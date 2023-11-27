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【上海特寫】世界中國學大會召開，各國學者探討中國道路的意義

27/11/2023

　 　 在11月初的進博會舉辦過後，上海於上周四、周五（23日-24日）又迎來了另一場國際盛會--世界中國學大會．上海論壇。

 

　 　 世界中國學，顧名思義，是以當代中國政治、經濟、社會、外交等為研究主題，得出的觀點和結論可能會影響國際社會對中國現狀的理解，以及各國對華政策的制定。同時，世界中國學也有助於中國更深入地理解外部世界對中國的認知，從而主動採取行動消除誤解，減少不必要的衝突，為中國的和平發展營造一個良好的外部環境。

 

20231127shanghai001

今屆世界中國學大會匯集了國內外約400位研究中國的專家和學者，大會現場座無虛席，可以看到不少老外前來參會，包括加拿大、美國、澳洲、阿根廷、日本等國的大學教授，也有萊索托前首相穆凱奇．馬喬羅、羅馬尼亞前總理阿德里安．訥斯塔塞等政界人士。

 

　 世界中國學大會每兩年舉辦一次，今年已經是第九屆。過去它被稱為世界中國學論壇，而今年則升級成為世界中國學大會，還在開幕當日獲得了國家主席習近平發來的賀信，顯示出中央政府對此次會議的關注。今次大會匯集了國內外約400位研究中國的專家和學者，他們來自美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲近60個國家，圍繞「全球視野下的中華文明與中國道路」這一主題進行探討交流。

 

　 　 北京語言大學特聘教授張西平在接受媒體採訪時表示，世界中國學論壇升級成為大會是一個新的階段、新的發展，也是全國中國學研究界的一件大事，同時也是向世界學術界發出了一個更大的邀請。

 

　 　 他指出，隨著中國的崛起引起全世界關注，中國學在世界範圍內經歷了「由冷變熱」的顯著轉變。為了把中國學與中國的實際發展相結合，迫切需要一個世界範圍的中國學論壇。

 

　 　 值得注意的是，世界中國學大會不只在中國舉辦，也曾在南韓、美國等多地召開分論壇，大會通過常設秘書機構、學者網絡和專用網站使之成為持續性的、有世界影響的中國學研究交流平台。

 

專家指中國和世界應該努力互相理解

 

　 　 在今年於上海舉行的論壇上，不少專家和學者講述了自己和中國的淵源，以及他們在研究中國時獲得的啟發。專家表示，對中國學研究的不斷深化，能夠為不同文明的傳承、發展、創新提供新思路新啟迪，為推動構建人類命運共同體貢獻更多智慧。

 

20231127shanghai002

萊索托前首相穆凱奇．馬喬羅在世界中國學大會間隙接受採訪時表示，此次來上海，全程飛行27個小時、換了3次航班，目的就是要求得中國和世界之間能夠更好地相互了解，這對中國人民重要，對世界也很重要。萊索托位於非洲東南部，其國土完全被南非環繞而被稱為「國中國」。萊索托經濟非常不發達，全國貧困率高達50%，其中至少40%的人面臨溫飽問題。

 

　 　 萊索托前首相穆凱奇．馬喬羅表示，全面理解中國至關重要。中國在過去四十年取得了驚人的經濟增長，積累了豐富的經驗，且勇於面對挫折。現在，中國願意與其他國家分享這些經驗，這對其他國家具有極大的幫助和啟示作用。他又指，中國在數字、人工智能、太陽能和電動汽車領域擁有領先的技術公司，這充分證明了中國對全球創新轉型的關鍵貢獻。因此，中國有責任在世界事務中發揮更大的領導作用，「一帶一路」倡議證明了中國對其新興角色的承認和接受。

 

　 　 加拿大不列顛哥倫比亞大學歷史學榮休教授卜正民表示，中國學分為兩種，一種是在中國的中國學；另一種是在外國的中國學。他作為一名外國學者，和中國的學者在很多問題上的觀點存在差異。然而，他認為，每一個國家和文明都需要「局外」與「局內」的觀察者，這兩種視角相互融合，才能了解中國的全貌。

 

　 　 卜正民強調，中國和世界應該努力互相理解。西方人應該用不同的視角看待自己的歷史，中國人也應該用不同的視角看待自己的歷史。在當前世界面臨著不同陣營分化的趨勢下，消除對其他國家的偏見至關重要，因為我們共同生活在同一個世界中。

 

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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