住建部：供給過剩已現，可利用收回未建土地建保障房

住建部相關司局負責人表示，部分城市個別區域已經出現供給過剩，可充分利用依法收回的已批未建土地、司法處置的住房和土地等建設籌集配售型保障性住房，避免閒置浪費。



該負責人說，配售型保障性住房明確要實施嚴格的封閉管理，禁止違規將新建的配售型保障性住房變更為商品住房流入市場。保障性住房不得上市交易、實施嚴格的封閉管理，將是區分保障性住房和市場化住房一個重要的舉措，可以最大限度地保障保障性住房的供給。



目前大部分城市已按要求報送了明年的建設計劃和建設項目，住建部正在會同有關部門督促地方將建設項目落實到具體建設地塊，同時做好後續項目儲備。其中上海、濟南、青島、福州、長沙等不少城市已經開工了一批項目。



需要注意的是，按照要求，新一輪保障性住房規劃建設過程中，將採用「新房新政策，老房老辦法」的原則，保障性住房政策實施前已配售的共有產權住房、人才房等，將繼續執行原有政策。

撰文:經濟通通訊社駐京記者黃燕明

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