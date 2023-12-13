《神州經脈》中經會不見強刺激，社融增量、新增貸遜預期

中央經濟工作會議表示，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，要求明年堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，未提出強力刺激措施以支撐增長。滬深股市今早（13日）低開，滬綜指甫開市即失三千，盤中跌幅一路擴大，尾盤白酒、消費、地產等板塊更出現急跌行情，拖累滬指此前兩日升幅一筆勾銷，全日跌1.15%，報2968.76點，深市跌幅更強，深成指挫1.54%，創業板指跌1.66%。

（資料圖片）

兩市全日成交7686億元，按日進一步減少2.4%，陸股通淨流出95.9億元，是10月19日以來流出額近兩個月的新高。



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日震盪走弱，收報7.1836，較上個交易日4時30分收盤價跌92點子，創11月17日以來近一個月新低，全日在7.1754至7.1876之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1126，較上個交易日升48點子，止兩連跌，與市場預測偏離近600點，上個交易日報7.1174。

今日新聞精選

1. 正在國事訪問越南的中國國家主席習近平今天早上在河內分別與越南國會主席王庭惠、越南總理范明政會面，並瞻仰胡志明陵及敬獻花圈。習近平在河內國會大廈與王庭惠會面時表示，他昨日與越共總書記阮富仲宣布建構具有戰略意義的中越命運共同體，推動中越關係提質升級，向外界釋放了中越兩個社會主義國家致力於團結友好、攜手發展的積極訊號。下階段，雙方要進一步加強包括立法合作在內的各領域交往合作，為中越命運共同體建設添磚加瓦。

2. 中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。國家主席習近平出席11日的會議並發表講話，12日轉往越南國事訪問。會議要求明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，並提出「九大經濟工作」，強調要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，並提出要形成消費和投資相互促進的良性循環等。經濟風險問題方面，提出要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求；加快推進「三大工程」，加快構建房地產發展新模式。至於地方債務問題，中經會要求統籌好地方債務風險化解和穩定發展，經濟大省要真正挑起大樑，為穩定全國經濟作出更大貢獻。

3. 中經會指出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。不過，綜合起來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。中信證券發布報告指，今年會議對經濟形勢判斷較去年更為嚴峻，預計明年宏觀政策的推進將更具協調性且打好提前量。

4. 民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中經會在貨幣供應量方面，強調「社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配」，與去年中經會表述相比，將原有目標「名義經濟增速」拆分為「經濟增長」和「價格水平預期目標」，側重強調貨幣政策在穩定價格水平預期方面的重要作用，通脹或成為下一階段判斷貨幣政策是否「有效」的重要因素。預計2024年貨幣政策有望適度發力，推動物價水平溫和上升。在外部加息周期步入尾聲、掣肘減弱以及國內穩增長、防風險的訴求下，貨幣政策穩健寬鬆的基調未變，降準降息仍有一定空間。

5. 中央財辦分管日常工作副主任韓文秀在2023-2024中國經濟年會上表示，今年中國經濟社會發展主要預期目標有望圓滿實現，全年經濟同比增速表現為前低、中高、後穩的態勢；全年城鎮新增就業有望達到1200萬人以上，居民消費價格指數（CPI）上漲約0.4%；今年中國進出口額按年基本持平，甚至略微增長，出口佔國際市場的份額維持在14%略高的水平，外滙儲備規模保持在3萬億美元以上，人民幣滙率基本穩定。今年中國對全球經濟增長的貢獻約為30%以上，仍是世界經濟最大的引擎。今年中國汽車出口將超過500萬輛，創新的歷史紀錄。

6. 住建部副部長董建國在2023-2024中國經濟年會上表示，針對部分房企出現債務違約風險，金融管理部門已出台了一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。他同時指，違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，按法治化、市場化原則出清，是市場優勝劣汰的結果。

7. 美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會周二（12日）發表報告，指控中國對美國進行「為期數十年的經濟侵略」，削弱了美國公司實力主導了全球關鍵產業，要求美國重置與中國的經濟關係及切斷更多與中國的聯繫。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，該委員會以攻擊抹黑中國為己任，充滿了偏見和敵意，可以說是毫無理性可言；他們的言論也充分暴露了美國國內一些人企圖把中美之間的經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，中方對此堅決反對。美方應當切實尊重市場經濟原則和國際貿易規則，為中美經貿合作創造良好的環境，而不是相反。

8. 人民銀行公布，11月社會融資規模增量2.45萬億元，略低於預期的2.6萬億元，比上年同期多4556億元。11月末廣義貨幣（M2）餘額291.2萬億元，同比增長10%，比預期些微低0.1個百分點；M1則增長1.3%。11月新增人民幣貸款1.09萬億元，低於預期的1.3萬億元。前11個月人民幣存款增加25.65萬億元 同比多增1301億元。11月末人民幣貸款餘額236.42萬億元，同比增長10.8%，增幅遜於預期的11%，分別比10月末和上年同期低0.1個和0.2個百分點。

撰文：經濟通中國組

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