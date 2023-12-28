【回顧展望－人幣跌宕】中間價年跌近2%大幅收窄，料明年人幣溫和升值

2023年，中國從新冠疫情管控中全面放開，但復甦步伐未如市場預期，加上海外市場疲軟、美國債務上限危機和加息周期、地緣局勢等，人民幣匯率在跌宕起伏下前行，人民幣即期匯率(CNY)和中間價在5月中先後「穿7」後，年內餘下日子就一直在「7字頭」的道路上載浮載沉。

人民銀行多次強調要「堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險」，全力「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，先後上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數、下調外匯存款準備金率，並持續利用中間價機制維穩；國有大行更在市場拋售美元維穩，人民幣匯率終在9月初跌至全年最低位後，隨著年底傳統結匯季來臨，以及市場對美國加息周期結束的預期加強，於11月中收復7.2關口，並一度升破7.1。12月28日，人民幣中間價回到7.0974，全年(截至12月28日)貶值1.87%，較去年9.5%的跌幅大幅收窄；同日，人民幣即期開在7.1320，較上日收盤升117點，全年(截至12月28日)貶值2.53%。

疫後重新開放，1月匯率升值幅度五年來最大

受到春節消費及中國重新開放的提振，人民幣即期匯率今年1月即來個「開門紅」，全月升值2.88%，創2018年1月以來五年最大月度升幅。但隨後受美聯儲局連續加息影響，中美利差走闊，中國跨境資本流入放緩，人民幣承壓，在3月8日低見6.9706，相較2月2日的高位6.7221，僅一個月左右就貶值3.56%；中間價於2月27日下調630點，創去年5月6日以來最大跌幅。轉折很快又來到，3月9日開始，美國加密貨幣銀行Silvergate Bank、美國矽谷銀行、美國Signature Bank在4天內相繼倒閉；本已存在信用風險的瑞士信貸亦在一周後告急。市場對歐美銀行流動性危機疊加對美國經濟走勢的擔憂，推動美元指數回調，人民幣壓力減輕。3月全月人民幣即期匯率升值0.99%，略見好轉。

5月「穿7」，官方降外匯存準率強勢穩匯

人民幣在4月底又開始走弱，在五一假期前連跌6個交易日，進入5月後繼續跌跌不休。加上當月公布的中國經濟數據反映復甦動力不足，令人失望，即期匯率連跌5個交易日後於5月18日跌穿7.0；中間價亦於5月19日「穿7」。人民幣匯率在6、7、8月陸續跌穿7.1、7.2、7.3，並在9月8日來到全年最低位7.3415。中間價在連跌6天後，於6月30日跌至7.2258，創去年11月10日以來8個多月新低，但仍大幅強於市場預期，監管層明顯強勢過濾。

7月20日，人民銀行宣布即日起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5。7月24日，中共中央政治局會議強調要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。此外，儘管美國尚未宣布加息周期結束，多家中資大行於7月初聯手下調美元存款利率，下降幅度接近100個點子，此舉被認為有助匯率市場的美元單邊升值預期「降溫」。

官方接連出招，人民幣即期匯率在第三季穩步回升。(資料圖片)

9月1日，人民銀行宣布，自當月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由6%下調至4%，釋放160多億美元的外匯流動性。消息宣布後，人民幣開市即大升逾500點，收市升幅收窄至近300點，創近三周新高。9月11日，全國外匯市場自律機制專題會議要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。加上對美國加息周期結束的預期逐漸顯現，中間價繼續保持高度過濾，即期匯率終在9月開始築底，並在十一國慶假期後於7.3附近徘徊約一個月後穩步回升。11月，人民幣即期匯率結束連續三個月跌勢，全月漲2.62%，為今年第二大月度漲幅。

