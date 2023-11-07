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深圳二手房在售量超5.8萬套，再創新高

07/11/2023

　　深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示，截至11月6日，深圳共有58493套有效二手房源在售，較上周增加314套，並創新高。

 


　　另外，上周全市二手房(含自助)錄得量環比下降11.5%。深圳市房地產中介協會認為，近期二手房錄得量呈現波動運行態勢，會不會是已觸達政策邊際效應，還需持續觀察。


　　有業內人士表示，深圳二手房掛牌量持續上漲，特別是政策組合拳之後上漲幅度進一步加大。一方面是因為置換客戶置換意願增強，此外還有部分客戶對未來房價上漲預期不足，想趁利好出手。

掛牌量持續上漲，價格下行壓力大

　　廣東省住房政策研究中心首席研究員表示，二手房在售量明顯增加主要是因為認房不認貸等政策鼓勵「賣一買一」，帶動二手掛牌量增加。此外，也會有業主想借機出售自己的房子，或者跟風去掛盤。不過，值得注意的是，如果交易量跟不上，很多掛盤業主會選擇降價，反過來對市場預期產生衝擊，這是一個非常值得重視的現象。


　　根據中指研究院統計，截至10月末，已有近30城出台優化限購政策，20餘城出台優化限售政策。政策的放寬，有利於增強流動性，不過，亦導致多數城市二手房掛牌量居高位，價格下行壓力較大。

 

撰文：經濟通中國組

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