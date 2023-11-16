《神州經脈》習拜會恢復中美對話，抖音短片擬收費，A股跌成交淡

中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行中美元首會晤，不過有分析認為雙方在重大問題上無法達成共識，中美關係僅從冰點回升，而非全面修復，兩國之間「脫勾斷鏈」的風險仍存。在拜登會後接受記者訪問後，氣氛更重新變冷，資本市場獲利回吐心態主導A股。

習近平（左）與拜登（右）在會面場地菲洛麗莊園內散步。（AP圖片）

滬深股市今早（16日）窄幅低開，金融、半導體、新能源、醫藥等板塊盤中擴大跌幅，午後滬市靠穩，全日收低0.71%，報3050.93點，中斷三連升，不過深市則愈踩愈深，深成指挫1.23%，失萬點關口，創業板指更插水1.85%。

交投氣氛亦出乎預期般冷淡，兩市全日成交8507億元（人民幣．下同），按日大跌14%；陸股通淨流出21.9億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤明顯回調，午後逐漸上行，收報7.2515，較上個交易日4時30分收盤價跌124點子，全日在7.2493至7.2618之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1724，較上個交易日升28點子，十連升，續創9月27日以來逾一個半月新高，官方中間價較市場預測強750點，偏離程度繼續收窄。上個交易日報7.1752。

今日新聞精選

1. 中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行中美元首會晤，同意推動和加強各領域對話合作，包括將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意就人工智能問題建立政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；同意明年早些時候進一步大幅增加航班，並擴大兩國之間教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流。拜登在會談後的記者會上表示，雙方就各領域問題進行溝通，兩人同意未來對中美議題現憂慮時會直接致電對方。習近平之後出席美國友好團體聯合舉行的歡迎晚宴並發表演講，稱中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國；同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

2. 中共中央政治局委員、外交部長王毅應詢向媒體介紹中美元首會晤對當前和未來中美關係的影響。王毅稱，舊金山（三藩市）會晤是一次為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作的重要會晤，也是一次為動蕩變革的世界注入確定性、提升穩定性的重要會晤。三藩市不是終點，而應該成為新的起點。中方始終相信，中美之間最終應該而且能夠找到正確的相處之道，這是歷史的必然、時代的潮流，也是人民的期盼。王毅並表示，習近平就經貿科技問題向拜登表明了中方的立場--打壓中國科技就是遏制中國的高質量發展，剝奪中國人民的發展權利，中方決不答應，美方應嚴肅對待中方關切，取消單邊制裁，為中方企業提供公平公正非歧視的環境。

3. 國家統計局今日公布10月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比降0.1%，與上月持平，環比下降0.3%，降幅較上月擴大0.1個百分點；同環比均為連續四個月下降。經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有11個（上月為15個）；持平3個（上月1個）；下跌56個（上月54個）。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，10月70個大中城市商品住宅銷售價格環比下降城市個數略增，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比漲跌互現。

4. 前三季度國內生產總值同比增長5.2%，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在例行發布會表示，看中國經濟形勢，不僅要看「形」，更要看「勢」。前三季度中國GDP同比增長5.2%，其中三季度環比增長1.3%，較二季度提高0.8個百分點。10月份以來，經濟總體保持回升向好態勢。下一步，將推動新增發1萬億國債等已出台宏觀政策持續落地見效，並著力做到「四個持續」--持續擴大國內需求、持續支持企業高質量發展、持續做好歲末年初民生保障工作、持續強化政策統籌協調。

5. 據內媒引述消息指，近日監管部門向相關保險公司傳達了關於部分短期健康險產品開發規則的通知，要求保障一般醫療費用的醫療保險，最高保額不得超過600萬元，其中因癌症住院產生的醫療費用保障不得超過300萬元。保障私立醫院或海外就醫醫療費用的醫療保險，最高保額一般不得超過800萬元。通知還要求不得開發保障無定價基礎的單一病種責任產品。

6. 近年以抖音為代表的短視頻平台快速發展，當前基本上所有短視頻都是免費，但有內媒發現，抖音近期開始測試視頻內容付費服務，即用戶在平台觀看部分視頻時，需要付費才能解鎖全部內容，涉及短劇、知識、娛樂等幾乎全品類內容。報道提到，視頻價格由視頻發布者自行決定，用抖幣進行支付（1抖幣等於0.1元），平台在結算時會向作者收取訂單總金額30%的技術服務費。

7. 抖音今日發布《抖音關於打擊違規微短劇的公告》指，近期累計下架小程序內違規微短劇119部，處置違規推廣微短劇的抖音帳號1188個，並提出微短劇及其推廣內容、行為需符合以下要求，包括不得含有鼓吹炫富拜金、渲染貧富對立等宣揚不良價值觀、違反公序良俗的內容；不得含有色情低俗的內容；不得宣揚以暴制暴、極端復仇等涉黑涉暴內容；不得發布劣質翻拍、惡搞、醜化民族英雄、歷史人物以及經典文化作品的內容；不得含有故意審醜、製造獵奇噱頭等博眼球的內容；不得含有可能引發未成年人模仿的不安全行為、違反社會公德行為、不良導向行為的內容；不得通過大量發布同質化的微短劇內容不當博取流量。

8. 震驚內地私募界的「杭州30億量化跑路」事件持續發酵，除百億私募北京華軟新動力「中招」外，據內媒爆料，國通信託、雲南信託亦「踩雷」。華軟新動力此前指，旗下FOF將資金投至杭州匯盛，但杭州匯盛再把資金拿去投資杭州瑜瑤的產品；又指公司管理的部分私募基金產品最終實際投資至「深圳匯盛私募證券基金管理有限公司」，深圳匯盛發生違約行為導致兌付困難。據報杭州瑜瑤還再把相關資金下投名為磐京股權投資的基金。內媒引述知情人士指，杭州匯盛實為深圳匯盛，而深圳匯盛、杭州瑜瑤幕後操盤人都是磐京投資實控人毛崴。毛崴本月初被帶走調查，與之有親屬關係的杭州瑜瑤股東、基金經理楊澤斌一周前被帶走。據指因毛崴受查致杭州瑜瑤無人協調資金令資金鏈斷裂，繼而引發後續連環「爆雷」。

撰文：經濟通中國組

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