【上海特寫】樓價回到三年前，上海業主割肉離場

「愈來愈難賣」是近期上海二手樓業主的統一感受。儘管上海在今年9月公布了首套房「認房不認貸」政策，但這屬於雷聲大、雨點小，並沒有激起太多波瀾。臨近年底，眼看掛牌房子愈來愈難賣，價格愈談愈低，有的業主就使出了各種「花式賣房」招數，割肉離場成了家常便飯。

近日，一張網傳圖片顯示，上海寶山區的業主為賣房，打出了「賣房獎勵奧迪A4L」、「成交送蘋果手機」、「帶看一組顧客獎勵現金200元」等激勵措施。而對於那些比較難出手的房源，業主更會主動和下家分攤中介費和部分稅費。想當初，在房價飛漲的時候，這些業主趾高氣昂，現在卻成了「弱勢群體」，市場明顯轉向了買方市場。

從網傳圖片可以看到，有房東為了賣房使出渾身解數，又是送iPhone又是送豪車。但對於圖片的真實性，目前尚無法考證。（網絡圖片）

有中介人士透露，目前上海二手樓市場不景氣，部分些業主為了盡快成交，會拿出懸賞來激勵經紀人，以此來獲取更多的房源曝光和推送。但這些所謂的懸賞，多半是「噱頭」，都是業主私下的承諾，中介機構在房屋成交後會按規定收取相應的中介費，並不會向業主討要獎勵。

上海中原地產最新發布的二手樓價格指數顯示，11月上海二手樓價繼續下跌，跌幅3.88%，創這輪下跌行情以來的新低。有媒體統計，11月上海二手樓的價格較年初下跌了約8.5%，而當前的二手樓價格與2020年初的價格已經較為接近，這也意味著上海的房價幾乎已經跌回3年前的水平。

掛牌量處於歷史高位，成交量低於「榮枯線」

從二手樓成交來看，上海中原地產的數據顯示，11月上海二手住宅成交1.41萬套，環比增長約6%，同比減少12.62%。儘管成交量環比略有上漲，但依然低於業內公認的1.5萬套「榮枯線」標準。

當前上海二手樓的掛牌量超過41萬套，繼續在歷史高位盤整，所幸掛牌增速在放緩。鏈家網數據顯示，12月上海二手樓的掛牌量為8.79萬套，較11月下降了近5千套，不過掛牌套數較去年12月幾乎翻倍。

數據來源：網上房地產、上海中原地產

上海中原：預計明年成交量仍收縮

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，由於房地產市場進入深度調整期，上海二手樓交易量依然承壓。在當前的二手樓市場，業主要促成交易，必定在價格上做更多讓步，掛牌價打8折甚至更大的折扣才會激起買家興趣。一旦有交易案例，成交價格低於小區平均價格，也會導致其他業主主動下調掛牌價格，否則沒有性價比的房源是不會被關注的。

他指出，今年上海二手樓行情打破了大家固有的一線城市樓市比較堅挺的印象。除了今年小陽春行情市場表現得不錯，之後的市場一直屬於低位盤整，到了下半年甚至有一個加速下行的趨勢。即便有支持性的政策，但是政策的持續性可能就在一個月左右。現在上海樓市其實已經進入到一個改善時代，更多是賣掉二手樓去打新，但二手樓市場的流速出現了一定問題，那麼間接也對新房的銷售產生一定的壓力。

盧文曦表示，目前很多人對於後市的發展信心不是特別足，對買房的行為會趨於保守。預計明年成交量還會收縮，或者整體還是處於一個震盪調整之勢，如果明年整體的經濟數據包括經濟的大環境有所改善，那麼後期可能會有一個修復性的行情。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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