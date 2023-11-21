  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》人幣續升，監管撐內房融資，傳人行指導明年放貸節奏

21/11/2023

　　人民幣兌美元中間價升206點子，創8月7日以來三個半月新高，即期匯率（CNY）亦大幅高開432點子，盤中創近四個月新高。匯市押注美國結束加息周期，滬深股市今早（21日）高開並維持至半日收市，滬綜指午收升0.46%，正當衝擊三千一在即，資金獲利離場心態卻在午後湧現，外資快速流出，昨日炒高高的多個板塊如軍工、半導體、機器人等集體跌超過1%，反映市場信心仍然十分疲弱。滬綜指全日收盤反高潮倒跌0.01%，報3067.93點，深成指跌0.26%，創業板指跌0.44%。

 

（資料圖片）

 

　　過山車行情下，兩市全日成交9981億元（人民幣．下同），逼近萬億元關口，按日增7.6%，外資早段顯著流入，陸股通半日淨流入近42.5億元，但到全日收市，陸股通淨流入金額僅剩1.42億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日繼續大漲，盤中一度升破7.13關口，收報7.1338，三連升，較上個交易日4時30分收盤價大升409點子，創7月14日以來四個多月新高，全日在7.1296至7.1428之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）盤中亦曾升破7.13。有分析認為，中美關係改善，房地產行業支持政策繼續出台，且監管繼續引導中間價，隨著結匯需求上升，人民幣有望測試7.1關口。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1406，較上個交易日升206點子，兩連升，創8月7日以來三個半月新高，與市場預測偏離大幅收窄至不足300點。上個交易日報7.1612。

 

今日新聞精選

 

1. 外電指中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，讓金融機構對名單上的房企加大融資等方面的支持，共有50家國有和民營房企被列入，包括新城發展、萬科和龍湖等。內媒《藍鯨財經》向萬科、綠城、新城、濱江、碧桂園、融創等十幾家民營及混合所有制房企了解白名單最新進展，惟受訪企業均表示，目前未收到相關通知或消息。另外，人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險上周五（17日）召開金融機構座談會，據《財新》報道，金融監管部門會上討論了多項房地產金融放鬆政策，包括提出「三個不低於」，即各家銀行自身房地產貸款增速不低於銀行行業平均房地產貸款增速，對非國有房企對公貸款增速不低於本行房地產增速，對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。

 

2. 融創中國宣布各項重組條件已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及債務工具本金總額約94.5億美元，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其他同類房企的債務重組模板。另外，大連萬達商業管理集團今日公告稱，計劃調整子公司萬達地產國際有限公司2024年1月到期的6億美元債還款計劃，建議把到期日延長11個月至2024年12月29日，一年內分四次還清，還款來源於穩定的租金收入和珠海商管分紅。

 

3. 《彭博》報道，為防止經濟復甦過程中信貸過度擴張，人民銀行對商業銀行信貸投放節奏進行指導，計劃通過宏觀審慎監管（MPA）引導商業銀行均衡信貸投放，將大型商業銀行明年一季度的信貸增量控制在過去5年同期平均水平以內，同時鼓勵銀行將原計劃明年初發放的貸款適度前移，使今年最後兩個月信貸增量保持平穩。有關消息若屬實，則明年第一季度新增貸款規模或在7.9萬億元以內，按年減少25%。

 

4. 據廣州公共資源交易中心官網，黃埔區掛牌今年第四批次土地出讓的首宗宅地（編號HPG-DS-26），面積為37711平方米，起拍總價為39.47億元，將於下月22日15時進行限時競價。本次掛牌地塊出讓按照「價高者得」原則確定競得人，並未設置最高成交限價，意味著廣州亦加入取消宅地「限地價」出讓政策行列，成首個取消「限地價」的一線城市。據中指研究院最新監測數據顯示，截至11月21日，在22個採取「兩集中」（集中發布出讓公告、集中組織出讓活動）土地出讓方式的城市中，全部都已發布涉宅用地公告，其中18城恢復「價高者得」，僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行限地價政策。

 

5. 央視新聞報道，今年國家醫保藥品目錄調整的現場談判競價的環節已經於昨日全部結束，在4天的時間中一共對168種藥品進行了談判和競價，涉及腫瘤、罕見病、慢性病等領域，是自2018年國家醫保局成立以來的歷年醫保藥品目錄調整中談判品種最多的一次。預計結果會在12月公布，新調整後的醫保目錄則會在明年1月1日實施。

