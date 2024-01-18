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《神州經脈》A場大逆轉重奪二千八，在岸人民幣止四連跌

18/01/2024

　　滬深股市今日上演極端行情，滬綜指今早（18日）開市不到一小時，跌幅便擴至1.2%，擊穿二千八，是自2020年4月以來首次，在失守心理關口之後，市場開始放量暴跌，滬綜指愈踩愈深，盤中兩度暴跌超過2.5%，低見2760.98點，再度刷新逾三年半新低。股市連連暴跌引發資本市場恐慌，有明星私募基金觸及預警線，另傳有內地投資者投資槓桿產品觸發爆倉血本無歸，國家隊終於坐不住，尾盤上演「奇跡一小時」，科網、白酒、金融等板塊集體逆轉急漲，帶動滬綜指不但快速收復兩千八關，更倒升0.43%，報2845.78點，全日振幅高達3.12%。深市表現更強，深成指倒抽升1%收市，創業板指跟飆1.93%，均從近年低位回升。兩市成交被推高至8648億元（人民幣．下同），創去年12月28日以來新高，按日大增35.6%。滬深300指數基金連續第三交易日大幅「吸金」，華泰柏瑞滬深300ETF今日成交強勢，當前成交額150億元，創下史上單日成交額第二的紀錄。神秘資金大量買入滬深300ETF，相信是市場上穩盤力量的來源。

 

（資料圖片）

 

今日新聞精選

 

1. 國家發改委副秘書長袁達表示，今年工作重點是：要下大力氣改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願；要拓展有效投資空間，持續優化投資環境，切實提高投資綜合效益。國家發改委副主任劉蘇社表示，加快推動出台實施吸引和利用外資的綜合性政策，通過加大支持保障政策力度、對接高標準國際經貿規則等一攬子務實舉措，著力解決外資企業面臨的難點堵點問題。

 

2. 據報阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、字節跳動等中國AI芯片的大買家不再計劃購買英偉達AI芯片，轉而購買華為等國產芯片。對此，商務部發言人何亞東今日在例行新聞發布會上表示，如果出現這種情況，原因也顯而易見。中方反對有關國家干涉半導體正常貿易，干擾企業間正常交流合作。何亞東又指，中國對石墨物項實施出口管制不是禁止出口，已批准了符合規定的出口申請，有關企業已獲得兩用物項出口許可證。

 

3. 人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1946，較上個交易日4時30分收盤價升20點子，中止四連跌。人民幣兌一美元中間價報7.1174，較上個交易日跌6點子，四連跌，刷新逾一個月低點，與市場預測偏離水平仍逾800點，凸顯監管維穩態度堅決。環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)交易數據顯示，2023年12月人民幣國際支付份額由11月的4.61%最高佔比紀錄，降至4.14%，為歷史次高水平，人民幣國際支付全球排名保持在全球第四位。

 

4. 針對微軟計劃關閉微軟亞洲研究院的傳聞，微軟全球資深副總裁、微軟研究院負責人Peter Lee回應稱，目前沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張。早前有外媒報道，微軟有關閉或轉移北京的微軟亞洲研究院的想法，但微軟領導層支持將該研究機構留在中國。

 

5. 據稱美國財政部一個工作團隊將於周四（18日）在北京與中國財金官員會面，洽談經濟合作事宜。美方團隊將由國際金融事務的財政部助理部長內曼，以及負責金融事務的副部長梁率領，至於中方團隊由人民銀行副行長宣昌能率領。

 

6. 國家統計局公布2023年四季度和全年國內生產總值初步核算結果，其中房地產業全年生產總值為73723億元，同比下降1.3%。單計去年第四季，房地產業生產總值為17782億元，同比下降2.7%，但較上季度增長3.8%。

 

7. 國家稅務總局公布，2023年，全年組織各項稅費收入31.7萬億元（已扣除出口退稅，未扣除出口退稅為33.5萬億元），其中，稅收收入15.9萬億元，社保費收入8.2萬億元。2023年，全國新增減稅降費及退稅緩費超2.2萬億元。對新能源汽車免徵車輛購置稅、車船稅1218億元。

 

8. 國家金融監督管理總局廣東監管局二級巡視員黃海暉表示，截至2023年12月末，廣東轄內房地產貸款規模5.29萬億元，個人住房貸款餘額4.09萬億元，均保持同比正增長，且增速高於全國。　發放「保交樓」項目配套融資30.1億元，保函置換預售監管資金24.95億元；全年新增房地產併購貸款36筆、125.48億元，餘額同比增長15.23%，有力支持優質房企兼併收購受困房企項目。

 

撰文：經濟通中國組

 

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