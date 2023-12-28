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《神州經脈》人幣強勢，A股回升成交放量增，小米新車數月後上市

28/12/2023

　　滬深股市在2023年倒數第二個交易日吐氣揚眉，滬綜指全日（28日）收升1.38%，報2954.70點，深成指大漲2.7%，創業板指更漲3.85%。兩市成交額8844億（人民幣．下同），較上個交易日放量大增近39%。人民幣升勢強，離岸人民幣兌美元漲超400點，在岸亦漲近350點，外資回勇，今日通過陸股通淨流入135.6億元，連續兩個交易日流入，流入金額為五個月最多。

 

（資料圖片）

 

　　美聯儲局明年將降息預期持續施壓美元走弱，加之年末市場結匯需求增多，助力人民幣大幅反彈，短期料繼續向中間價位置靠攏。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤中曾升破7.10大關，日內升幅逾400點，尾盤升幅收窄，收報7.1055，較上個交易日4時30分收盤價大升382點子，兩連升，創12月15日以來近半個月新高，全日在7.0974至7.1350之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0974，較上個交易日升28點子，與市場預測偏離收窄至近300點，上個交易日報7.1002。

 

今日新聞精選

 

1. 小米汽車今日舉行技術發布會，亦公布海灣藍色的小米「SU7」圖片及資料。小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，SU7定位為「C級高性能生態科技轎車」；現時SU7已小批量量產，但尚需數月才正式上市，有待進行更多測試。他還提到，汽車目標客戶是有品味的時代精英。此外，他表示，小米汽車目標透過15至20年努力，成為全球前5名汽車廠商，並可媲美保時捷與特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想之車。

 

2. 工業和信息化部今日發布通知，明確2024年度、2025年度的新能源汽車積分比例要求分別為28%和38%。乘用車企業核算新能源汽車積分達標值時，低油耗乘用車生產量或者進口量按照其數量的0.2倍計算。

 

3. 今年1至11月全國直接使用外資（FDI）1.04萬億元，同比下降10%，商務部新聞發言人何亞東在例行發布會重申，在去年高基數的情況下，首11月FDI出現波動是正常的，而1.04萬億元的引資規模仍然處於歷史的高位。他又指出，今年以來，中國外貿頂住壓力，克服外需下滑、價格下行和去年高基數影響，展現了較強韌性，有信心保持全年外貿規模和國際市場份額的總體穩定，較好完成促穩提質的年度目標任務。展望2024年，既要看到外部環境的不確定不穩定性，也要看到中國經濟和外貿發展的有利條件在不斷積聚。

 

4. 國家移民管理局預測，隨著國際（地區）航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等對中國公民入境免簽，中國對法、德等6國單方面入境免簽等政策疊加，元旦期間全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達156萬人次，較2023年元旦假期增長超5倍，為2019年同期的90%。另外，據美團、大眾點評數據，目前元旦旅遊預訂單量同比增長超500%；最近一周，僅美團平台上，上線「跨年」主題團購套餐的餐飲門店數同比增長108%，相關套餐訂單量同比增長526%。此外，12月以來，全國洗浴中心的線上訂單量同比增長249%。

 

5. 京東集團宣布，明年1月1日起，京東採銷等一線業務人員年固定薪酬大漲近100%；明年初，京東零售全體員工將平均加薪不低於20%。今日下午，京東再發文，召集採銷員工回歸公司，並保證加薪100%政策適用回歸公司員工。此外，由拼多多最先推出的「僅退款」售後服務機制陸續獲淘寶、京東等跟進，京東開放平台昨亦宣布，對售後服務管理規則進行調整，新增退款不退貨執行標準；同時更新《京東開放平台交易糾紛處理總則》，新增對用戶僅退款的支持。

 

6. 財政部公布，1-11月，國有企業營業總收入762,285.3億元，同比增長3.9%；利潤總額41215.3億元，同比增長7%。全國國有及國有控股企業主要效益指標繼續保持增長，回升向好態勢逐步穩固。

 

7. 國家統計局將於周日（31日）公布12月製造業採購經理人指數（PMI），而財新12月製造業PMI則將於明年1月2日公布。據《路透》綜合24家分析機構預估中值顯示，12月官方製造業PMI料微升至49.5，連續第三個月處於收縮區間；11月為49.4，創四個月低點。另據14家機構預估中值顯示，財新12月中國製造業PMI料降至50.4；11月為50.7，重回擴張。

 

8. 人行副行長張青松表示，《非銀行支付機構監督管理條例》適用對象是主要提供小額、便民服務的支付機構。為引導支付機構進一步提升服務實體經濟的質效，《條例》從多個方面作了引導。其中，要堅持「回歸支付業務本源」，引導支付機構專注、提升服務水平，按照批准的業務類型和地域範圍展業，未經批准不得從事依法需批准的其他業務。另外，張青松談到境外來華人員支付便利化，指人行已會同有關部門建立專項工作機制解決這個問題，相關方案概括來說是「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」。

 

撰文：經濟通中國組

 

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