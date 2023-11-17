《神州經脈》習岸會談核污水，廣州車展開幕，旅遊業界提振入境遊

美聯儲副主席傑斐遜表示，美聯儲資產負債表仍有可能會大幅縮減，加上阿里ADS重創，打擊市場氣氛。中國國家主席習近平出席APEC領導人峰會，滬深股市今早（17日）仍偏軟，午後氣氛稍轉佳，汽車配件、醫藥領漲，滬綜指全日倒升0.11%，報3054.37點。

習近平（右）與岸田文雄（左）在APEC峰會期間舉行會談。（AP圖片）

總結全周，當局公布的多項經濟數據均勝過預期，惟民間投資表現仍弱，另外習近平與美國總統拜登會談中，並未就中方關心的經濟議題達成共識，這些都影響到A股沒有進一步上升，外資持續流出，陸股通本周淨流出近50億元（人民幣．下同）。總的來說，滬綜指持續修復，連續第四個星期上升，單周升幅0.51%，11月以來滬指從低位回升1.18%。

深成指今日收升0.25%，創業板指升0.43%。

兩市全日成交8267億元，按日縮減2.8%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開過百點後漲幅收窄，尾盤一度逼近7.25，最終收報7.2465，較上個交易日4時30分收盤價升50點子。全日在7.2348至7.2492之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1728，較上個交易日跌4點子，止十連升，較路市場測強745點，兩者偏離程度有所收窄，上個交易日報7.1724。

今日新聞精選

1. 中美元首會晤後，中國國家主席習近平於當地時間16日上午，在三藩市向APEC工商領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定。亞太不能也不應該淪為地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。習近平又在演講中呼籲各國繼續投資中國，他稱中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個「中國」還是中國，歡迎各國工商界繼續投資中國、深耕中國。另外，美國商務部公布，已把中國公安部物證鑑定中心從其實體清單中移除。美國此舉旨在說服中國政府加強合作，阻止鎮痛藥芬太尼在美國流通及濫用。

2. 習近平在出席APEC領導人會議期間，會見日本首相岸田文雄。據《央視》報道，雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議，就國際地區事務保持溝通協調，共同應對氣候變化等全球性挑戰。雙方並同意本著建設性態度，通過磋商談判找到解決福島核污染水排海問題的合適途徑。至於岸田文雄在會面中要求中方立即取消停止從日本進口食品的措施，中國外交部發言人毛寧回應稱，習近平指出日方應嚴肅對待國內外就核污水排海的合理關切，本著負責任和建設性的態度妥善處理。

3. 中美兩國元首會晤後，中國商務部公布，商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多在三藩市舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿議題進行了務實、建設性和富有成效的溝通，並就經貿領域的國家安全問題進行了深入交流。商務部指，王文濤在會上就美對華半導體出口管制最終規則、制裁打壓中國企業、雙向投資限制、301關稅等表達關切。商務部又指，雙方同意兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組（副部級）對話首次會議；雙方討論並同意兩國專家於2024年1月就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務信息保護問題進行技術討論。

3. 2023廣州車展今日開幕，會場展出了1100多輛汽車，約40%是純電動汽車（EV）和插電式混合動力汽車（PHV）等新能源汽車，其中59輛新車全球首發。小鵬汽車首款MPV小鵬X9正式開啟預售，預售價38.8萬元起。理想汽車家庭科技旗艦MPV理想MEGA今早9時40分開始預訂，售價將在60萬元以內，料明年2月初量產，2月下旬開始交付。華為與賽力斯聯合打造的旗艦SUV問界M9首次公開亮相，9月啟動的盲訂至今已超過3萬輛，預計售價50萬-60萬元。華為鴻蒙智行首次以獨立展台參展，亮相車型還包括問界M5都市煥彩套裝、問界新M7，以及剛剛開啟預售的智界S7。廣汽集團總經理馮興亞則在車展上表示，旗下新能源車品牌埃安要盡快實現上市，從而更好調動團隊積極性。

4. 工信部等四部門發布關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知。試點汽車生產企業須細化完善智能網聯汽車產品的准入測試與安全評估方案，經工信部、公安部確認後開展產品測試與安全評估工作，通過產品測試與安全評估工作後方可向工信部提交產品准入申請，並於取得准入後在限定區域內開展上路通行試點。通知指，工作目標是基於試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全完善智能網聯汽車生產准入管理和道路交通安全管理體系。通知中的智能網聯汽車產品是指搭載國家相關分級中L3級有條件自動駕駛和L4級高度自動駕駛功能的的智能網聯汽車產品。

5. 2023中國國際旅遊交易會今日在雲南昆明開幕，會期3天。期間舉行的全球旅行商大會上，攜程聯合螞蟻集團、中旅旅行、遠海國際、CNN、桂林唐朝國旅等產業鏈相關企業，發出入境遊協作聯盟倡議。倡議表示，將分別從入境遊服務門戶、境外卡移動支付、國內目的地海外傳播、團隊遊服務品質等維度入手，推動入境遊全鏈路便利化，提高外國遊客的遊玩體驗。攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章表示，一些主要經濟體入境旅遊收入佔GDP的1%-3%，如果中國入境遊收入佔GDP1.5%的話，將帶來過萬億元人民幣的市場增量空間。

6. 美國財政部數據顯示，9月中國減持273億美元的美國國債，不但是連續第六個月減持，而且減幅創下一年新高，目前中國持有7781億美元的美國國債，是2009年以來最低水平，不過仍然是美國第二大海外債主。當月外國持有美國國債規模為7.605萬億美元，是今年5月以來最少，結束連續3個月增持的走勢，外國持有美國國債規模按月減少1020億美元或1.32%，為今年以來最大單月下降。

7. 特斯拉CEO馬斯克當地時間15日受邀參加美方歡迎中國國家主席習近平的宴會。特斯拉官方微博發文指，習近平在會前小型招待會中與馬斯克會面，對特斯拉在中國的發展表示支持。馬斯克表達感謝，並讚賞中國新能源汽車行業的快速發展。特斯拉表示，會繼續深耕中國，期待在新能源汽車、儲能、人工智能等更多領域與行業共同發展。

8. A股上市公司三季報陸續披露。據《中國經濟周刊》統計，有可比數據的100家A股房企今年第三季度營業收入合計4249億元，低於2021年和2022年同期，已連續兩年下降；這100家房企三季度實現淨利潤13億元，連續3年下降。在上述百家房企中，有45家今年第三季度淨利潤虧損，虧損公司數量創近5年同期最高，亦高於今年前兩個季度。三季度淨利潤虧損前3名的房企分別是華僑城A、世茂股份和金地集團，虧損額分別是20.41億元、19.37億元和14.74億元。淨利潤盈利前3名分別是萬科A、招商蛇口和保利發展，分別盈利37.51億元、16.16億元和10.7億元。

撰文：經濟通中國組

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