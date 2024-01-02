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首艘國產大郵輪開啟首航，由四大央企共同運營

02/01/2024

　　國產首制大郵輪「愛達．魔都」號1月1日在上海吳淞口國際郵輪港正式開啟商業首航，航線為上海-濟州-長崎-福岡-上海，時間為6晚7天。　

 


　　「愛達．魔都」號建造合同在2018年首屆進博會期間簽訂，船舶造價7.7億美元(約合56.21億元人民幣)，全長323.6米，總噸位13.55萬噸，共有2826間客房艙室，可搭載5000多名乘客和約1500名船員，規模相當於陸地上的五到六家五星級酒店。


　　愛達郵輪董秘顧鵬程對媒體表示，未來，「愛達．魔都」號還將開啟中國至東南亞國家的郵輪航線，為賓客提供長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇，並適時推出海上絲綢之路郵輪航線。


　　值得注意的是，負責運營「愛達．魔都」號的華夏國際郵輪有限公司於12月29日在上海宣布成立。當日該公司還簽署了股東合作協議，協議方包括中國旅遊集團、中國遠洋海運集團、招商局集團、錦江國際集團、上海久事集團以及吳淞口文旅投資集團。「愛達．魔都」號的製造方--央企中國船舶集團也參加了成立大會。


　　上海市委書記陳吉寧在成立大會上說，希望以華夏國際郵輪的成立、協議簽署為契機，進一步完善對接機制，創新合作模式，帶動更多企業融入郵輪產業鏈供應鏈體系，形成高端郵輪產業集群，打造央地合作新樣板。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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