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甘肅6.2級地震逾百人亡，習近平要求全力搜救

19/12/2023

　　據《新華社》報道，12月18日23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至目前，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。國家主席習近平作出重要指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。

 


　　習近平表示，災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，並做好遇難者家屬安撫等工作。


　　他要求國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方搶險救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

李強：盡最大努力減少傷亡

　　國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力減少傷亡。要抓緊核實災情，搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信息，維護災區社會穩定。


　　國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區。

 

撰文：經濟通中國組

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