點，新政利好釋放的購房需求將會持續入場，預計有望保持目前穩定復甦的態勢。」



有公寓網簽均價超22萬元/平方米



豪宅市場亦逐漸回暖，克而瑞數據顯示，前三季廣州總價1000萬元(人民幣．下同)以上豪宅共成交3817套，創歷史新高，較2022年全年增加22.5%。近日，據中指院數據，商業公寓項目廣州．鵬瑞1號10月網簽5套房，這5套房的網簽均價為226201元/平方米，平均每套總價過億元。



值得注意的是，今年前三季度，包括廣州在內的15個城市，千萬級豪宅成交套數均已趕超2022年全年成交套數。

撰文：經濟通中國組

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