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《神州經脈》美擬加中國電動車關稅，國有大行將降存款利率

21/12/2023

　　美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今早（21日）繼續尋底，滬綜指低開0.35%，報2892.02點，是去年11月以來首次失守二千九，盤中更低見2882.02點，創下2022年4月以來新低。不過之後護盤大軍發力，消費、白酒、地產等板塊轉升，帶動滬指午間收盤倒升，午後升幅進一步擴大，電池、光伏股表現強勁，滬綜指倒升0.57%收市，報2918.71點，守住二千九，深成指漲1.08%，創業板指更漲1.65%。

 

（資料圖片）

 

　　二千九保衛戰打響，刺激成交重返七千億，兩市成交額7325億元（人民幣．下同），較上個交易日大增10%。外資今日通過陸股通淨流入12.03億元，結束連續兩個交易日流出。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後震盪回落，午後跌幅略有收窄，但尾盤跌勢又再反覆擴大，收報7.1450，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，創12月13日以來逾一周新低，全日在7.1380至7.1478之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1012，較上個交易日跌46點子，創12月14日以來一周新低，較市場預測偏離擴至近400點，上個交易日報7.0966。

 

今日新聞精選

 

1. 據美媒《華爾街日報》報道，美國正在考慮對包括部分中國商品提高關稅，以限制在清潔能源供應鏈對中國的依賴，並保護本國綠色產業免受中國廉價出口產品的衝擊。據悉，有可能被提高關稅的產品包括電動車、太陽能產品和電動汽車電池組等。白宮和其他機構正就中國產品關稅問題進行討論，希望在明年初完成對關稅的評估。中國外交部發言人汪文斌回應稱，相關措施以安全為名，奉行「美國優先」，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

 

2. 國務院關稅稅則委員會發布公告，為增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，維護中國產業鏈供應鏈穩定順暢，2024年1月1日起，中國將對1010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。當中包括：降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅；對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅；降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅；降低高純鋁出口關稅；提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。

 

3. 國務院關稅稅則委員會辦公室公告，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，決定中止部分產品關稅減讓，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，按現行有關規定執行。望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

 

4. 住建部相關司局負責人表示，部分城市個別區域已經出現供給過剩，可充分利用依法收回的已批未建土地、司法處置的住房和土地等建設籌集配售型保障性住房，避免閒置浪費。配售型保障性住房明確要實施嚴格的封閉管理，禁止違規將新建的配售型保障性住房變更為商品住房流入市場。目前大部分城市已按要求報送了明年的建設計劃和建設項目，住建部正在會同有關部門督促地方將建設項目落實到具體建設地塊，同時做好後續項目儲備。其中上海、濟南、青島、福州、長沙等不少城市已經開工了一批項目。

 

5. 據《廣州日報》報道，國有大行將於明日（22日）冬至下調存款利率，這距離上一輪調降存款利率隔了超過3個月，1年及以內、2年、3年、5年期的定期存款掛牌利率分別下調10基點、20基點、25基點、25基點。據測算，1年及以內、2年、3年、5年期的定期存款利率分別為1.45%、1.65%、1.95%和2%。值得留意的是三年期掛牌利率將跌穿2%，按20萬元存三年算，三年利息將減少1800元。

 

6. 在萬達獲得投資人同意對珠海萬達進行再融資後，國際評級公司惠譽宣布，將萬達集團旗下的商業運營管理企業大連萬達商管和萬達香港的長期外幣發行人評級從「C」下調至「RD」，即「限制性違約」。惠譽表示，鑑於萬達系流動性有限，有關協議對萬達避免違約是必要的，如果公司按計劃完成珠海萬達上市前再融資，評級可能會提升。惠譽並將萬達商管和萬達香港的長期發行人違約評級（IDR）從「RD」上調至「CC」，反映了萬達商業重組後的財務狀況有改善，但違約風險仍非常高。另外，惠譽指出，萬達商管在明年仍有90億元的債券到期，2025年及2026年分別有47億元和27億元的債券到期。

 

7. 平安銀行日前將牽涉「寶能系」的三筆債權打包，在阿里資產拍賣網掛牌，合計債權本息總計11.76億元，掛牌時間為2023年12月15日至2024年6月12日。資產包中包含三筆債權，借款人分別是寶能酒店投資有限公司、中山潤田投資有限公司、深圳深業物流集團股份有限公司，本息餘額分別為7.30億、0.82億、3.64億元。值得注意的是，這三筆債權曾在今年4月、7月尋覓「接盤俠」，但都未能成功。今年12月11日到12日，平安銀行將其中的寶能酒店投資有限公司的債權分拆出來拍賣，起拍價為6.5億元，不到7.3億元債權的九折，仍然無人出價，債權再度流拍。

 

8. 對於有分析指人民幣明年將繼續升值，這會否影響出口前景，中國商務部新聞發言人束珏婷表示，當局一貫鼓勵和支持外經貿企業樹立匯率風險中性理念，商務部會同人民銀行、外匯局等部門，推動金融機構優化產品服務，降低綜合成本，支持企業通過套期保值，跨境人民幣結算等方式，有效應對匯率波動風險。另外，對於是否發放消費券刺激消費，束珏婷表示，消費券作為一種短期政策工具，受發放對象、發放金額、發放方式、使用規則等多方面因素影響，實施效果不一。當前國內有效需求仍然不足，居民消費意願有待進一步提升。

 

撰文：經濟通中國組

 

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