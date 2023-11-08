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《神州經脈》平保否認須接收碧桂園，中證監加強監管量化高頻交易

08/11/2023

　　外媒《路透》今日（8日）下午刊登報道指，中國當局已要求中國平安收購碧桂園控股股權，並擬為其他問題房企的債務重組提供可行性模板，震驚資本市場。儘管平保堅決否認有關消息，但消息仍對午後A場帶來震盪，金融股領跌，滬綜指全日先升後倒跌0.16%，報3052.37點，深成指跌0.04%，創業板指升0.02%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交10366億元（人民幣．下同），再上萬億元關口，按日升4.4%。外資見驚慌情緒，午後急速撤離A股，陸股通全日淨流出超過37億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開近百點後，早盤一度升穿7.27關，高見7.2650，惟後勁不繼，回吐部分漲幅，收報7.2756，較上個交易日4時30分收盤價升95點子，回到周一收盤水平，重返近兩個月高位，全日在7.2650至7.2797之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1773，較上個交易日升3點子，四連升，創9月27日以來近一個半月新高，與市場預測仍偏離近1100點，上個交易日報7.1776。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述多名消息人士指，中國當局已要求中國平安收購碧桂園控股股權，並向碧桂園分階段注資緩解其債務問題，救助計劃由廣東省政府協助安排。惟中國平安發表聲明，稱報道內容完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門或機構的相關要求。港交所數據顯示，截至8月11日，平保持有碧桂園4.99%的股份。內媒《21世紀經濟報道》引述平保消息指，截至今年底三季度末，公司已經不再持有碧桂園的股份。

 

2. 2023金融街論壇年會今起一連三日在北京舉行，人行行長潘功勝在開幕式致辭時表示，全年5%的預期目標有望順利實現。對於地方債問題，會推動地方政府和融資平台剝離資產籌措資源償還債務，嚴格控制債務負擔相對較重的地區新增政府投資，引導金融機構協助化解存量債務風險，必要時人行將對地區提供應急流動性支持。此外，得益於國內經濟持續回升向好，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值。他強調，中國有信心、有能力、有條件維護外匯市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

3. 中國證監會主席易會滿在2023金融街論壇年會發表主題演講時表示，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，並特別提出重典治本，對量化高頻交易加強跟蹤研判，完善監管舉措。此外，堅持註冊制基本架構不動搖，推動股票發行註冊制走深走實，動態評估優化定價、減持、再融資等制度安排。大力度推進投資端改革，推動中長期資金入市各項配套政策落地，加快培育境內「聰明資金」，推動行業機構強筋壯骨。

 

4. 日媒引述美國官員表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃在下周三（15日）於三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間舉行雙邊會談。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上回應稱，中美雙方都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力，但同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。

 

5. 在上海進博會，天貓超市昨宣布啟動2024年全球直採計劃，計劃一年內全球直採規模達100億元人民幣，覆蓋超過100個國家，重點圍繞13個海外核心產業帶；並將對未來直採計劃的合作品牌提供全場景的供應鏈解決方案，包括清關、特殊倉儲、半日達、送貨上門等服務，幫助進口商品更快落地國內市場。

 

6. 復星醫藥子公司復星健康旗下的佛山復星禪誠醫院，在本屆進博會期間，與波士頓科學、美敦力簽署戰略合作協議，宣布在「港澳藥械通」政策指導下，在佛山醫院引入用於治療房顫的脈衝電場消融系統FARAPULSE，以及用於治療高血壓的腎動脈交感神經多級射頻消融系統Symplicity Spyral。加上早前已經獲批的三款藥品，佛山復星禪誠醫院目前已獲批5項港澳藥械通產品。復星健康並表示，正積極與港澳醫務機構合作，引入港澳醫生在大灣區出診執業。

 

7. 據《彭博》報道，美國財政部再次呼籲北京提高實施匯率政策的透明度。美國雖然在周二發布的半年度外匯報告中沒有將任何貿易夥伴列為匯率操縱國，但報告指出，中國不公布外匯干預，且其匯率機制的關鍵特質缺乏透明度。財政部官員擬在未來幾周提出對中國匯率管理和貨幣政策缺乏透明度的關切。《彭博》匯總的分析顯示，中國通過中間價對人民幣匯率的掌控已達到十多年來未見的水平；人行今年大部分時間都在努力穩定本幣，因其兌美元已跌至16年最低點。

 

8. 乘聯會公布數據顯示，2023年10月乘用車市場零售達203.3萬輛，同比增長10.2%，環比增長0.7%；今年累計零售1726.7萬輛，同比增長3.2%。新能源乘用車生產達91.9萬輛，同比增長27.5%，環比增長13.8%；今年累計生產683.5萬輛，同比增長31.5%。新能源乘用車批發銷量達到88.3萬輛，同比增長30.1%，環比增長5.7%；今年累計批發680.0萬輛，同比增長35.5%。新能源車市場零售76.7萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.7%；今年累計零售595.4萬輛，同比增長34.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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