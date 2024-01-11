  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》中美商務部長通話關切光刻機限出口，汽車產銷創新高

11/01/2024

　　滬深股市今早（11日）再度窄幅低開，滬綜指低開0.14%，盤中低見2867.72點，距離2022年4月創下的低位只得4點，不過華為鴻蒙概念炒高、科網股衝前，帶動滬指重新上升，午後市況轉佳，滬指全日收升0.31%，報2886.65點；深市反應更佳，深成指全日漲1.47%，創業板指更漲1.95%。

 

（資料圖片）

 

　　午後交投稍見活躍，兩市全日成交7121億元（人民幣．下同），按日增一成，陸股通淨流入超過42億元。

 

　　資本市場踏入新年後屢屢受挫，不過人民銀行至今未見大動靜，在淨回籠2.6萬億之後連續兩日放水合共僅180億元，外界認為這是人行降準、政策降息或是使用其他寬鬆工具的前兆。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開於7.1700後接連收復7.17、7.16關口，收報7.1594，較上個交易日4時30分收盤價升110點子，擺脫近一個月低位，全日在7.1544至7.1700之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1087，較上個交易日跌32點子，三連跌，續創去年12月14日以來近一個月新低，與市場預測偏離續擴至580點，上個交易日報7.1055。

 

今日新聞精選

 

1. 中國商務部官網公布，商務部部長王文濤今日與美國商務部長雷蒙多舉行通話。王文濤重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟製程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。中美並就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通，還就中美經貿領域國家安全邊界問題進行了討論。此外，據英媒報道，在美國限制對華出口高性能處理器後，據報中國企業為了研發AI技術，正在從大量廢棄電腦產品中分拆出由英偉達生產的舊晶片。

 

2. 2024年首批國債昨日公開發行，據《中國證券報》引述財通證券宏觀首席分析師陳興意見指，根據國債到期規模測算，全年國債發行規模或在9.6萬億元左右；至於德邦證券固收首席分析師徐亮認為，假設2024年GDP增長目標仍設定在5%水平，在財政赤字率目標設定為3%、3.5%、3.8%三種情形下測算，國債發行規模分別約為9.41萬億元、10.04萬億元、10.42萬億元。至於地方債，陳興表示，考慮到當前財政穩增長的訴求仍存，今年專項債限額或略大於2023年的3.8萬億元，但綜合地方政府投資需求和償債壓力來看，預計2024年新增專項債或在4萬億元左右。

 

3. 全國審計工作會議今日召開，2024年，審計署將重點審計重大區域規劃戰略實施、重大投資項目建設，密切關注財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合情況，重點開展大數據產業方面審計。同時，密切關注財政、金融、國企國資、外貿外資等關鍵領域重大改革任務的落實和進展情況。深入揭示重大經濟貪腐、重大財務舞弊、重大財政造假等突出風險。

 

4. 中國汽車工業協會今發布的數據顯示，2023年內地汽車產銷量分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，首次雙雙突破3000萬輛，創歷史新高，同比分別增長11.6%和12%。其中，出口491萬輛，同比增58%，中國有望成為世界第一汽車出口國。另據公安部統計，2023年新註冊登記機動車3480萬輛，同比增0.05%，其中新註冊登記汽車2456萬輛，同比增5.73%，連續10年超2000萬輛。截至2023年底，全國新註冊登記新能源汽車743萬輛，同比增38.76%，佔新註冊登記汽車數量的30.25%。

 

5. 商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會上表示，當前全球的汽車市場正在逐步復甦，綠色低碳轉型加快，為各國車企提供了廣闊的發展空間。商務部將持續跟蹤關注汽車貿易發展，推動構建公平、穩定、包容、便利的汽車貿易環境，支持汽車企業不斷完善國際營銷服務體系，為各國消費者提供更多優質產品和服務，推動汽車貿易的持續健康發展。

 

6. 應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布、瑞士聯邦主席阿姆赫德、愛爾蘭總理瓦拉德卡邀請，國務院總理李強將於1月14日至17日出席世界經濟論壇2024年年會，並對瑞士、愛爾蘭進行正式訪問。

 

7. 國家移民管理局今日起正式施行便利外籍人員來華5項措施，包括放寬來華外籍人員申辦口岸簽證條件、樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續等等。此外，國家移民管理局外國人管理司司長毛旭表示，新版外國人永久居留身份證去年簽發啟用以來，新申請及換發的人數大幅增加，重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍人員持永居證可以便利購買飛機票、火車票並乘機乘車，辦理賓館旅店入住手續等，還可以辦理銀行、證券、外匯等金融業務。

