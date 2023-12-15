《神州經脈》MLF投放破紀錄，消費固投略失色，京滬鬆綁救樓市

在跨年之前人行祭出1.45萬億元（人民幣．下同）MLF超額平價續作，對沖到期量後淨投放8000億元破紀錄，加上京滬進一步放寬樓市監管釋放訊號，A股市場今日（15日）早段振作，午後卻衝高回落，資金快速流出，帶動滬綜指變綠，全日收跌0.56%，報2942.56點，回到本周初以來新低，深成指跌0.35%，創業板指跌0.65%。

（資料圖片）

回顧全周，周一、周二（11、12日）均見反轉行情，央企科技ETF成交放量，帶動指數倒升，救市訊號明顯，不過中經會對明年經濟表述樂觀，外界擔心中央不會實施大規模的經濟刺激政策，周三（13日）滬指急跌近1.2%維穩破功，此後再連跌兩日，全星期滬指下跌0.9%，連續第四周下跌。

值得留意的是，陸股通截至午間收市仍有超過50億元的淨流入，但在午後開市半小時後即清零，全日更錄得近42億元的淨流出，全周淨流出近186億元。兩市成交7332億元，按日再減少0.5%，續創10月23日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）延續昨日升勢，今早高開逾百點後升幅一度收窄，但很快重現活力，尾盤更進一步升破7.1關口，收報7.0987，兩連升，較上個交易日4時30分收盤價升314點，創6月2日以來逾六個月新高，全日在7.0977至7.1263之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0957，較上個交易日升133點子，三連升，創6月5日以來逾六個月新高，與市場預測偏離收窄至175點，上個交易日報7.1090。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，內地11月規模以上工業增加值同比增長6.6%，是自2022年2月以來最大升幅，優於市場預期的5.6%，比上月加快2個百分點。11月社會消費品零售總額42505億元，同比增10.1%，遜預期的增12.5%，但比上月加快2.5個百分點；環比下降0.06%。首11月全國固定資產投資460,814億元，同比增2.9%，與1-10月持平，略遜預期的3%。首11月全國商品房銷售額105318億元，下降5.2%，降幅較1-10月擴大0.3個百分點，續創年內新低。首11月全國房地產開發投資104045億元，同比下降9.4%，降幅較1-10月擴大0.1個百分點，繼續刷新年內低點。11月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。國家統計局發言人劉愛華表示，11月國民經濟回升向好，工業、服務業、消費、出口這些指標都在持續改善，高質量發展扎實推進，全年發展主要預期目標有望較好完成。

2. 國家統計局公布，11月70個大中城市商品住宅交易規模有所上升，銷售價格環比總體延續降勢、同比有漲有降。從環比看，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.3%，降幅與上月相同；二線城市降0.3%，降幅擴大0.1個百分點；三線城市下降0.4%，降幅收窄0.1個百分點。從同比看，11月一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二線城市漲0.2%，漲幅回落0.1個百分點；三線城市降1.6%，降幅擴大0.1個百分點。二手住宅價格方面，一線城市環比降1.4%，降幅擴大0.6個百分點，二、三線城市環比分別降0.7%和0.8%，降幅均擴大0.2個百分點；從同比看，一線城市下降2.9%，降幅擴大1.0個百分點，二、三線城市分別下降3.6%和3.9%，降幅均擴大0.3個百分點。

3. 自今年9月初京滬同日宣布執行「認房不認貸」政策後，兩地昨日再度同時調整購房政策，包括降低首付比例、降低房貸利率下限、放寬普通住宅認定標準等，但限購政策未有鬆動，新政自今日起實行。其中首付比例方面，北京首套住宅首付比例統一下調為30%，二套住宅統一下調為城六區50%、非城六區40%；上海首套住宅比例也降至30%，二套住宅下調至50%；臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區最低首付款比例調整為不低於40%。房貸利率下限方面，北京首套房利率由此前的4.75%最低降至4.2%，二套房利率由5.25%最低降至4.75%；上海首套房利率由此前的4.55%降至4.1%，二套房利率由5.25%最低降至4.4%。

4. 人民銀行公布，今日進行14500億元一年期MLF操作。今日有6500億元一年期MLF到期，即人行通過MLF淨投放8000億元，為有紀錄以來單月最大。不過MLF利率維持2.5%未見政策降息，是該利率連續第4個月維持不變。總結全年中國下調MLF利率共兩次，分別在6月和8月下調10基點和15基點，兩次共計下調25基點。分析人士認為，面對銀行負債端壓力猶存，人行年內最後一次MLF續做再爆巨量，同時兼具呵護年尾流動性之功效。分析人士並認為，MLF全力投放後，進一步削弱年底前降準的可能性，不過年底前通過MLF維穩，同時也為明年降準預留出空間，最早的時間窗口可能在春節前。

5. 財政部公布，1-11月累計，全國一般公共預算收入200,131億元，同比增長7.9%。其中，稅收收入168,420億元，同比增長10.2%；非稅收入31711億元，同比下降3%。印花稅3623億元，同比下降12.2%，其中，證券交易印花稅1697億元，同比下降33.4%。土地增值稅4979億元，同比下降15.1%。1-11月，全國一般公共預算支出238,462億元，同比增長4.9%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出33295億元，同比增長5.8%；地方一般公共預算支出205,167億元，同比增4.8%。社會保障和就業支出36001億元，同比增長9%。交通運輸支出10370億元，同比下降0.1%。債務付息支出10882億元，同比增長5.4%。

6. 國家外匯管理局今日發布通知，決定在上海市、江蘇省、廣東省（含深圳市）、北京市、浙江省（含寧波市）、海南省全域（以下統稱「試點地區」）擴大實施跨境貿易投資高水平開放政策試點，便利更多經營主體合規辦理跨境貿易投資業務，以高水平開放促進高質量發展。通知自發布之日起實施。

7. 北京市交通委發布，北京地鐵昌平線昨晚兩輛列車發生追尾事故，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。據初步調查，事故原因為雪天軌滑導致前車信號降級，緊急制動停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成與前車追尾。市政府已成立事故調查組，將進一步查清事故原因，評估應急處置工作。

8. 在廣州舉行的2023中國遊戲產業年會發布《2023中國遊戲產業報告》。數據顯示，2023年國內遊戲市場實際銷售收入3029.64億元(人民幣．下同)，同比增長13.95%，首次突破3000億元關口；遊戲用戶規模6.68億人，同比增長0.61%，為歷史新高。其中，國內小程序遊戲市場收入200億元，同比增長300%，增長率在一眾細分市場中一騎絕塵。細分市場，移動遊戲市場實際銷售收入2268.6億元，同比增長17.51%，刷新記錄；收入佔比高達74.88%，繼續佔據主導地位。

撰文：經濟通中國組

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