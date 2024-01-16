【上海特寫】熱播的《繁花》帶動消費的繁榮

王家衛導演的新戲《繁花》近期在內地熱播，這部作品以90年代的上海為背景，描繪了那個時代的城市風貌、變遷與人物的感情糾葛。該劇1月9日完美落幕。燈塔專業版數據顯示，截至1月9日，《繁花》已拿下14個全網正片播放市佔率日冠、14個騰訊視頻熱度日冠。

一部熱播劇究竟能對各行各業產生多大的推動力？讓我們來細數一下：《繁花》中出現的上海和平飯店、黃河路等地標性建築已成為新晉網紅打卡點，吸引了無數遊客前來探訪；劇中呈現的美食如仙鶴神針、霸王別姬、排骨年糕等也被眾多餐廳競相模仿，成為了新的招牌菜；做劇中同款定製西服的裁縫店老板生意應接不暇，電話被打爆……由此可見，《繁花》不僅推動了旅遊業的發展，更對消費市場產生了長效的提振作用，助力旅遊經濟與歷史文化產業的共同繁榮。

劇中「至真園」原型就是坐落在黃河路上的「苔聖園」，原本寧靜的街道如今擠滿了前來打卡的遊客。據苔聖園的工作人員透露，當前的包房預訂已排至半個月後，年夜飯早已一桌難求。與電視劇播出前相比，這裏的熱鬧與繁華至少增長了2-3倍。

攜程平台的數據顯示，自2023年12月27日《繁花》開播至今年1月5日，上海的搜索熱度環比增長超20%，上海私家團、跟團遊產品預訂單量分別環比增長75%、30%。同程平台的數據也顯示，從去年12月27日至今年1月5日，和平飯店的搜索熱度環比上漲415%，南京路步行街也環比上漲了73%。

避免曇花一現的網紅，要把流量變「留量」

對於電視劇帶動的打卡熱潮，上海社科院青年學術交流中心副主任曹禕遐在近日舉行的媒體沙龍活動中提到，上海要避免做曇花一現的網紅，借助現像級文化產品創新城市形像宣傳，強化城市文化的影響力和輻射力，繼而把流量變「留量」，推動文旅產業鏈迭代升級，強化可持續創新的能力，創城城市歷史文脈，讓更多人讀懂上海、愛上上海。

「苔聖園」還推出了繁花套餐，售價568-1880元人民幣不等，但餐廳工作人員稱，因太過火爆，餐廳人手不足，繁花套餐裏面的菜都沒辦法準備，因此繁花套餐暫時無法供應。此外，上海和平飯店也推出了繁花定製雙人餐，套餐價1460元，另收16.6%附加費，總價約1702元，每天僅限20套。

不過，就在《繁花》展現出強大的「帶貨能力」之後，市面上也有不少商家未經許可，便急不可耐地借著劇名、角色、台詞等元素進行商業營銷推廣活動，企圖搭上這趟流量順風車。為此，《繁花》劇組1月12日就發布聲明稱，在未取得授權許可的情況下，請相關方停止/下架擅自利用該劇名稱、角色稱謂、台詞、場景、道具名稱、海報及相關設計作品等元素開展商業營銷推廣活動，否則將針對上述侵權行為進行維權。

「繁花」相關商標已被註冊

其實，「繁花」相關商標從2019年開始就被王家衛和劉鎮偉的澤東事務所有限公司註冊，涉及「盛世繁花」、「繁花」、「繁」、「汪小姐」、「不響」等，包含全部45個國際分類，其中上百枚商標已成功註冊。不過，劇中主角「阿寶」、「寶總」、「爺叔」等商標在2019年之前已被其他公司註冊，從股權穿透可見，申請商標公司與王家衛無關聯。

黃河路上的「排骨年糕」也因為《繁花》而名聲大噪。曾經無人問津的小店現在門庭若市，基本上排隊在半小時左右。逛逛黃河路，再來上一份「排骨年糕」是「繁花一日遊」的標準動作。

在劇組的聲明後，是不是所有與繁花相關的產品都不可以賣了呢？有律師表示，若店家只是告訴大家這就是《繁花》中寶總吃的泡飯，或者汪小姐愛吃的排骨年糕，則屬於描述性合理使用，一般認為不構成不正當競爭。因為不是所有的「搭便車」營銷行為都可以被認定為侵權，涉及到非常複雜的法律標準，不是版權方一紙聲明就能說了算。

當然，如果商家在宣傳上述商品時使用了《繁花》的劇照、截圖，比如劇中人物吃飯的畫面截圖，那就涉嫌侵犯著作權。又或者，商家在宣傳中稱這是「《繁花》中的某個角色最喜歡的食品」，利用這部電視劇搭順風車，也就可能涉嫌侵犯了著作權，這些或才是《繁花》版權方官博聲明的真正所指。

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕





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