 

8. 在廣東，繼廣州之後，佛山市也出台房票安置政策。佛山市日前印發《佛山市國有土地上房屋徵收與補償辦法》，《辦法》自2024年2月1日起施行，有效期5年。在補償與安置方面，《辦法》明確，被徵收人可以選擇貨幣補償，也可以選擇房屋產權調換。具備實施條件的項目，被徵收人可選擇房票等方式安置。

 

撰文：經濟通中國組

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,295.67

最大成交額股票

深300750

寧德時代 #

154.820

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

99.998

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01088 中國神華
  • 27.800
  • 08249 瑞遠智控
  • 0.084
  • 01044 恒安國際
  • 28.050
  • 06865 福萊特玻璃
  • 13.940
  • 00036 遠東控股國際
  • 0.065
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 65.050
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 7.000
  • 目標︰$7.55
  • 00973 L'OCCITANE
  • 21.800
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.150
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.000
  • 目標︰$2.12
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 287.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.850
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 00005 滙豐控股
  • 63.000
  • 02800 盈富基金
  • 16.460
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 28.650
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 73.150
  • 目標︰$80.00
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 7.590
  • 目標︰$8.10
熱炒概念股
即時重點新聞

11/01/2024 16:34  《盤後部署》恒指雙底反彈目標萬七，新世界有望挑戰15元

11/01/2024 16:46  信銀國際:料美聯儲全年減息1.5厘，恒指有望見21300點

11/01/2024 17:22  政府收回109公頃土地進行古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展

11/01/2024 16:04  國泰林紹波:年廿八至年初九暫未有航班取消，增候命機師數目

11/01/2024 16:49  《本港樓市》新一期綠置居市價五二折發售，今季推售逾2500伙

11/01/2024 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒２５億元，買建行沽盈富

11/01/2024 08:26  【大行炒Ｄ乜】里昂升藥明生物評級至買入，富瑞跟進車股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

11/01/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８１７８，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美商務部長通話關切光刻機限出口，汽車產銷創新高
人氣文章

新聞>財經熱話

美團首度回購股價即彈逾半成，回購真的萬靈丹？
人氣文章

新聞>最Hit資訊

灣區合作加強促提升中文水平　DR-Max中文教材開售一年銷售額突破四千萬港元證中文教材需求極大！
品味生活
生活
人氣文章

Make Money

《MakeMoney》2024究竟買乜好？｜高科技技術概念你又知幾多？晶片股仲有幾多水位可以炒?
人氣文章

玩樂 What’s On

日本實用App｜日本旅遊遇天災超慌張？日本觀光廳為海外旅客設防災APP！有繁中警報+醫療機構資訊！附下載連結
人氣文章

健康解「迷」

新年歐遊注意！ 歐洲受3種病毒夾擊！意大利2周逾200萬人感染流感！一個國家擬恢復口罩令？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

食膠原蛋白有用嗎？營養師拆解：修復膠原蛋白3款真正所需的營養元素！
人氣文章

Watch & Jewelry

盤點Tudor、Rado、Raymond Weil的3枚腕錶，可正裝穿戴不失個性，犒賞一年的辛勞，開展美好新一年
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

舞台劇《天色》觀後感：關係就如熱水爐和暖爐一般，溫暖是逐漸滲透的
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫健通 | 政府於18區郵政局設醫健通開戶服務！哪些服務必須用醫健通？對邊幾類情況最有用？即睇郵局名單及登記懶人包 1
人氣文章
流感高峰期｜北上小心！甲型乙型流感夾擊！症狀有何不同？邊6類人士最高危？醫生︰出現3種情況要入院
人氣文章
16款兩餸飯餸菜大比拼！3款人氣之選熱量爆錶！蒸餸未必健康？營養師推介呢3款低脂之選
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 18:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事11/01/2024
《神州經脈》中美商務部長通話關切光刻機限出口，汽車產銷創新高
人氣文章財經熱話11/01/2024
美團首度回購股價即彈逾半成，回購真的萬靈丹？
人氣文章最Hit資訊11/01/2024
灣區合作加強促提升中文水平　DR-Max中文教材開售一年銷售額突破四千萬港元證中文教材需求極大！
人氣文章香港要聞11/01/2024
國際邁亞密來港，1.5萬張訓練場門票免費予學生等入場
人氣文章香港要聞11/01/2024
經民聯反對加稅，倡再降股票降印花稅兼樓市全面撤辣
人氣文章FOCUS11/01/2024
【FOCUS】現貨ETF加持前景，比特幣臨另類對手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金