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《神州經脈》A股止跌傳中央多招救市，廣東上海GDP增速低全國

23/01/2024

　　滬深股市打響信心保衛戰，當局開動宣傳機器，為A股撈底搖旗呐喊。國務院常務會議上釋放中長期資金入市的信號後，滬深股市今早（23日）一開市即為投資者帶來驚嚇，滬綜指小幅低開後跌幅一度放大至1%，刷新2020年4月新低，差點要喊出「保衛二千七」的口號，直至平準基金入市傳聞再現江湖後，才見護盤發力。三大指數上午盤中翻紅，正好給股民帶來難得的逃生機會，在沽壓加重下滬綜指午收倒跌。午後，外媒再給市場打一劑強心針，據報中國當局限制多家保險公司淨賣出境內股票，再度提振股市信心，滬綜指尾盤曾見明確漲勢，升超1%，但很快沽壓又再湧現，總計全日收市滬綜指升0.53%，報2770.98點，至於深市方面，科技股領漲，深成指及創業板指分別收漲1.38%及1.24%。兩市全日成交7043億元（人民幣．下同），按日減少11.3%，外資淨流入37.9億元。

 

CAP: 上海提出今年經濟增長目標定為5%左右。（資料圖片）

 

今日新聞精選

 

1. 國務院總理李強22日主持召開國務院常務會議聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報，會議提出，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。內媒引述業內人士呼籲，加大中長期資金入市力度，要加快推出平準基金。今日《彭博》引述知情人士表示，政府正在考慮設立規模2萬億元左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股，當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投資至少3000億元的本地資金。

 

2. 《彭博》報道，內地窗口指導最少兩間國企保險公司，避免沽出的境內股票多於買入，造成淨減持股票的情況。另一間主要保險公司就透露，本月初已收到相關指示。當局去年只是限制內地基金沽售股票，今次是首度將限沽範圍擴展至保險資金。

 

3. 國家新聞出版署在上月22日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，由於監管力度前所未有地強，草案一出台即引發相關上市公司市值崩塌。徵求意見稿的諮詢期昨日（22日）結束，即從國家新聞出版署的網站撤下草案連結，據《路透》引述分析稱此次刪除是不尋常，部分表示可能會進行修訂。

 

4. 2023年，廣東省地區生產總值達到13.57萬億元、同比增長4.8%，增速低於全國的5.2%，是全國首個突破13萬億元的省份，總量連續35年居全國首位，廣州經濟總量突破3萬億元；社會消費品零售總額達4.7萬億元、增長5.8%，深圳成為廣東第二個萬億元消費城市。廣東省省長王偉中作省政府工作報告時表示，今年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長5%；固定資產投資增長4%，社會消費品零售總額增長6%，進出口總額增長1%，居民消費價格指數漲3%左右。

 

5. 2023年上海生產總值達到4.72萬億元，同比增長5%，增速低於全國的5.2%。去年上海外貿進出口總額達到4.2萬億元，同比增長0.7%，實際使用外資達到240億美元，創歷史新高。上海市市長龔正指，今年上海經濟增長目標定為5%左右，地方一般公共預算收入增長5%，城鎮調查失業率5%以內。

 

6. 據報貝萊德尋求以30%的折扣出售上海寫字樓。貝萊德回應稱，傳聞中被尋求出售的上海寫字樓項目是貝萊德海外地產投資團隊所管理的一隻私募投資基金的項目，與貝萊德基金和貝萊德建信理財等國內業務無關。貝萊德表示，將繼續致力於在中國的長期發展戰略，以滿足國內投資者的投資需求，幫助投資者實現財務目標。

 

7. 國家民航局預測，春運期間民航運輸旅客量將達8000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高，日均航班量預計將超過1.7萬班，旅客量、航班量峰值預計出現在2月8日（臘月二十九）、2月16日（正月初七）左右，返鄉、探親、旅遊等出行需求將進一步釋放。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1695，較上個交易日4時30分收盤價升273點子，創1月12日以來新高。全日在7.1630至7.1937之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1117，較上個交易日跌12點子，結束兩連升，和市場預測偏離擴大至916點子。

 

撰文：經濟通中國組

 

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