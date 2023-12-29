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國務院公布前海及橫琴總規，助港企發展及與內地科研交流（有片）

29/12/2023

　　國務院日前發布關於《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》的批覆，原則同意兩份規劃，對粵港澳大灣區發展具進一步支持作用。

 

 

　　前海一向是港企創業和拓展業務的熱門地方之一。深圳市委副書記、市長覃偉中表示，開發和開放前海已取得積極成效，實際利用港資336.6億美元，孵化了600間香港企業。

 

有港商進駐前海創業基地

 

　　位於前海的深港青年夢工場作為創業基地，由前海管理局投資建設。其中一間進駐的港商前海主題派對文化（深圳）有限公司，本身是派對服飾製造商，7年前來到前海，希望打入內地市場。總經理周傑指，雖然內地的制度與香港很不同，需要時間適應，但可以用好港商的國際眼光和專業在內地發展，非常有好處。

 

　　另外，前海亦吸引不少發展成熟的企業落戶，例如本身在美國成立、曾協助輝瑞研發新冠口服藥的科技藥物研發公司晶泰科技，創始人兼首席執行官馬健表示，深圳有很好的營商環境和創新氛圍，又接近香港，方便與香港的科研、教育機構合作。

 

與內地城市產生協同效應

 

　　不論是前海或橫琴，香港都可以在粵港澳大灣區中發展更多新機遇，並與大灣區其他城市產生協同效應。例如設於廣州的南沙港碼頭，可與香港港口互補長短。負責營運的廣州港股份有限公司，生產業務部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈指，香港作為自由港，貨物中轉更靈活；而南沙港的倉儲能力則較強，可將貨物經鐵路運到內地不同城市。

 

 

撰文：經濟通採訪組記者史寒冰

 

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