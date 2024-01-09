《神州經脈》中央續重拳反腐，人行暗示降準，千五億PSL待投放

滬深股市今早窄幅低開，在人行燃點寬鬆預期後市況轉佳，旅遊餐飲板塊大幅落鑊，基建股走高，地產股低位反彈轉升，帶動滬綜指小幅回升，午後保持窄幅上落格局，全日收升0.2%，報2893.25，早段曾觸及2900點但無以為繼，反映在該整數關口仍見強阻力。深成指升0.27%，創業板指升0.37%。

（資料圖片）

兩市成交維持低水平，全日6742億元（人民幣．下同），按日增2.5%。外資今日通過陸股通淨流入1875萬元，上個交易日流出後轉流入。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤窄幅區間震盪，午後跌穿7.16，尾盤跌幅收窄，收報7.1590，較上個交易日4時30分收盤價小升9點子，止五連跌，全日在7.1554至7.1629之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1010，較上個交易日跌4點子，與市場預測偏離仍近500點，上個交易日報7.1006。

今日新聞精選

1. 中共中央總書記習近平8日上午在中紀委第三次全體會議上發表講話，強調要持續保持懲治腐敗高壓態勢，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱患。懲治「蠅貪蟻腐」。

2. 中國地方財政問題持續緊張，作為地方融資平台的城投公司四出撲水，於去年第四季密集發行短期限（364天）境外美元債，分析指這類364天期離岸債的還款期限剛好比一年期債券少一天，能繞開國家發改委有關一年期以上的境外債須經審核的規定。據外電周一（8日）報道，監管機構為防地方打擦邊球，日前已暫停了相關期限美元債的發行。針對有關報道內容，國家外匯局回應查詢稱，其未出台新的跨境融資政策。

3. 英偉達宣布理想汽車已選擇NVIDIA DRIVE Thor中央車載計算機，用於下一款車型，同時宣布與長城汽車、小米和吉利旗下極氪達成合作，這幾家廠商均已採用NVIDIA DRIVE Orin平台為其智能自動駕駛系統提供動力。英偉達汽車副總裁吳新宙表示，當今智能汽車首選的AI汽車計算機是NVIDIA DRIVE Orin，汽車製造商愈來愈多地尋求其後繼產品NVIDIA DRIVE Thor的先進功能和AI性能來制定未來的車輛路線圖。

4. 人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾指出，人行將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價格三方面發力，為經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。在總量方面，人民銀行將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支撐；同時，防止資金淤積，引導金融機構加強流動性風險管理，維護貨幣市場平穩運行。

5. 中國政府去年首度提出「三大工程」（保障性住房、城中村改造和平急兩用公共基礎設施）計劃，期望藉此解決經濟增長失速、房地產市場下行等問題，抵押補充貸款（PSL）工具亦重出江湖，為三大工程提供中長期資金支持。去年12月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行PSL淨新增3500億元，而據人民銀行昨日公告，去年全年新增PSL額度5000億元，意味著後續還有1500億PSL有待投放。

6. 中國商務部、中央台辦、國家發改委及工信部聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》，從5個方面提出14項措施，包括推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建加強對台招商引資，支持深化閩台產業融合等，以助進一步加強閩台經貿交流合作，深化兩岸經貿融合發展，支持台商台企更好融入新發展格局。

7. 國家發改委、商務部、市場監管總局發布《關於支持廣州南沙放寬市場准入與加強監管體制改革的意見》，提出15項措施，包括推動海陸空全空間無人體系准入標準實施和應用，建設大灣區無人體系產業孵化基地。加快智能（網聯）汽車多場景試點應用及商業化運營，推動電動垂直起降飛行器（eVTOL）和智能網聯汽車緊密聯接。支持廣州期貨交易所立足於服務實體經濟高質量發展、綠色低碳發展、粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，有序拓展品種布局。加快建設粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管中心。支持推動在南沙實施外國人144小時過境免簽政策及遊輪免簽政策等。

8. 上海鏈家研究院監控的數據顯示，去年上海新房累計成交約8萬套，同比下降11%；成交均價約為每平方米6.8萬元，同比上升3%；累計成交金額約6050億元，同比下降7%；套均總價約759萬元，同比上升4%。二手房累計成交金額6055億元，同比增長16%；成交套數18.01萬套，同比增長13%。另外，上海財經大學應用統計研究中心最新公布的調查結果顯示，2023年第四季度上海市消費者信心指數為101.7點，環比略升0.3點，同比上升1點。其中購房意願指數為59.2點，環比大升16.2點，但同比下降5.9點，仍處較低位。

撰文：經濟通中國組

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