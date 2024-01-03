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《神州經脈》網遊新規草案傳有官員被免職，人幣再跌，Ａ股弱反彈

03/01/2024

　　滬深股市今日（3日）弱勢運行，滬綜指低開0.17%，報2957點，盤中跌幅加大，低見2953點，尾盤在旅遊、煤炭、石油板塊走高下，滬綜指收升0.17%，報2967點，不過，MR概念股等科技股走軟，深市全面下跌，深成指收跌0.75%，創業板指更跌逾1%。

 

（資料圖片）

 

　　人行連續兩個交易日收水1.4萬億（人民幣．下同）。滬深兩市今日成交額僅7375億，較上個交易日縮6%。外資今日淨流入近17億元，結束連續兩個交易日流出。

 

　　人民幣今年沒有「開門紅」，連跌兩個交易日。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點後，跌幅進一步擴大至逾200點，一度跌穿7.15關口，創三周新低，隨後跌幅收窄，尾盤更一度升破7.14，高見7.1398，最終收報7.1434，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，兩連跌，創2023年12月27日以來一周新低，全日在7.1398至7.1539之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1002，較上個交易日跌232點子，止三連升，回到2023年12月27日的低位，與市場預測偏離擴至逾500點，上個交易日報7.0770。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行在2023年12月重啟政策性銀行抵押補充貸款（PSL），按月淨新增3500億元，規模為2022年11月以來的最大，分析認為此舉意味人行正加大保障性住房等「三大工程」（保障性住房、城中村改造、「平急兩用」基礎設施）建設的資金支持。中信證券表示，PSL投放將對穩增長產生積極拉動作用，假設新增5000億元，不僅有望帶動全年社會固定資產投資增長0.5至0.7個百分點，還有助於提振市場情緒，扭轉部分投資者的悲觀預期。

 

2. 據《路透》引述知情人士報道，中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職，事件可能與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關。中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報》發表頭版文章，指政府對平台經濟的監管行動和政策調整應充分聽取各方意見，避免影響、中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。內地《經濟日報》亦刊登署名「金觀平」的頭版文章，提出當局要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制性政策。

 

3. 中國財政部發布2024年第一季度國債發行計劃表。根據計劃表，2024年首次國債發行定於1月10日開展。一季度財政部擬發行記帳式附息國債18期，其中1月6期、2月6期、3月6期；擬發行記帳式附息國債4期，其中1月和2月各1期、3月2期；擬發行記帳式貼現國債17期，其中1月5期、2月5期、3月7期；擬發行儲蓄國債2期，均安排在3月進行。

 

4. 內地不少供樓族在新年收到好消息，獲貸款銀行通知房貸利率再降低10個基點。有內媒引述一名貸款買房人的情況指，其房貸利率獲告知從4.1%降到4%，調整完成後每月能少還約20元，相當於一杯手搖奶茶的價錢。這是自2023年來銀行業第二度大規模下調存量房貸利率。去年9月，借款人可按人行和金監總局規定向承貸金融機構提出申請，以新發放貸款置換存量房貸，從而下調房貸利率。而今年初再度下調存量房貸利率10個基點，則是針對LPR（貸款市場報價利率）進行。去年5年期以上LPR從4.3%下降10個基點至4.2%，對於選擇1月1日作為重定價日的房貸客戶，房貸利率相應下調10個基點。

 

5. 華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長、智能終端與智能汽車部件IRB主任余承東昨晚發布2024年新年信，指2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發。半導體產業研究公司TechInsights最新預測顯示，2024年安卓和蘋果iOS將繼續在全球保持雙雄地位，但在中國市場上的份額將被華為鴻蒙操作系統蠶食，鴻蒙Harmony OS將自2024年起成為中國市場上第二大智能手機操作系統。

 

6. 特斯拉公布，2023年全年，特斯拉上海超級工廠在國內市場交付超60萬輛電動車。特斯拉在中國成為最暢銷豪華電動車品牌，特斯拉Model Y連續多月蟬聯純電動車銷量冠軍，特斯拉Model 3也是多月最暢銷的豪華轎車。從全球來看，特斯拉去年第四季度汽車共交付為48.45萬輛車，去年全年車輛交付同比增長38%，達到181萬輛，實現全年目標，但未達到CEO馬斯克內部訂下的每年交付200萬輛的目標。

 

7. 據外電報道，華夏幸福(滬:600340)美元債部分持有人未獲全數應付款項，在上月底僅收到債務重組協議下，應付款項的不到三分之一。華夏幸福方面向《每日經濟新聞》回復稱，因技術性問題導致資金出境受阻，沒有兌完整，公司正在積極溝通解決。按照重組計劃，華夏幸福須在2023年12月31日之前，以現金形式向參與其境外債務重組的債權人兌付該債券本金的1.8%。但目前只兌付了0.55%。

 

8. 抖音直播新版「健康分」處罰今日正式生效，近5000名主播當日被減少直播推薦、限制功能，甚至永久回收直播權限，有303名主播被關閉「禮物」功能。與此同時，有27500人通過了專業或優質主播申請。「健康分」是抖音於去年9月開始試運行的主播分級分類管理機制，在針對直播間違規內容做單次處罰的基礎上，根據主播日常直播行為增減「健康分」，並依據分值對帳號分級定檔，不同檔位對應不同的管理措施，意味多次違規仍無改善的主播很可能會失去直播權限，但若完成線上學習或持續合規直播，主播可獲得加分機會。

 

撰文：經濟通中國組

 

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