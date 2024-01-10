《神州經脈》世銀降中國增長預期，嫦六上半年發射，人幣貶逾1%

世界銀行發布全球經濟展望報告，認為中國消費信心遠低於疫情前水平，加上房地產問題困擾，預計今年GDP增速將降至4.5%。滬深股市今早（10日）低開，滬綜指盤中低見2870.42點，其後一度倒升收復二千九，但很快恢復下跌，尾盤跌幅稍再擴大，全日收跌0.54%，報2877.7點，是自2020年5月29日以來收盤新低；深成指跌0.55%，繼續刷新2019年8月以來新低，創業板指跌0.43%。兩市全日成交6470億元（人民幣．下同），較上日（9日）同時段成交增加1.1%。

世銀將中國今年GDP增長預測下調至4.5%。（AP圖片）

人民銀行今日進行200億元7天期逆回購，淨投放60億元，是開年以來第一次放水，此前連續六個交易日淨回籠共2.62萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點，失守7.17關口，全日在區間震盪，盤中短暫重返7.16水平，收報7.1704，較上個交易日4時30分收盤價跌114點子，重返去年12月13日以來近一個月低位，全日在7.1685至7.1772之間波動。在岸人民幣1月至今已跌近1.1%。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1055，較上個交易日跌45點子，創去年12月14日以來近一個月新低，與市場預測偏離擴至逾550點，上個交易日報7.1010。

今日新聞精選

1. 世界銀行發布全球經濟展望報告，預計中國今年GDP增速降至4.5%，法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒亦作出同樣的預期，不過中科院則將GDP增長預期定在5.3%。此外，野村經濟學家陸挺預計中國經濟將再次下滑，特別是在春節過後，受抑制後得到釋放的需求可能會消失，人民銀行「相當可能」於下周一（15日）下調貸款基準利率。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤昨在瑞銀大中華研討會上表示，今年聯儲局降息為中國貨幣政策提供更多的寬鬆空間，預計MLF利率將降息10-20個點子，還有25-50個點子的降準。

2. 國家發展改革委主任鄭柵潔9日上午主持召開民營企業家座談會，智昌集團、物美集團、新華錦集團、科達自控、鈺鑫集團等民營企業負責人參加。鄭柵潔表示，將認真梳理參會企業家們的意見建議，建立好跨地區跨部門協調解決問題的機制，會同有關部門加大依法保護民營企業產權和企業家權益力度；發揮好各級發展改革部門與民營企業常態化溝通交流和解決問題機制作用，認真傾聽民營企業真實聲音，持續解決民營企業具體訴求；梳理已出台政策並加強政策執行落實，做好促進民營經濟發展政策的一致性評估。

3. 國家航天局表示，探月工程四期月球探測器「嫦娥六號」計劃於今年上半年發射，今次探月任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。嫦娥六號任務探測器產品已於1月8日、9日運送到中國文昌航天發射場。目前發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序進行。

4. 1月8日至9日，第17次中美國防部工作會晤在美國華盛頓舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室官員與美助理防長幫辦共同主持。中方表示，願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，共同落實好兩國元首三藩市會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利於兩軍關係發展的事。中方並強調，在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，停止武裝台灣，反對台灣「獨立」。

5. 據外電引述知情人士指，萬科周二（9日）向債權人小組介紹了今年到期的三支離岸債償付計劃，擬使用自有資金和境內項目回款償還6.3億美元3月份到期的美元票據，至於一筆14億元離岸人民幣點心債以及另一筆6億美元債將於5月到期，萬科擬通過境外銀行貸款償還。三筆到期債券合計本金總額約為14億美元。

6. 南航、東航國內機票退改新規今日起生效，當中包括調低機票退改手續費，並擴大客票免費退改範圍，例如機型變動、機票買貴都可以在一定時間內免費退改，同時還放寬因病旅客退改規則等。其中，經濟艙退改費用下調方面，以往不退不改的經濟艙R艙，南航對於起飛前4小時改簽的費用從機票價格的100%降低至60%，退票費由100%降至75%；如提前7天自願變更，多數艙位將免收手續費。東航所有艙位在航班規定離站時間30天之前，皆可退票或者免費變更；起飛前7天到30天之內，部分艙位免費退票或者改簽，部分收取5%-20%的退票費或者5%-10%的改簽費。

7. 工信部、教育部、民族事務委員會、財政部等十三部門發布《關於加快「寬帶邊疆」建設的通知》，提出以七大項16條重點任務，加快提升邊疆網絡供給能力，助力興邊富民、穩邊固邊。終極目標是到2027年底，邊疆地區行政村、邊境管理及貿易機構通5G網絡比例達到95%以上；20戶以上農村人口聚居區、沿邊國道和省道沿線基本實現5G網絡覆蓋；有人居住海島通5G網絡比例達到100%；內海、領海等海域基本實現5G網絡覆蓋。

8. 官媒《人民日報》今日在第二版刊登工信部部長金壯龍專訪。對於下一步如何加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，金壯龍表示，要突出抓好四方面任務，其中包括發展壯大新能源、新材料、智能網聯汽車等新興產業，推進北斗在通信領域、大眾消費領域規模應用，積極培育生物製造、商業航天、低空經濟等新的增長點。大力推進數字產業化，發展壯大數字經濟核心產業，夯實算力、算法、模型、數據等技術底座。完善5G、算力、工業互聯網等數字基礎設施和服務體系，加快建設5G工廠。

撰文：經濟通中國組

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