《神州經脈》傳房企可獲無抵押貸款應急，地方要進一步壓降債務

滬深股市今日（23日）在汽車、地產等板塊造好帶動下震盪反彈，滬綜指小幅低開後回升，收市升0.6%，報3061點，終止兩連跌，深成指收升0.78%，創業板指升0.58%。兩市全日成交8242億元（人民幣．下同），按日再跌5.9%，外資流出一天即轉流入，今日通過陸股通淨流入50.6億元。

（資料圖片）

英國《金融時報》報道指，今年前7個月流入中國內地股市的境外資金有四分之三以上已經離場，全球投資者拋售了價值逾250億美元的中國股票。近幾個月的大幅拋售，使境外投資者的淨買入量有可能創下自2015年以來的最低年度總量。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小幅低開逐漸反彈，盤中升破7.15、7.14，尾盤略為回軟，收報7.1406，較上個交易日4時30分收盤價升71點子，全日在7.1357至7.1552之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1212，較上個交易日升42點子，四連升，續刷6月19日以來五個多月新高，但與市場預測偏離略擴至300點，上個交易日報7.1254。

今日新聞精選

1. 深圳連出兩招提振樓市，既降交易成本，也降購房門檻。今日起調整二套住房最低首付款比例，由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。同時，深圳住建局大幅放寬普通住宅認定標準，還調整取消了總價「750萬」的限制，使得深圳大部分住宅變成普通住宅。此外，外電指金融監管部門起草的50家房企白名單接近完成，據報碧桂園、遠洋集團、旭輝控股也被列入。尚未違約的金地集團也在名單內。

2. 據《彭博》報道，中國正以前所未有的力度，對地產商施以援手。報道引述知情人士透露，在制定50家房企白名單的同時，金融監管部門正起草方案，允許商業銀行為部分符合條件的房企提供短期流動資金貸款，不需要提供土地等抵質押物，且可以用於日常生產經營周轉，這可能有助於房企騰出資金用於債務償付。對於部分已出險開發商，監管考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行牽頭，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。

3. 據《路透》引述消息人士報道，國務院制定的《關於金融支持融資平台債務風險化解的指導意見》，要求12個重點省份省級政府應結合實際情況，制定穩妥可行的融資平台債券存量規模於今明兩年的壓降計劃和年度發債計劃；債券管理部門要加強協同，指導相關機構合理把握融資平台債券新增註冊發行額度，引導債券存量規模逐步調整至與當地經濟發展和財力水平相匹配，並要嚴控融資平台新增自貿區債券和境外債券。12個重點省份包括天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、雲南、甘肅、青海和寧夏。

4. 已爆雷的中國民營資產管理巨頭--中植集團22日向投資者發出《致歉信》並披露，集團聘請了中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發現，按照中介機構模擬合併口徑測算，集團總資產帳面金額約2000億元，債務規模約為4200億元-4600億元，換言之，中植目前資不抵債約2200億元-2600億元。《致歉信》稱，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。目前集團已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低手發整體債務規模。

5. 環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，10月人民幣國際支付份額從9月的創紀錄新高3.71%略為回落至3.6%；人民幣國際支付全球排名維持在第五位，和日圓的3.91%佔比仍有一定差距。今年7月以來，人民幣佔比已連續四個月維持在3%以上。

6. 國家流感中心監測數據顯示，上周南、北方省份的流感病毒檢測陽性率持續上升，哨點醫院報告的流感個案比率超過6%，較上周約5%有增加，亦較以往3年同期約2%至3%為高。世界衛生組織關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊，並建議中國的民眾採取預防措施，包括接種疫苗和適當佩戴口罩等，以降低呼吸道疾病的風險。

7. 深圳市地方金融監督管理局網站21日發布由深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室發出的風險提示，提醒投資者警惕在港上市的中國鼎益豐存在非法集資風險，指近期接到民眾反映，鼎益豐關聯主體，包括元豐、元匯、元亨、萬鼎、天鼎、嘉鼎、華音等分部，通過茶會、晚會、讀書會、上市發布會活活動宣揚「肽」「光波磁電療法」等產業概念，以「禪意投資法」等吸引投資人認購鼎益豐關聯主體的「原始股權」或「期權」，存在非法集資風險。目前相關投資活動已出現「返利延期」「合同到期未退款」「難以兌付」等情況。鼎益豐實控人是隋廣義，其曾操盤多隻中港小型股，一直被質疑是借玄學和高回報非法吸金投入股票市場操縱股價。

8. 針對近期鐵礦石價格出現連續過快上漲的異動情況，國家發改委價格司、市場監管總局價監競爭局、中國證監會期貨部組織部分鐵礦石貿易企業和期貨公司召開會議，了解有關企業參與鐵礦石現貨和期貨交易情況，要求有關企業依法合規經營，不得捏造散布漲價信息，不得故意渲染漲價氛圍，不得囤積居奇，不得哄抬價格，不得過度投機炒作，不得操縱期貨市場。

撰文：經濟通中國組

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