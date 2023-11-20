《神州經脈》人民幣大反彈，FDI跌幅擴，LPR保持不變

內地11月1年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）均與上月持平，符合預期。券商股周一（20日）早段顯著跌拖累A股行情，滬綜指稍高開後快速倒跌，最多曾跌0.35%，不過開市一小時後市況顯著變好，人工鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體落鑊炒作，軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速回升並維持至全日收市，收升0.46%，報3068.32點，深成指升0.43%，創業板指升0.32%。

(資料圖片)

資本市場見買氣，兩市全日成交9273億元（人民幣．下同），按日大增12.2%，陸股通淨流入近14億元。



深陷貶值壓力已久的人民幣匯率周一展開大反彈，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）收盤大漲718點至7.1747，兩連升，創8月1日以來逾三個半月新高，升幅為今年1月9日以來最大。全日在7.1700至7.2072之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）盤中亦升破7.17關口。



周一人民幣兌一美元中間價報7.1612，較上個交易日升116點子，創8月14日以來逾三個月新高，上個交易日報7.1728。

今日新聞精選

1. 中國商務部公布，2023年1-10月全國實際使用外資金額9870.1億元，同比下降9.4%，跌幅較1-9月的8.4%再擴，連續第五個月下跌。自今年8月起，商務部未再公布以美元計價的FDI數據。數據又顯示，1-10月全國新設立外商投資企業41947家，同比增長32.1%。從行業看，製造業實際使用外資金額2834.4億元，增長1.9%，其中高技術製造業實際使用外資增長9.5%。服務業實際使用外資金額6721.0億元，下降15.9%。建築業、研發與設計服務領域實際使用外資分別增長30.0%和15.9%。



2. 人民銀行公布，11月份，1年期貸款市場報價利率報3.45%，5年期以上報4.2%，均與上月持平，符合預期。《證券日報》表示，人行在本月15日開展MLF（中期借貸便利）操作時操作利率不變，就已在很大程度上預示本月LPR也將保持不變。報道引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，作為房貸利率的定價基準，未來5年期以上LPR還有0.3至0.4個百分點的下行空間，進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。預計接下來即使MLF操作利率保持不變，5年期以上LPR單獨下調的可能性也比較大。



3. 財政部網站日前發布通知，明確會計師事務所不得以或有收費方式提供審計服務，收費與否或者收費多少不得以審計工作結果或實現特定目的為條件。或有收費通常表現為上市獎勵費，以及根據審計意見類型、是否能夠實現上市、能否實現發債等收取部分或全部審計費用。通知強調，會計師事務所應當按照職業道德守則和執業準則規定，根據審計工作中所承擔的責任、工作量，以及所需的相關資源投入合理確定審計收費，並與客戶簽署合規的收費安排條款。



4. 內媒報道稱，目前鴻蒙HarmonyOS NEXT開發者預覽版已不兼容安卓，華為可能明年推出不兼容安卓的鴻蒙版本，有業內人士透露，華為內部確有這計劃，明年推出不兼容安卓的鴻蒙版本，但目前內部還未下發相關通知，具體何時推出暫不明確。華為日前宣布與美團以HarmonyOS為基礎進行全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。國航、寶寶巴士、同程旅行等企業亦已宣布加入鴻蒙原生應用開發中。



5. 美國第二大銀行卡清算機構、萬事達公司（MasterCard）獲批進入中國市場。人民銀行公告，人行會同金融監管總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」提交的銀行卡清算機構開業申請，11月17日，人行向萬事網聯公司核發銀行卡清算業務許可證。獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。這是繼美國運通後第2家境外銀行卡清算機構進入國內市場。



6. 日前有指阿里巴巴即將裁員2.5萬人，阿里巴巴此前已對裁員謠言進行過闢謠，最新再澄清「阿里即將裁員25000謠言」，指「裁員謠言接二連三，但假的就是假的」。內媒報道指，阿里巴巴方面針對此次謠言已報警。



7. 據《澎湃新聞》報道，近日蔚來聯合創始人、總裁秦力洪在廣州車展強調，蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能，呼籲大家放心地體驗和購買蔚來的汽車。本月初創始人、CEO李斌發布全員信，確認蔚來將減少10%左右的崗位，具體調整會在11月完成。緊接著，蔚來子品牌阿爾卑斯也被曝出相關崗位裁減，此後或不再是獨立項目。



8. 「杭州30億量化跑路」一事尚未明朗，又一家私募被爆「走佬」。據內媒報道，微博有網民爆料稱，深圳洛克資本老闆張穎豪上周二（14日）晚間在公司員工群中說了一句「我要走了，你們也走吧」後失聯，而此前他曾在11日叫司機去香港口岸；員工發現張穎豪捲款潛逃後報警，涉及高額或高達12億元，受害投資者約500人。《證券時報》引述洛克資本母公司所在地的東莞萬江區新和派出所指，「洛克資本老板跑路」一事已經立案調查。

撰文：經濟通中國組

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