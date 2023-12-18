《神州經脈》萬億國債下達首批預算，馬雲一米八農業品牌亮相

滬深股市跌不休，今早(18日)低開，盤中地產股震盪上揚，航運股集體漲，帶領滬綜指一度止跌回升，不過，半導體、人工智能等板塊跌幅擴大，午後更愈跌愈深，滬綜指最終收報2930.8點，跌0.4%四連跌，創2022年10月31日以來新低；深市跌幅更大，深成指收跌1%，報9279點，再創逾四年新低。創板股王寧德時代收挫5%，拖累創業板指跳水跌超1.5%，刷新年內新低。

（資料圖片）

兩市成交金額跌破7000億元（人民幣．下同），成交額6926億元，較上個交易日再縮5.5%。

為滿足跨年資金需要，人行今日時隔3個月重啟14天期逆回購600億元對沖到期量，淨回籠410億元，資金面緊，14天期限的Shibor大升46.7基點。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾260點後，跌幅反覆擴大，收報7.1311，較上個交易日4時30分收盤價大跌324點子，止兩連升，脫離半年高位，全日在7.1231至7.1335之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0933，較上個交易日升24點子，四連升，續創6月5日以來逾半年新高，與市場預測偏離仍略超200點，上個交易日報7.0957。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人汪文斌宣布，應國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京將於12月19日至20日來華舉行中俄總理第二十八次定期會晤。俄羅斯政府則表示，米舒斯京訪華期間，還將與中國國家主席習近平會談。這將是繼今年5月後，米舒斯京年內第二度訪華。

2. 今年中央財政增發1萬億元國債，專項用於支持災後恢復重建和提升防災減災能力。據《央視新聞》報道，由發改委、財政部會同相關部門建立的增發國債項目實施工作機制，不久前已經確定第一批項目清單。根據增發國債項目實施工作機制確定的第一批2900多個項目，財政部已經下達第一批國債資金預算2379億元。其中，災後恢復重建和提升防災減災能力補助資金1075億元、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設補助資金1254億元、重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金（氣象基礎設施項目建設）50億元。

3. 據《彭博》引述知情人士透露，英國晶片設計公司ARM（安謀控股）最近在中國裁掉70多名軟件工程師，將把部分職位轉移到中國以外的地方。另外，據《路透》報道，愈來愈多中國內地的半導體設計公司，正利用馬來西亞公司組裝部分高端芯片，以規避美國擴大對中國芯片行業制裁風險。

4. 也門叛軍「青年運動」持續在紅海攻擊商船並管控航道，航商紛紛停駛紅海，繞道好望角前往歐洲，航運價格急漲。內媒引述貨運代理指出，受國際形勢影響，中遠海運，東方海外以及長榮海運、ONE海洋網聯船務，均已口頭通知暫停紅海航線貨物的接載。馬士基（Maersk）、法國達飛輪船（CMA CGM）今日上午表示，紅海方向貨物接載情況要等待總部的通知，預計今天晚些時候會有消息。達飛輪船、中遠海運、長榮海運和東方海外此前合作組成了聯盟。

5. 被視為阿里巴巴最新布局的智慧農業、漁業「一米八」品牌，今日在浙江杭州發布，一米八農業科技董事長由螞蟻集團前CEO、阿里巴巴合夥人胡曉明擔任，他並兼任首席品控官；同時擔任一米八海洋科技（浙江）有限公司董事長，並持有該公司5.5%股權。胡曉明介紹，一米八的舟山峽泗列島貽貝和溫州南鹿島大黃魚目前已於盒馬渠道銷售，接下來還會盡快在天貓等更多線上和線下渠道出售。據內媒報道，一米八品牌籌備兩年，馬雲有份投資，核心團隊均與阿里、螞蟻有關。

6. 小米集團創始人、董事長雷軍接受央視《面對面》專訪，談到進入汽車行業對小米來說有挑戰，不過「總體來說難度可控」，並指其策略包括「十倍投入」，即例如一般車企造一輛車大概投入三四百人、10億-20億元的研發經費，而小米第一輛車就投入3400名工程師，整個研發投入超過100億元。當談及對首款汽車的預期，雷軍表示，特別擔心「不火」，大家都不買，但「更擔心的是，如果大家都來買，一等又要等一兩年，那肯定會被罵慘了」。

7. 微信更新《視頻號金融科普類直播准入標準》，於今日起正式生效。更新後的《標準》對於金融類企業和個人主播的准入資質進行了嚴格限制，要求必須是持牌金融機構及從業人員。同時，在直播規範上，新規則要求主播必須真人出鏡，不得輸出具體投資建議，包括但不限於：對具體的行業或股票板塊等進行分析預測，對未來的行情下定論；展示K線圖，並對其中的數值、走勢等進行講解分析，並且要在直播間注明主播的身份及公司信息。

8. 寧德時代與中創新航的專利戰有新進展。中創新航公告，14日收到最高人民法院的兩份《民事裁定書》，分別撤銷福州市中級人民法院就「正極極片及電池」、「鋰離子電池」兩項專利的民事判決，並駁回寧德時代的起訴，兩份裁定均為終審裁定。換言之，中創新航早前被判侵權，需向寧德時代總計賠償5710萬元人民幣不必再賠款。

撰文：經濟通中國組

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