 

6. 麥當勞集團宣布，向凱雷投資集團購入其麥當勞內地、香港及澳門的少數股權。收購完成後，麥當勞在有關地區業務持有的股權將由20%增加至48%；中信集團則繼續持有餘下的52%股權。有關交易有待監管部門批准，預計明年首季完成。

 

7. 近日有傳華為鴻蒙系統明年將不再兼容安卓，華為方面暫未回應此消息，但表示目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃，海外消費者可通過搭載EMUI版本的華為手機繼續放心使用安卓應用。未來華為將持續加大對全球開發者的支持，提供更好的開發環境和工具，帶來更好的體驗和更多入口，實現更大的商業價值。

 

8. 據特斯拉中國官網顯示，Model Y長續航版售價漲價2000元，至30.44萬元。這是特斯拉近一個月來在中國第四次上調價格。內媒昨引述特斯拉銷售人員表示，由於銷量較好，生產線壓力大，生產成本上漲，特斯拉本周預計針對全系車型漲價。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,581.07

最大成交額股票

深300364

中文在線 #

30.100

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

100.003

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.320
  • 01516 融創服務
  • 2.280
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 23.700
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.920
  • 01093 石藥集團
  • 6.890
股份推介
  • 01999 敏華控股
  • 5.510
  • 目標︰$6.30
  • 09987 百勝中國
  • 356.200
  • 目標︰$380.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.380
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
  • 目標︰$65.10
人氣股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.950
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 00700 騰訊控股
  • 324.800
  • 00001 長和
  • 40.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.380
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 5.180
  • 目標︰$6.02
  • 00268 金蝶國際
  • 12.020
  • 目標︰$14.66
  • 00753 中國國航
  • 5.530
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2023 17:33  【內房困局】內媒：碧桂園等部分出險房企可能被納入「白名單」

21/11/2023 17:14  《神州民企》金山軟件(03888)第三季虧轉盈2849萬人幣

21/11/2023 16:50  《小傳日記》房企白名單係救市好計？其實就係送你一個白兔仔！

21/11/2023 16:38  快手第三季虧轉盈賺21.8億人幣，經調整利潤31.7億人幣

21/11/2023 16:28  《盤後部署》恒指整固後上望18500，領展現價買中線睇50元

21/11/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒３６億元，買小米沽美團

21/11/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】小米績後獲大行唱好，摩通上調網易目標價

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人幣續升，監管撐內房融資，傳人行指導明年放貸節奏
人氣文章

新聞>財經熱話

傳50房企獲當局列融資白名單，融創債務重組成功，惟大行看法審慎內房未宜進取
人氣文章

新聞>最Hit資訊

第四屆「兒童書展」12.8開鑼！必玩荔園嘉年華
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】馬斯克「反猶」論發酵，X平台再添逆風
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】AI界「奧本海默」？道德資本之爭難解
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

從蔣氏故里奉化溪口到行館陽明書屋：細味蔣中正留下的歲月印記、見證時代的變遷
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

別具意國特色白蘭地：Grappa！5款用果渣白蘭地在家輕鬆調配的雞尾酒推介
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術館展覽「三城記」：細味明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷故事，重組東方的想像
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打mRNA，你不知道的風險
人氣文章
食物中毒 ︳ 男子食蜂蜜30分鐘後頭暈、嘔吐入院揭患狂蜜病中毒！一類神經毒素由花引起！嚴重可致休克？
人氣文章
電話使用頻率愈高精子量愈少？瑞士13年研究：手機勿放褲袋！精子重質不重量？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 18:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事21/11/2023
《神州經脈》人幣續升，監管撐內房融資，傳人行指導明年放貸節奏
人氣文章財經熱話21/11/2023
傳50房企獲當局列融資白名單，融創債務重組成功，惟大行看法審慎內房未宜進取
人氣文章最Hit資訊21/11/2023
第四屆「兒童書展」12.8開鑼！必玩荔園嘉年華
人氣文章市場動向21/11/2023
立即報名: 2024年經濟前瞻及灣區機遇講座及陸叔灣區實地考察一日遊
人氣文章生財有道21/11/2023
【高息定存】大新升4個月港元定存至5厘，華僑銀行推公司客優惠
人氣文章中國故事21/11/2023
曾志偉等為電騙頭目拍片慶生，專家稱不違中國法律但損公序良俗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金