《神州經脈》李強赴達沃斯論壇，MLF不降息，穗GDP破3萬億

人民銀行周一（15日）進行9950億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便利（MLF）操作，超額規模2160億元，利率則持平於2.5%，並未如市場預期般增量降價續做MLF。滬深股市即時反應為低開，不過盤中隨著半導體、地產等板塊拉漲，滬指一度升破二千九，惟很快又再回落，全日高收0.15%，報2886.29點。至於深市午後跌幅擴，深成指跌0.36%，創業板指收跌0.88%。





李強已抵達瑞士蘇黎世，對瑞士展開正式訪問，並將出席達沃斯論壇。（AP圖片）



成交繼續慘淡，兩市全日成交6109億元，按日減9.7%，創去年12月26日以來新低。外資全日舉棋不定，收市稍微淨流出3.6億元。



MLF利率未有如預期下調，在岸、離岸人民幣受壓，盤初分別一度跌穿7.18、7.19。但交易員透露，盤中大行出手提供美元流動性，助力匯價企穩。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一早上低開近200點跌穿7.18關口，隨後收復過半跌幅，收報7.1721，較上個交易日4時30分收盤價跌99點子，兩連跌，創去年12月13日以來逾一個月新低，全日在7.1650至7.1813之間波動。



周一人民幣兌一美元中間價報7.1084，較上個交易日跌34點子，與市場預測偏離擴至600點，上個交易日報7.1050。



今日新聞精選



1. 世界經濟論壇2024年年會將於本周（15日至19日）在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行，中方將由國務院總理李強率團出席。李強已抵達蘇黎世，展開對瑞士的正式訪問。他與瑞士聯邦主席阿姆赫德共同乘坐專列，由蘇黎世前往瑞士首都伯爾尼，雙方並一路交流。李強表示，中方願同瑞方加強交流互鑑，深化各領域互利合作，取得更多務實成果，歡迎更多瑞士企業赴華投資興業。阿姆赫德表示，願意進一步深耕中國市場，願和中方一道，加強人文交流，進一步增進兩國人民之間的相互了解和友誼。



2. 人民銀行周一進行9950億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持平於2.5%。周二（16日）有7790億元一年期MLF到期，即本日MLF超額規模為2160億元。此前市場已普通預期人行會增量降價續做MLF。中信証券首席經濟學家明明指出，本月MLF利率不變同時加量投放，一方面春節前資金供給增加，保持資金面平穩；另一方面，主要還是想呵護銀行淨息差，以及匯率的穩定。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟汪濤指出，預計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再降息10-20個基點、再降準25-50個基點，並結合使用一些其他流動性工具，特別是市場密切關注的PSL投放。最快的降息和降準時點可能是今年春節前幾周。



3. 深圳證券交易所公告稱，決定即日起接納渣打證券（中國）有限公司成為本所會員。會員簡稱為：渣打證券；會員編碼為：000704。渣打證券在上月中宣布，已獲得中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》，計劃於2024年上半年正式展業。渣打證券於2023年1月19日獲批籌建，5月5日完成登記註冊，總部設在北京，註冊資本10.5億元。



4. 據《路透》通過查閱招標文件，發現中國多家高校、AI研究機構甚至是軍事機構均在去年小批量購得多款被美國禁止出口的英偉達晶片。報道分析認為這類晶片可能已形成一個地下市場，有可能是第三方大量購買英偉達晶片後將多餘庫存賣出市面，又或是印度、台灣和新加坡等地註冊的公司在進行非法轉售。



5. 萬科近日內部發布組織調整和人事安排，成立商業事業部，萬科7區域的商業業務、印力集團統一並入商業事業部，由原南方區域首席合夥人孫嘉出任商業事業部首席合夥人，丁力業繼續擔任印力集團董事長，同時兼任商業事業部首席顧問，王海武擔任商業事業部核心合夥人；2023年加盟萬科集團的周軼群接任南方區域首席合夥人。萬科方面表示，公司一直堅持開發經營服務並重的戰略，此次組織調整和人事安排是匹配戰略發展的需要。



6. 華為周四（18日）將舉行鴻蒙生態千帆啟航儀式。據華為介紹，千帆起航儀式將正式揭開鴻蒙進階新篇章，主要內容包括：生態願景和進展：鴻蒙生態的未來願景、生態主張、生態計劃及進展，預覽版本發布及具體計劃等。華為或許會在活動上正式揭曉新一代操作系統HarmonyOS NEXT。目前已有包括京東、支付寶、美團、微博等在內超過百家移動互聯網應用宣布啟動鴻蒙原生應用的開發。



7. 據內媒報道，周一上午在廣州市十六屆人大四次會議開幕大會上宣讀的廣州市政府工作報告指出，2023年廣州地區生產總值（GDP）預計突破3萬億元。在此之前，重慶在1月4日表示，2023年全市經濟總量首破3萬億元。這意味著繼上海（2017年）、北京（2018年）、深圳（2021年）之後，重慶、廣州將加入GDP「3萬億俱樂部」，「3萬億俱樂部」成員增至5個。



8. 繼招商銀行之後，券商行業也開始向員工「反向討薪」。東興證券發公告稱，公司已經審議通過《關於審議公司績效薪酬追索扣回情況的議案》。這是國內首家券商披露「反向討薪」的券商。不過，東興證券並未透露更多的細節，比如此次涉及多少人，涉及多少資金等。業內人士猜測，從東興證券近年來發生的重大事件來看，這次的「反向討薪」可能涉及澤達易盛IPO造假案的投行經辦人員。

撰文：經濟通中國組

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