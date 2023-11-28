  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

外媒：內銀明年或需撥890億美元用於地產不良貸款

28/11/2023

　　近日有傳監管機構正在起草一份內房商白名單，有50家國有和民營房企會被列入其中，將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，監管機構據報還對銀行提出了「三個不低於」的硬性指標，要求對房企持續放貸。不過隨著內地房地產市場前景悲觀，銀行繼續向這些風險高的房企發放貸款，甚至是無擔保貸款，恐將風險傳染到銀行自身。

 


　　據《彭博》分析，預計主要銀行明年可能需要額外撥出890億美元用於房地產不良貸款，相當於預期內銀行業明年撥備前利潤的21%，高盛認為內銀的不良貸款率將上升21個基點。報道還引述十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀行將面臨最大風險。


　　報道引述知情人士指，監管機構正在審議，未來可能會免除銀行家就發放不良貸款的責任。


　　銀行業還要滿足監管機構要求積極放貸，例如一家大型銀行的分行要求貸款部門員工要在今年的最後一日睡在公司，以便翌日盡快處理新貸款，但另一方面，如果銀行放貸過分激進，也會受到金監總局的處罰。


　　優質借款人買少見少，不少低資質的銀行正在面臨嚴峻的經營壓力，報道引述一名銀行高層稱，一家城商行正在為下財年設定較低的目標，導致該行難以提高貸款規模及收入；報道還指出，一些小型銀行已經開始裁員，當中一家計劃今年削減其貸款部門400個職位的一半。


　　雖然金融監管當局多次降準和引導銀行下調存款利率，減輕銀行業的生存壓力，不過報道引述惠譽意見指，這些變動不足以阻止銀行利潤率的下滑。

 

撰文：經濟通中國組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

2.220

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.380

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

19.920

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 2.230
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.380
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 19.900
  • 02382 舜宇光學科技
  • 74.850
  • 06098 碧桂園服務
  • 7.750
股份推介
  • 00086 新鴻基公司
  • 2.350
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 120.300
  • 目標︰$130.00
  • 06979 珍酒李渡
  • 11.020
  • 目標︰$14.00
  • 09926 康方生物
  • 50.000
  • 目標︰$52.60
  • 00182 協合新能源
  • 0.660
  • 目標︰$0.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.450
  • 00700 騰訊控股
  • 320.200
  • 00001 長和
  • 39.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.600
  • 00941 中國移動
  • 62.650
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 120.300
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 22.650
  • 目標︰$25.75
  • 02096 先聲藥業
  • 7.550
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2023 15:20  滙豐投資管理：亞洲股市估值吸引，料明年內房不會大幅好轉

28/11/2023 15:09  滙豐投資管理料美國明年次季首次減息，全年減息幅度超預期

28/11/2023 14:51  《異動股》美團午後跌幅擴大，曾挫逾7%逼近百元，創三年半新低

28/11/2023 13:48  人行潘功勝：中國CPI正逐步觸底回升，續實施穩健貨幣政策

28/11/2023 12:36  瑞銀料美國下半年進入減息周期，內房最快明年次季復甦

28/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４８億元，買中芯沽騰訊

28/11/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】多間大行跟進績後華住，瑞聲獲提目標價

24/11/2023 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》醫渡科技現價買入，中長線目標價１０銀

28/11/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９２４，一周拆息較上日升至５﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

外媒：內銀明年或需撥890億美元用於地產不良貸款
人氣文章

新聞>香港要聞

消息指行會通過兩電調整淨電費，中電降5%，港燈減幅達雙位數
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】人行報告言簡意深，金融救場只爭朝夕
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

So Ching蘇芷晴激罕回應男友李啟言狀況！被問有無和「佢哋」聯絡這樣回應
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聖誕銷情未見熱烈，美元匯率已遇壓力
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室權鬥 | 同一件事兩個部門爭崩頭無人管？只管賺錢，不要和諧，誰是辦公室政治最大玩家？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《此時此刻》效應——讓劉俊謙爆紅吧！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳創意時令Fine Dining！16道菜難忘鮑魚Taco、鴨膶腸釀一夜干乳鴿、南瓜花龍蝦鉗天婦羅、炭燒熟成鰻魚配自製闊麵條！像西餐又像中菜
人氣文章

港女講男．妮洛

公主病 ｜ 沒有公主命，卻有公主病？不高興即黑面、自我感覺良好？4大徵狀避而遠之
健康好人生 Health Channel
人氣文章
預設醫療指示刊憲！患者預先書面訂立可拒絕接受維生治療！有甚麼申請條件？分析與安樂死2大分別
人氣文章
南韓床蝨 | 旅行社推韓國團「安心保證」？3大指定地點發現活床蝨即退錢！退還團費不包括哪些項目？
人氣文章
身體檢查 | 中大醫院推健康檢查8折優惠！港人限定！婦科、腸道、肝臟都有！即睇優惠碼及登記方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2023 16:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2023 16:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2023 16:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2023 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事28/11/2023
外媒：內銀明年或需撥890億美元用於地產不良貸款
人氣文章香港要聞28/11/2023
消息指行會通過兩電調整淨電費，中電降5%，港燈減幅達雙位數
人氣文章FOCUS28/11/2023
【FOCUS】人行報告言簡意深，金融救場只爭朝夕
人氣文章財經熱話28/11/2023
華為進軍新能源車業務，比亞迪再降價遭大摩唱淡，縱連跌多日未屆吸納時
人氣文章財經熱話28/11/2023
《午市前瞻》恒指暫料一千點內上落 電視廣播重組助節流惟未開源
人氣文章市場動向28/11/2023
SimplyStock HK$30月費$0佣金任trade港股A股美股 新證券客戶頭3個月仲有無上限$0佣金優惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金