國際地位提升，躍升為國際支付第四大貨幣

匯海動盪，今年除了打響了匯率保衛戰，人民幣國際地位亦積極提升中。中美之間的緊張局勢，以及俄烏、以巴衝突等因素影響下，令愈來愈多國家以人民幣結算貿易，甚至用來償還外債。伊拉克央行2月宣布擬以人民幣結算與中國的貿易。巴西3月宣布已與中國達成協議，未來可採取本幣進行貿易，不再一定使用美元作為中間貨幣。俄羅斯央行報告顯示3月人民幣在俄外匯交易份額創新高達39%；俄羅斯總統普京6月表示目前與中國的貿易結算超過80%用盧布和人民幣。阿根廷4月開始轉用人民幣支付中國進口貨品；該國還動用中國與阿根廷貨幣互換協議下的等值人民幣，向國際貨幣基金組織(IMF)支付17億美元的到期債務。

環球銀行金融電訊協會(SWIFT)最新數據顯示，人民幣在全球支付交易的佔有比例持續提升，8月升至3.47%創新高，且此紀錄在9月再以3.71%打破；10月雖稍回落至3.6%，但11月再破紀錄升至4.6%創新高，還超越日圓的3.4%，自2022年1月以來成為國際支付第四大貨幣。

憧憬經濟前景及美加息完結，人幣明年破7

如果說2023年人民幣的走勢主要由美元升值驅動，那麼到了2024年，伴隨著美元加息周期結束、降息周期開啟，疊加中國經濟延續復甦態勢，人民幣匯率有望繼續回升。

先從外部因素看，美國在2023年持續加息政策影響下，經濟下行壓力增大，在通脹得到一定控制後，市場對明年降息有所期待。同時，聯儲局主席鮑威爾也表示，12月的議息會議討論了降息的時間點問題。雖然這只是初步的討論，但聯儲局官員已經預期明年美國將降息75基點。在美元指數進一步回落的背景下，人民幣將持續升值。

穩匯率工作將持續，人幣匯率將企穩回升

再從內部因素看，今年底召開的中央經濟工作會議、中央政治局會議都要求做好明年經濟工作，預計明年金融機構將進一步加大對實體經濟的支持力度，市場對明年中國經濟企穩向好的預期進一步增強，由此對人民幣匯率走勢形成支撐。事實上，11月中下旬以來人民幣匯率逐漸回暖，正是國內經濟基本面持續轉好和外部制約因素減弱帶來的效果。

分析認為，明年人民幣將持續升值，有望突破7元人民幣兌一美元。(資料圖片)

另外，從政策的定調來看，今年的中央經濟工作會議提到要「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，維持人民幣匯率穩定是未來的工作要求，匯率波動壓力進一步放大的可能性有限。

綜合市場分析，機構一致認為明年人民幣將持續升值，有望突破7元人民幣兌一美元。不過，也有分析提醒，短期內人民幣升值幅度有限，未來中美兩國利差及其變化趨勢是決定匯率的重要因素之一。

明年料溫和升值，匯率區間6.8-7.3

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤表示，預計2024年中美國債利差收窄、美元有望走弱，以及對中國經濟的信心修復將共同推動人民幣小幅升值，2024年底人民幣兌美元匯率為7.0（此前預測為7.15）。汪濤強調，儘管當前中國經濟基本面仍有待回升，CPI落入負區間亦引發擔憂，但對匯率而言，美元的趨勢當前對人民幣的影響更佔據主導。

市場預計美國聯儲局最快明年年中降息，人民幣外部壓力有望趨緩。(AP圖片)

中信證券首席經濟學家明明表示，從內部因素看，國內經濟企穩回升，基本面對匯率的支撐或逐步凸顯；從外部因素看，預計美國首次降息時點在2024年年中或之後，人民幣外部壓力有望趨緩。預計明年人民幣兌美元匯率在6.90-7.30寬幅震盪。

平安證券研報稱，展望2024年，人民幣貶值壓力有望緩解，可為貨幣政策騰挪出更大空間。考慮到美元指數中樞下移，且中國經濟「預期差」或收窄，外需及出口前景向好，預計美元兌人民幣匯率有望逐步回歸6.8-7.0區間。

東吳證券認為，明年人民幣將溫和升值，呈現「年初年末高，中間低」的特徵，並且可能階段性升破7。

撰文：經濟通記者林小莉、林雯婕

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