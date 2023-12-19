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《神州經脈》甘肅地震逾百亡，新加坡暫停非銀對華匯款三個月

19/12/2023

　　滬深股市持續疲軟，地產股、金融股跌幅大，尾市軟件股發力、旅遊股強勢，滬綜指最終小幅收升0.05%止四連跌，收報2932.39點，盤中最低見2914點，為2020年10月31日以來新低；深成指收升0.11%，創業板指升0.42%。成交低迷，兩市成交額6427億元（人民幣．下同），較上個交易日再縮7%。外資今日通過滬股通、深股通淨流出21.1億元。

 

甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震，已造成118人死亡。（AP圖片）

 

　　美聯儲官員淡化大幅降息預期提振美元，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開後跌勢加劇並跌破7.14關口，低見7.1476，尾盤跌幅略有收窄，收報7.1435，較上個交易日4時30分收盤價跌124點子，兩連跌，創12月13日以來近一周新低，全日在7.1350至7.1476之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0982，較上個交易日跌49點子，止四連升，與市場預測偏離擴至逾350點，上個交易日報7.0933。

 

今日新聞精選

 

1. 甘肅臨夏州積石山縣昨深夜發生6.2級地震，青海海東市民和縣亦震感強烈，暫造成甘肅105人死亡、186人受傷，青海13人死亡、182人受傷、20人失聯。數千救援人員趕赴災區搜救。應急管理部等三部門已向甘肅、青海兩省災區調撥中央救災物資11.15萬件。財政部、應急管理部緊急向甘肅、青海兩省預撥中央自然災害救災資金2億元；甘肅省財政廳緊急下撥抗震救災資金2000萬元；共青團中央向團甘肅省委劃撥團費100萬元、向團青海省委劃撥團費30萬元用於救災。多家企業亦宣布捐出款項和應急物資，包括阿里巴巴、騰訊、網易、字節跳動、新茶飲公益基金等，蘋果CEO庫克亦宣布蘋果將會捐款。

 

2. 國家發改委新聞發言人李超表示，隨著經濟動能持續恢復、各項政策接續推出、政策效應逐步顯現，中國有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標。他又表示，今年CPI總體低位運行，隨著輸入性、周期性、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年CPI將溫和回升。對於近期中國遭遇今冬最強寒潮，他表示，全國用電用氣量已於12月17日創下供暖季歷史新高。

 

3. 飛豬《2024元旦假期出遊風向標》顯示，截至昨日（18日），2024年元旦假期出遊預訂量同比增長近4倍，其中出境遊預訂量同比增長近10倍；上海、北京、杭州、廣州、成都、哈爾濱、深圳、重慶、南京、長沙等是元旦假期出遊熱門目的地。攜程《2024年元旦跨年遊旅遊洞察》則顯示，截至昨日，2024年元旦假期內整體旅遊訂單量同比去年增長超3倍，酒店訂單同比增長超5倍，機票增長205%，跟團定制遊等度假訂單增長240%；預約2024年元旦火車票出行訂單量同比去年同期增長194%。截至15日，攜程平台上元旦假期出境遊預訂訂單量同比增長近5倍，日本、香港、泰國、南韓、新加坡、澳門、澳洲、美國、馬來西亞、英國為出境遊熱門目的地前十。

 

4. 新加坡金管局18日發聲明，要求本地持牌跨境匯款公司自明年1月1日起3個月內暫停使用非銀行和非卡渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡網絡運營商或持牌金融機構合作。主要是因為此前有個人（主要是在新加坡工作的中國公民）通過新加坡向中國匯款後，資金被執法機構凍結在收款人在中國的銀行帳戶。目前尚不清楚資金被凍結的原因。為降低交易成本，匯款公司是通過海外第三方代理而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。據報新加坡警方已收到670多宗匯款被凍結的報告，約有1300萬新元(約6900萬人民幣)資金受到影響。其中約430份報告是針對一間名為Samlit Moneychanger Pte Ltd的公司。

 

5. 摩根大通中國首席經濟學家朱海斌日前在線上出席「Alpha投資峰會」時表示，明年人行可能會有萬億人幣規模的支持來穩定房地產市場，解決金融風險，也就是地方政府隱性債務問題。如果沒有人行的應對，明年房地產投資可能仍然會下跌8%-10%，但如果有1萬億左右的針對保障房和城中村改造的支持，等同於今年房地產投資總規模的8%，明年的房地產投資降速整體來講可能會收窄到2%-4%，這是對明年經濟理解的一個非常重要的因素。

 

6. 據內媒報道，在2023開源產業生態大會上，華為終端BG軟件部總裁龔體表示，目前開源鴻蒙社區共建者超過6200人，累計51家共建單位，43款發行版通過兼容性測評，覆蓋金融、教育、交通、政務、超高清等領域。目前HarmonyOS NEXT系統蓄勢待發，已有400多家合作夥伴，全面啟動了鴻蒙原生應用的開發。

 

7. 為進一步加強消費金融公司監管，防範金融風險，國家金融監督管理總局公布《消費金融公司管理辦法》徵求意見稿，計劃將消金公司主要出資人持股比例要求，由不低於30%提高至不低於50%，同時要求槓桿率不得低於4%，以限制盲目擴張。此外，根據意見稿，消費金融公司向借款人發放消費貸款，應確保有真實合理的消費需求、充分的還款能力，授信額度最高不得超過20萬元；消費金融公司擔保增信業務餘額不得超過公司的全部貸款餘額50%。

 

8. 紅海地區形勢緊張，隨著多艘貨輪近日在曼德海峽及紅海水域遇襲，多家航運企業陸續宣布暫時避開需要經過紅海的蘇彝士運河航線。國際航運公會警告稱，貨輪避開蘇彝士運河、繞行非洲西南端的好望角，意味著航行成本增加、航運天數增多，交貨時間也會相應推遲。有內媒引述貨運代理公司負責人透露，有船公司已公布最新運費，其中遠東至以色列相關航線運費已推漲至超過6000美元／FEU（40呎標準貨櫃）。

 

撰文：經濟通中國組

 

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