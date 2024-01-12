美斯簽名白酒售價1499元人民幣，傳代言費兩千萬

全球頂尖球星美斯日前在實名認證微博號發文稱，美斯簽字祝福款赤水河酒今日正式發售，全球限量1萬件。美斯簽字祝福款赤水河酒單瓶售價為1499元（人民幣．下同），較非簽名款貴400元，至於簽字款6瓶原箱版本售價為6600元。



產品昨日上午在電商平台開啟預售，預售直播畫面可見美斯拿著金色簽字筆在瓶身簽字的場景，但實物上的簽名並非美斯親簽，只是印刷上去的，不過官方表示，購買簽名版赤水河酒的消費者有機會抽取美斯簽名版球衣。



直至昨日下午4點半，赤水河官方自營旗艦店顯示共677人預約相關產品，6瓶裝的原箱簽名版赤水河酒已經無貨。



美斯在去年8月代言赤水河酒，據媒體此前報道，代言費用在2000萬元左右。



赤水河酒所屬的貴州中赤酒業股份有限公司於2021年9月成立，實控人高進華另外掌握一家A股上市公司史丹利(深:002588)，不過史丹利和中赤酒業並無關聯。受消息炒作影響，史丹利昨日股價升逾2%，今日則見大幅波動，一度大跌8%，目前跌幅收窄至0.3%。

撰文:經濟通中國組

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