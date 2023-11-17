  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

緬北電騙據點瓦解，首腦明學昌自殺亡三頭目移交中方

17/11/2023

　　緬甸北部多區上月起爆發武裝衝突，軍政府節節敗退，亦令由當地軍方關聯家族保護的電信詐騙產業鏈受影響。據《央視新聞》引述緬甸妙瓦底電視台報道，11月16日，因實施網絡詐騙、綁架、非法拘禁、敲詐勒索等犯罪活動，緬北果敢自治區電詐犯罪集團重要頭目明學昌、明珍珍、明國平在果敢被緬甸警方抓獲。

 


　　另據中國公安部刑偵局消息，當日在中國南傘口岸，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被移交中國公安機關，中緬聯合執法取得重大戰果。


　　公安部刑偵局還表示，當日，接緬甸駐昆明總領事館通報，緬方11月15日夜組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。


　　資料顯示，明學昌原是果敢當局官員，明國平是當地民兵中隊長。而另外2人均為女性，其中明菊蘭42歲，戶籍地為雲南省臨滄市鎮康縣；明珍珍27歲，戶籍地為雲南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣，二人均有中國身份證。明國平是明學昌之子，明菊蘭、明珍珍與明學昌是否有親屬關係尚不清楚，有傳明菊蘭是明學昌的長女，明珍珍是明學昌的孫女。


　　緬北果敢面積不大，當地卻出現了電騙「四大家族」，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，他們被普遍認為是當地電詐產業的保護傘或控制人，最近在中方不斷施壓下，當地電騙產業遭到敲打。此前傳出白所成家族中二兒子白應蒼、女兒白應蘭、女婿曹強力等人在坐直升飛機逃跑時被擊中發生爆炸，全部死亡，至於白所成行蹤未明。


　　明家雖然在「四大家族」之外，但其在當地有較大影響。自稱是果敢警察部隊官方媒體的微信公眾號「平安果敢」時常發布「老領導明學昌」的資訊動態，並配有圖片和影片。此外，明家被廣泛認為是果敢著名電詐園區「臥虎山莊」的保護傘或實際控制人。

 

撰文:經濟通中國組

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.690

異動股

01942

馬可數字科技

2.060

異動股

00123

越秀地產

7.440

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.690
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.060
  • 00123 越秀地產
  • 7.440
  • 02331 李寧
  • 22.850
  • 01093 石藥集團
  • 6.790
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.800
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 59.000
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.430
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.860
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.100
  • 目標︰$96.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
  • 00700 騰訊控股
  • 316.400
  • 00001 長和
  • 39.900
  • 00005 滙豐控股
  • 59.000
  • 00388 香港交易所
  • 286.000
報章貼士
  • 02886 濱海投資
  • 1.610
  • 目標︰$1.90
  • 02128 中國聯塑
  • 4.230
  • 目標︰$5.50
  • 00027 銀河娛樂
  • 43.050
  • 目標︰$49.30
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2023 12:06  《午市前瞻》恒指連跌兩日無改反覆向好走勢，藥明生物好抵買

17/11/2023 12:05  恒指跌387點報17445，阿里跌10%，阿里健康跌7.6%

17/11/2023 09:50  【ＡＰＥＣ】花絮：拜登展示習近平舊照，加州州長讚習近平MVP

17/11/2023 08:22  【ＡＰＥＣ】習近平演講：堅持對話，亞太不能搞新冷戰和陣營對抗

17/11/2023 11:27  余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款

17/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３９億元，買盈富沽騰訊

17/11/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】阿里績後被大行齊狠削目標，網易獲睇好

17/11/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６６，一周拆息較上日升至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指連跌兩日無改反覆向好走勢 藥明生物好抵買
人氣文章

新聞>中國故事

緬北電騙據點瓦解，首腦明學昌自殺亡三頭目移交中方
人氣文章

新聞>財經熱話

【績後部署】阿里放榜兼投彈，股價中線難反彈？
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

BBQ精選推介！抵食好玩燒烤場一覽！吐露港烤金牌乳豬琵琶鴨／湖畔釣魚燒烤二合一／抵食龍蝦海鮮餐／20年老字號港式BBQ風味
人氣文章

著數速遞

Market Place超市推新版手機App︰涵蓋過萬種商品！買咩即有7折優惠兼賺20倍yuu分？
人氣文章

健康解「迷」

糖尿病非長者專利！29歲網紅患病多時曾酮酸中毒，控制飲食仍暴斃！非高危一族幾多歲要做血糖檢測？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

成年人的性教育課：次數太頻密，對身體不好？禁慾真的可以養生嗎？
人氣文章

Watch & Jewelry

專訪意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli：「我嘗試在創作中留下運動的本質，展現生命的活力」
人氣文章

Fashion

Autumn Trend：秋冬姍姍來遲！微涼不冷不熱的天氣，3件輕薄單品打造輕盈時尚造型！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
添加糖｜經常想吃甜品、感到肚餓、疲累？5個症狀暗示你可能攝取過多添加糖！
人氣文章
消委會 | 3間藥房賣假藥、醫療用品！同仁堂、太和久咳丸被偽冒！即睇賣假藥藥房名稱、喺邊區！
人氣文章
16歲女劇烈頭痛求醫3日後器官衰竭猝死！被診斷普通感冒，驗屍揭真正奪命原因
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 12:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 12:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 12:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2023
《午市前瞻》恒指連跌兩日無改反覆向好走勢 藥明生物好抵買
人氣文章中國故事17/11/2023
緬北電騙據點瓦解，首腦明學昌自殺亡三頭目移交中方
人氣文章財經熱話17/11/2023
【績後部署】阿里放榜兼投彈，股價中線難反彈？
人氣文章國際動態17/11/2023
拜登展示習近平舊照，加州州長讚習近平MVP
人氣文章大行報告17/11/2023
【大行炒D乜】阿里、網易、聯想績後大行點評價？阿里係咪真係咁淡？
人氣文章開市Good Morning17/11/2023
曾永堅：恒指若失50天線，恐進一步退守17000點水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金