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《神州經脈》股匯齊跌兩年，全國兩會3月開，華為今年營收7千億

29/12/2023

　　滬深股市踏入今年最後一個交易日，今早（29日）窄幅低開，盤中在科技股領漲下，滬綜指半日倒升0.34%，午後升幅有所擴大，但保險及地產股制約升幅，導致滬指仍然上不到三千點，全日升0.68%，報2974.93點，總結全月跌1.8%，全年則跌3.7%，連續第二年下跌，更是自2018年以來首次收官未能企穩三千點。

 

（資料圖片）

 

　　深成指全日升0.89%，創業板指升0.63%。全年計，深成指下跌13.5%，創業板指下跌19.4%。北交所股票在第四季表現強勢，北證50指數全年漲14.9%。

 

　　人民銀行進行1950億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日淨投放1550億元，本周實現淨投放12570億元，創兩個月來單周新高。兩市全日成交8226億元，按日減少7%，陸股通流入轉流出近6億元。

 

　　2023年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）高開高收，盤中曾升超200點穿7.09，收報7.0920，較上個交易日4時30分收盤價升135點子，三連升，以6月2日以來近七個月新高收爐，全日在7.0860至7.0998之間波動。

 

　　人民幣即期去年最後一個交易日12月30日收盤價為6.9514，即今年全年累跌1406點子，跌幅約為1.98%，連續第二年下跌，但跌幅較去年的8.3%大幅收窄。

 

　　離岸人民幣兌美元（CNH）亦曾漲至近七個月新高，現跌193點子，報7.1000。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0827，較上個交易日升147點子，兩連升，創5月31日以來近七個月新高，但仍處於7元關口下方，為2007年末以來首次。人民幣中間價由去年底的6.9646波動前行至今日的7.0827，全年貶值1.67%，貶幅較去年的8.5%大幅收窄。中間價年內最大跌幅3.61%。

 

今日新聞精選

 

1. 2024年全國人大、政協會議（全國兩會）將分別於3月5日及4日起召開。全國人大常委會會議今日表決通過了關於召開十四屆全國人大二次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大二次會議於明年3月5日在北京召開。另外，政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆二次會議於明年3月4日在北京召開。會議還決定，2024年3月1日至2日召開全國政協十四屆常委會第五次會議，為召開全國政協十四屆二次會議作準備。

 

2. 人民銀行貨幣政策委員會召開第四季例會，會上就貨幣政策提出新表述，稱要加大已出台貨幣政策實施力度，並促進物價低位回升。會議並認為，要加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，有效帶動激發更多民間投資；促進物價低位回升，保持物價在合理水平；完善市場化利率形成和傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資及居民信貸成本穩中有降。

 

3. 據《證券時報》報道，中信建投等多家券商已正式上線外國人持新版永久居留證線上開戶功能，讓該類人群足不出戶也可自助辦理A股證券開戶業務。有券商人士解釋，取得中國永久居留身份證的外國人，此前也可以正常開立A股帳戶，但無法在線上辦理，需要臨櫃，如今有新版永久居留證，券商的APP也做了一些適應性的改進，可以實現線上開戶，提升便利性。

 

4. 工信部、發改委等八部門聯合發布《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》，指石化化工、鋼鐵、有色等傳統製造業「大而不強」等問題仍突出，低端供給過剩和高端供給不足並存，需加快推動實現轉型升級。主要舉措包括：持續鞏固「去產能」成果，依法依規淘汰落後產能；加快人工智能、大數據、雲計算、5G、物聯網等信息技術與製造全過程、全要素深度融合；探索建設區域人工智能數據處理中心；強化金融服務，支持符合條件的傳統製造業企業通過股票、債券等多種融資方式進行技術改造或加大研發投入，通過併購重組實現轉型升級。

 

5. 時隔2年，廣州樓面價地王易主。在今天的廣州土拍中，經過近四個小時、85輪的競拍，越秀從金茂、華發等其他八家房企中殺出重圍，以22.7億元摘得廣州海珠區琶洲西區一地塊，折合樓面價每平方米75670元，溢價率約為58.74%。另外，北京昨日迎來2023年最後一場土地拍賣，惟未能延續26日的火熱，石景山、順義各一宗地底價成交，總成交價76億元。

 

6. 據《共同社》報道，2023年中國汽車出口量預計將超過日本，首次成為世界第一。日本汽車工業會今公布1至11月出口量為399萬輛。而據中國汽車工業協會統計，1至11月中國汽車出口量達441.2萬輛，與上年同期相比增加約六成，全年出口量超過日本已成定局。

 

7. 華為在官方微信公眾號發表華為輪值董事長胡厚崑的2024年新年致辭。胡厚崑表示，公司經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7000億元。華為2022年的全球銷售收入6423億元，淨利潤356億元。胡厚崑要求，來年各業務單元都要聚焦價值創造，其中，終端要繼續致力於打造王者產品，構築有溫度的高端品牌；與夥伴共同加快移動應用鴻蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越。華為雲既要成為公司數字化的底座和使能器，也要成為各行各業可信賴的數字化「黑土地」。智能汽車解決方案與夥伴共同努力，將技術優勢轉化為商業成功。

 

8. 國家新聞出版署日前發布的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，擬要求網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，而且所有網絡遊戲須設置用戶充值限額等，引起行業震動。中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會（遊戲工委）今日發布通知稱，組織各會員單位對草案徵求反饋意見，請各會員單位根據行業發展的實際特點，結合本企業的業務情況，於2024年1月8日前提出具體的修改意見和建議。

 

撰文：經濟通中國組

 

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