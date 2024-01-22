《神州經脈》LPR如期不變，滬指曾瀉3%，外交部駁「離港潮」

踏入2024年，滬深股市如同踩地雷般，小跌大崩不絕，周一（22日）更是恐慌式下瀉，開市已即告跌，午後隨著港股跌穿心理關口，跌幅亦一路擴大，滬綜指失守二千八關後更直接做自由落體運動，愈跌愈急、愈踩愈深，國家隊穩盤力量閃現但無力回天，市場恐慌情緒一發不可收拾，滬指最多曾瀉3.4%至2735.37點，收市瀉2.7%，報2756.34點，繼續刷新2020年4月以來新低，全日逼近5000隻個股下跌，上升個股只有125隻。深市反應更差，深成指大跌3.5%，截至目前本月指數蒸發11%，是自2019年2月以來新低，創業板指跌2.83%，創2019年12月以來新低。兩市全日成交7940億元（人民幣．下同），按日大增19%，外資見低位吸納，淨流入超過10億元。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.1968，較上個交易日4時30分收盤價跌30點子。人民幣兌一美元中間價報7.1105，較上個交易日升62點子，兩連升，較市場預測偏離765點子。

今日新聞精選

1. 一如市場預期，人民銀行繼續按兵不動，周一公布2024年1月，1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.45%，5年期以上報4.2%，均與上月持平。鑑於本月MLF利率保持不變，市場早前已預期本月LPR大概率持穩。不過，市場相信人行將繼續通過多種手段合理「補水」，不排除擇時降準的可能性，以維護春節前貨幣市場穩定。



2. 美國從2027年10月開始禁止國防部採購中國6間企業生產的電池，包括電池製造商龍頭寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠景能源及海辰儲能。內媒引述市場分析人士指，美國國防授權法案主要目的是保護美國國防安全，因此只是針對軍用採購進行限制，並非針對特定公司，且普通商業採購不受影響，法案整體市場影響極為有限。國軒高科及億緯鋰能均回應，未有供貨美軍。



3. 摩根大通維持對內地房地產行業謹慎看法，預計今年銷售、新開工和竣工量按年下跌10%，還將兩間內房港股龍湖及新城發展的評級和目標價下調。內地房企崩盤，連帶其入主的足球隊亦泥足深陷。佳兆業集團2016年入主深圳市足球俱樂部發布聲明，無法繼續征戰中國足球職業聯賽。目前深圳隊大部分球員僅拿到合同規定薪水的三分之一，另三分之二仍在拖欠中。恒大旗下的廣州隊，俱樂部與多名球員的欠薪糾紛依然未能解決。為了籌集資金，廣州足球俱樂部由20日起，通過抖音開展了多場名為《齊撐廣州隊》的直播，銷售成績亮眼。



4. 針對外媒評論稱，國際人才對赴香港工作、生活「望而卻步」，甚至出現人才「離港潮」，外交部發言人汪文斌回應，有關言論毫無依據，不負責任地貶損香港自由和人權狀況。他指，當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減。2022年年中至2023年年中，香港人口淨流入17.4萬，根本不存在所謂的「離港潮」。去年1月至11月，特區政府各項引進人才計劃共收到20多萬份申請，其中超過12萬份獲批，8萬人已抵港，遠遠超過每年至少引入3.5萬名人才的目標。



5. 美國調查瑞士ABB集團在華業務，並提到在振華重工(滬:600320)運往美國的起重機上裝有ABB的設備，引起美方「慎重關切」。外交部發言人汪文斌對此表示，中國甚麼先進，甚麼就是威脅，就要採取一切措施進行打壓，只有中國出口的襯衫襪子才不對美國構成威脅。美國政客的所作所為完全是赤裸裸的霸凌霸道行徑。



6. 馬雲旗下農業公司「一米八」獲食品銷售許可。該公司並已註冊一枚「無椒不歡」商標，國際分類為方便食品，當前商標狀態為等待實質審查。



7. 國家發改委副秘書長張世昕表示，銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，涵蓋一二三產業，孕育著新機遇，也必將催生新領域和新賽道。發展銀髮經濟是中國式現代化建設的重要支撐。民政部養老服務司負責人李永新表示，將進一步增強居家社區養老服務供給能力，如期完成「十四五」期間建成500個示範性社區居家養老服務網絡的目標。



8. 雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山泥傾瀉，造成18戶房屋被掩埋、47人失聯。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡，防範發生次生災害。

撰文：經濟通中國組

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