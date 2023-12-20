《神州經脈》年尾LPR持穩收官，中國續拋美債，年度漢字「振」

滬深股市今日（20日）疲態依舊，滬綜指愈跌愈深，以全日最低位收市，收跌1.03%，報2902.11點，危站二千九，並創近14個月新低。深成指收跌1.4%，創業板指跌1.36%。全國住房和城鄉建設工作會議即將召開，市場觀望樓市新政，地產股跌幅大，股市跌跌不休成交縮，券商股全線跌，最強寒潮之下，煤炭及電力股逆市升。成交仍低迷，兩市成交額6636億元（人民幣．下同），較上個交易日增3%。外資今日通過滬股通、深股通淨流出15.4億元，為連續兩個交易日流出。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開逾百點後很快回吐過半漲幅，午後漲幅繼續收窄，尾盤略有反彈，收報7.1336，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，止兩連跌，全日在7.1222至7.1375之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0966，較上個交易日升16點子，與市場預測偏離仍超逾300點，上個交易日報7.0982。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今日在人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。習近平指，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了與俄羅斯總統普京共同制定的年貿易額2000億美元目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。中俄雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。米舒斯京表示，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作。

2. 人民銀行公布，12月份，1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.45%，5年期以上報4.2%，均與上月持平，一如市場預期。其中1年期LPR連續四個月持平，5年期穩勢則已延續半年。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，自8月實現非對稱下調以來，12月LPR報價維持不變，主要與MLF（一年期中期借貸便利）政策利率維持不變、市場利率延續高位運行、銀行淨息差持續承壓等因素有關，LPR報價沒有相應下調的動力和空間。預計2024年人行大概率仍將引導LPR適度下行，進而推動融資成本穩中有降，激活生產消費信貸需求，但LPR和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。

3. 國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的「漢語盤點2023」揭曉儀式今日在北京舉行，「振」、「危」分別當選年度國內字、國際字，「高質量發展」、「ChatGPT」分別當選年度國內詞、國際詞。據主辦單位解說，長路有險夷，無論是國家還是個體，面對挑戰時不失本心、遭遇風雨時行之不輟，進一寸有一寸的歡喜，就當得起一個「振」字。高質量發展，是立足於中國式現代化建設全局的戰略選擇。2023年，巴以衝突再次爆發，無數人籠罩在陰霾之下；日本不顧反對排放核污染水，海洋生態安全受到威脅。ChatGPT不斷迭代升級，是危機還是機遇需要時間驗證。

4. 中國繼續拋售美債，據美國財政部公布的10月國際資本流動報告（TIC），中國10月持美債7696億美元，較9月下降85億美元，連續七個月拋售美債，且總持倉連續五個月創2009年5月以來的十四年新低，逼近當時的持債水平7764億美元，但中國仍是美國第二大「債主」。截至10月，中國的美債持倉較去年12月減少975億美元，降幅11.2%；十個月內僅3月增持。美債最大「債主」仍是日本，10月日本增持美債118億美元至1.0982萬億美元，在9月結束三個月連增後重回增勢。

5. 阿里巴巴董事長蔡崇信發全員信宣布，阿里集團CEO、淘天集團董事長吳泳銘將兼任淘天集團CEO。這是阿里首次出現一位集團CEO同時兼任兩大核心業務的CEO。據內媒《36氪》報道，吳泳銘就已經分拆出去的幾個業務做新規劃：盒馬在考慮出售、餓了麼或將有新的資本動作，優酷則正考慮併入阿里影業，但前提是能夠穩定盈利。不過，有內媒引述盒馬回應，該消息為不實傳聞。另外，阿里巴巴宣布，為持續優化資本回報率，提升股東價值，將設立一家新的資產管理公司專注管理公司非核心資產的營運。

6. 小米汽車三名員工擅自參與投資機構研討會，傳播大量錯誤、不實信息，嚴重誤導市場、擾亂小米汽車正常業務開展，小米集團發布聲明，對三人作出辭退處理、永不錄用，並依法追究法律責任。聲明並指，媒體《ZAKER》員工包某某、「小白買車」員工關某某違反《保密承諾書》，洩密新車SU7的資訊，小米將追責。《ZAKER》隨後發布致歉聲明，向小米汽車道歉，並表示已對涉事的汽車事業部員工包某某做出開除處分，永不錄用。

7. 中國外交部發言人汪文斌今日主持例行記者會，就記者提問，中方擱置中國和阿根廷兩國央行之間，約65億美元的貨幣互換協議安排。汪文斌沒有正面回應，稱「你提到的相關問題，建議向主管部門來了解」。他重申，中方的一貫原則立場，堅持在平等互利的基礎上同阿根廷開展互利合作。有「阿根廷特朗普」之稱的政治人物米萊（Javier Milei）成為新一任阿根廷新總統後，本月推出經濟休克療法的第一波措施，把披索貶值54%，並宣布了一系列削減開支的舉措，這些舉措得到國際貨幣基金組織(IMF)的歡迎。

8. 據香港金管局網站，人民銀行今日在香港發行50億元六個月期人民幣央票，中標利率為2.8%，較上次（9月19日）創下的同期限央票中標利率新高3.38%大幅回落58個基點，亦低於上個月（11月21日）發行的3個月期央票，且本次發行量明顯低於11月的300億元及9月的150億元。本次6個月期央票的總申請額為243.89億元。據此計算，投標倍數為4.97倍。起息日為2023年12月22日，到期日為2024年6月21日，到期日遇節假日順延。

撰文：經濟通中國組

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