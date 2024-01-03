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中宣部出版局局長傳遭免職，涉網遊監管新規

03/01/2024

　　據《路透》引述五位知情人士報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職。中宣部出版局負責監督國家新聞出版署，報道引述知情人士表示，馮士新被免職可能與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關，該規定大幅收緊遊戲行業監管，令包括騰訊(00700)、網易(09999)在內的網遊巨頭股價暴跌。

 


　　中國國務院新聞辦未就有關報道內容作出回應。

12月出台監管草案限制遊戲高額消費

　　中國國家新聞出版署去年12月22日發布《網絡遊戲管理辦法（徵求意見稿）》，限制遊戲過度使用和高額消費，不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲不得含有泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益等的內容。


　　消息令中港遊戲股成當日股市重災區，行業擔憂剛剛平息的監管風暴再度捲土重來。隨後新聞出版署有關負責人表示，意見稿旨在保障和促進網遊行業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切和意見並進一步修改完善。隨後，新聞出版署公布12月國產網絡遊戲審批信息，共計105款新遊戲獲批，單次審批數量首次突破百款，其中包括騰訊的「逆戰：未來」、網易的「螢火突擊」，不過有網民發現部分獲批遊戲的運營公司已經倒閉。

 

撰文：經濟通中國組

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