《神州經脈》10月經濟數據佳，習近平抵美，小米汽車將上市

多項重磅消息今日（15日）轟炸資本市場，滬深股市今早顯著高開，滬綜指大幅高開0.69%，深成指高開超過1%，不過三大指數在多項經濟數據還未公布前便先行回落，直至10月工業生產、消費及投資等數據公布後，A股不再見異動，反應未如港股般熱烈，滬綜指全日維持0.55%升幅收市，報3072.83點，創今年10月18日以來新高，深成指升0.72%，創業板指升幅收窄至0.53%。

（中央電視台影片截圖）

信心稍有修復外資恢復回流，陸股通淨流入約36億元（人民幣．下同），全日成交9900億元，差100億元返回萬億關，但已較上日（14日）成交大增10.8%。

美國通脹降溫令美指大跌，加上中國最新公布的10月工業增加值和消費數據向好，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日大幅高開後繼續走高，接連升穿7.25、7.24，尾盤略有回吐，收報7.2391，較上個交易日4時30分收盤價大升542點子，止四連跌，創8月11日以來逾三個月新高，全日在7.2326至7.2633之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1752，較上個交易日升16點子，九連升，續創9月27日以來逾一個半月新高，較市場預測強逾800點，偏離程度明顯收窄。上個交易日報7.1768。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，10月規模以上工業增加值同比實際增長4.6%，優於市場預期的4.3%，為今年4月以來新高，增速較上月略為擴大0.1個百分點；10月社會消費品零售總額同比增長7.6%，優於預期的7%，創今年5月以來新高，增速較9月擴大2.1個百分點；全國固定資產投資同比增長2.9%，增速是2020年1-12月以來最低，差過市場預期的增長3.1%；全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。國家統計局發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，首10個月經濟運行主要情況看，經濟保持了持續恢復向好態勢，為實現全年經濟社會發展的預期目標奠定一個較好的基礎。

2. 國家統計局公布，1-10月份全國商品房銷售額97161億元，下降4.9%，降幅連續第六個月擴大，續創年內新低，其中住宅銷售額下降3.7%。1-10月全國房地產開發投資95922億元，按可比口徑計同比下降9.3%，降幅持續擴大，再創年內新低；其中，住宅投資72799億元，下降8.8%。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，10月民間投資和房地產投資低迷，繼續對經濟構成拖累。東方金誠預計，年底前貨幣政策還有可能降準，短期內宏觀政策將在穩增長方向持續用力，推動第四季度經濟復甦動能持續走強。

3. 人民銀行今日開展一年期中期借貸便利（MLF）14500億元，利率持穩於2.5%，對沖今日到期的8500億元MLF，淨投放6000億元。本月MLF單次操作規模創2016年12月以來單月最大。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔對外媒表示，流動性注入的水平超出市場預期，力度接近於降準25個基點，但考慮到10月份數據顯示經濟下行壓力仍存，預計年底前人行仍將降準。劉潔續指，近期1年期同業存單利率持續高於MLF利率，意味著銀行體系流動性緊張。

4. 中國國家主席習近平應美國總統拜登邀請，赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議。習近平專機當地時間14日下午抵達美國三藩市，美國財長耶倫、加州州長紐森及美國駐華大使伯恩斯到機場迎接。美國總統拜登表示，美方努力讓兩國關係變得更好，而非試圖與中國脫勾，希望會談能讓兩國回到正常的溝通軌道，「拿起電話就可以和對方通話」，並表示希望就兩國軍事溝通達成協議。另有美國網媒引述知情人士報道，拜登與習近平會晤時可能同意就人工智能問題成立工作小組，相當於建立一個正式溝通渠道，模式類似於兩國於今年9月成立的「經濟工作小組」和「金融工作小組」。

5. 據《彭博》引述知情人士透露，大連萬達集團旗下購物中心業務投資者拒絕了集團初步提議--延期支付300億元人民幣股權回購款加上年底到期利息。知情人士稱，萬達擬於4年內分期償還珠海萬達商業管理集團投資者，同時提供珠海萬達超過20%的股權作為抵押。根據原始投資條款，如果珠海萬達商管到2023年底仍未能上市，萬達將同意向上市前投資者支付300億元人民幣股權回購款。新提案暗示該公司很快進行首次公開發行（IPO）可能性微乎其微。

6. 外電引述知情人士表示，中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計劃，為此提供的資金支持總規模將至少達到1萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。「三大工程」包括保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

7. 中國工信部今日發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第377批），新產品公示名單中包括兩款「小米」品牌的純電動車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示該公司為北汽集團的越野車業務板塊。申報資料顯示，小米品牌兩款汽車都是純電動5人座轎車，其中一款或定名SU7 Max，搭載寧德時代生產的三元鋰電池；另外一款或定名SU7，搭載由比亞迪旗下襄陽弗迪電池生產的磷酸鐵鋰電池，電池總成生產企業為小米汽車科技有限公司。另據內媒引述知情人士指出，北京經開區的小米汽車工廠已小批量試生產了一段時間，生產出的車輛有數十輛；工廠將在12月開始批量生產，為明年2月上市做準備。

8. 去年11月下旬，廣電總局開展了為期3個月的「小程序」類網絡微短劇專項整治工作，隨後，對網絡微短劇治理工作轉入常態化。廣電總局表示，下一步將從七個方面加大管理力度，包括加快制定《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》；建立小程序「黑名單」機制；以及再次開展為期一個月的專項整治工作，圍繞網絡微短劇的導向、片名、內容、審美、人員、宣傳、播出等方面，加大違規微短劇處置和曝光力度，優化算法推薦，完善廣告推流審核機制等等。

撰文：經濟通中國組

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