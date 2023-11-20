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MasterCard獲批成中國合資銀行卡清算機構

20/11/2023

　　美國第二大銀行卡清算機構、萬事達公司（MasterCard），獲批進入中國市場。萬事達是繼美國運通後，　第2家境外銀行卡清算機構進入國內市場。

 


　　人民銀行公告，人民銀行會同金融監管總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」提交的銀行卡清算機構開業申請。11月17日，人民銀行向萬事網聯公司核發銀行卡清算業務許可證。獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。


　　人民銀行指，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，推進銀行卡清算市場准入工作，統籌發展和安全，持續完善銀行卡清算機構監管機制，促進支付行業高質量發展。


　　萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。天眼查信息顯示，萬事網聯公司註冊金額10億元人民幣，萬事達公司通過旗下公司合計持股51%，網聯清算有限公司的全資子公司網聯科技有限公司持股49%。萬事網聯公司的董事長為萬事達卡亞太區聯席總裁凌海。


　　專家指，批准萬事達公司進入中國市場，是貫徹落實中國推進高水平對外開放決策部署的具體措施，彰顯中國擴大對外開放的決心。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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