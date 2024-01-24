  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》人行突預告2月降準，證監呵護市場，滬指重上二千八

24/01/2024

　　人民銀行時隔5個月再降準，且力度屬2021年12月以來最大。人民銀行行長潘功勝今日（24日）下午在國新辦新聞發布會上突然預告，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供流動性1萬億元（人民幣．下同）。另外，從明天（25日）開始下調支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點，從2%下調到1.75%，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

 

（資料圖片）

 

今日新聞精選

 

1. A股維穩頻出新招，外電報道指中國金融期貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為，警告不能肆無忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。與此同時，中午A股休市期間，中證監官方平台發布副主席王建軍接受媒體採訪時的發言，他指資本市場震盪走弱、波動加大感同身受，深知只有廣大投資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩信心。中證監將更加突出以投資者為本，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資者切實感受到市場的公平正義。滬深股市早段升跌互見，在市場傳出維穩新招後，午後突發大漲，保險、券商、地產等板塊集體拉漲，尾盤更愈升愈急，帶動滬綜指收漲1.8%，報2820.77點，不但重返二千八，還刷新自去年7月28日以來最大單日升幅。深市早段隨科技股急跌，深成指全日則倒升1%，創業板指曾跌超過2%，收市倒升0.51%。兩市全日成交7669億元，按日增8.9%。

 

2. 潘功勝今日在國新辦新聞發布會上表示，將對普惠小微企業貸款的認定標準從單戶授信不超過1000萬元提高到2000萬元，支持普惠小微貸款的實施。人民銀行將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長。同時，要優化金融資源投向，加強政策協調配合。

 

3. 潘功勝在今日新聞發布會上發放寬鬆大禮包，除了意外宣布降準之外，還預告將於今明兩日（24至25日）內發布完善經營性物業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀況。

 

4. 人民銀行副行長宣昌能今日在國新辦新聞發布會上表示，為深化內地和香港金融合作，人民銀行和香港金融管理局決定推出六項舉措，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等多個方面，可以概括為「三聯通、三便利」。

 

5. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1641，較上個交易日4時30分收盤價升54點子，創1月12日以來新高。中間價報7.1053，較上個交易日升64點子，為1月12日以來新高，與市場預測偏離收窄至772點子。潘功勝在國新辦記者會上表示，將堅持底線思維，豐富應對工具，防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化；2024年人民幣將繼續在合理均衡水平保持基本穩定。

 

6. 國家金融監督管理總局局長李雲澤在香港出席亞洲金融論壇時表示，堅信內地經濟一定能在困難中穩健前行，持續為世界經濟發展提供強大動力。下一步將繼續加強與香港方面雙邊監管合作，他提出4項相關內容，包括進一步深化內地與港澳金融市場互聯互通，持續優化跨境理財通試點，不斷擴大合格投資產品範圍，支援金融機構積極參與滬深港通、債券通等，研究推出提升大灣區保險服務化、服務便利化水平的政策措施。

 

7. 在滬深大幅下跌導致大量衍生產品「爆煲」之際，《路透》引述消息人士稱，中國金融期貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為。中金所對機構表示，並非完全不讓做空，而是肆無忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。

 

8. 新能源車險投保難、續保難問題突出，國家金融監督管理總局財險司下發通知，要求各財險公司不得拒絕或者拖延承保新能源車的交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業保險合同或提出其他附加條件。不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型採取「一刀切」等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。

 

撰文：經濟通中國組

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,277.11

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

13.270

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

100.005

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03321 偉鴻集團控股
  • 0.240
  • 03606 福耀玻璃
  • 35.400
  • 01007 龍輝國際控股
  • 0.950
  • 01420 川控股
  • 0.065
  • 08300 皇璽集團
  • 0.189
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 10.040
  • 目標︰$11.10
  • 03086 華夏納指
  • 35.640
  • 目標︰$40.00
  • 01836 九興控股
  • 10.440
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.920
  • 目標︰$2.80
  • 00669 創科實業
  • 89.200
  • 目標︰$90.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.600
  • 00700 騰訊控股
  • 281.800
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00388 香港交易所
  • 239.200
  • 00941 中國移動
  • 66.100
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 28.500
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 89.200
  • 目標︰$95.00
  • 00973 L'OCCITANE
  • 23.150
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/01/2024 16:43  《盤後部署》人行降準在即助港股抽升，中軟現價吸引可以看好

24/01/2024 16:33  【互聯互通】人民銀行和香港金融管理局推六項舉措，深化金融合作

24/01/2024 16:25  人行突發降準，恒指尾市拉升545點報15899，中聯通飆9%

24/01/2024 15:55  【內房困局】潘功勝：人行即將出台有利於房企現金流的融資政策

24/01/2024 14:20  《Ａ股行情》證監再發聲維穩，傳阻沽空期指，滬指漲1%上二千八

24/01/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒８１億元，買盈富沽騰訊

24/01/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛降一眾銀行股目標，大和維持看淡天齊

19/01/2024 10:59  《嚟緊炒Ｄ乜》東方甄選主力做電商，中線目標價４０銀

24/01/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８２０４，兩周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【互聯互通】陳茂波：推6措施非為提振股市，無意撤銷股票印花稅
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人行突預告2月降準，證監呵護市場，滬指重上二千八
人氣文章

新聞>財經熱話

重汽濰柴發盈喜股價齊飆，重卡行業迎復甦券商唱好，可以點部署？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

Twins演唱會首場撞正阿嬌鍾欣潼43歲生日！阿Sa蔡卓妍準備神秘驚喜失敗：我搞咗好耐呀呢壇嘢
人氣文章

主場·日本．Katty

日本魚市場｜實試高知弘人市場「全天侯美食大牌檔」4大食店推薦！米芝蓮廚師主理、1,200円歎獲獎吞拿魚、 即場燒炙烤鰹魚
人氣文章

小薯茶水間

萬億富豪｜首名萬億富翁幾時出現？樂施會：全球5大富豪財富3年暴增114%！Elon Musk財富升幅最多！股神芭菲特排第幾？5大富豪每小時賺X億港幣！消除貧窮要229年
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

婚前出軌：面對進退兩難的局面，還該結婚嗎？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

屬於冬日的香氣！來自Armani、Officine Universelle Buly、Lush的木質辛香調香水，帶來溫暖氣息
人氣文章

Watch & Jewelry

龍年配龍錶！江詩丹頓十二生肖傳奇系列、HUBLOT甲辰龍年鈦金腕錶，新一年的兩款龍年限量腕錶，為腕間添上一份尊貴
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫公開6大受寒易病部位！一部位吹風可致頸椎疾病！著衫次序正確隨時4件暖過7件？即睇保暖貼士
人氣文章
香港溫度大跌！暖包放衫袋無助保暖？日本專家+節目實測！暖包放邊度最暖身？點解唔使搓揉都可發熱？一招避免低溫燙傷！
人氣文章
銀屑病 | 美國35歲美妝Youtuber猝逝！生前患銀屑病8成皮膚佈滿紅斑！患者患心血管病風險較常人高？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2024 19:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞24/01/2024
【互聯互通】陳茂波：推6措施非為提振股市，無意撤銷股票印花稅
人氣文章中國故事24/01/2024
《神州經脈》人行突預告2月降準，證監呵護市場，滬指重上二千八
人氣文章財經熱話24/01/2024
重汽濰柴發盈喜股價齊飆，重卡行業迎復甦券商唱好，可以點部署？
人氣文章生財有道24/01/2024
【高息定存】工銀亞洲推港元定存優惠，3個月平均4.68厘
人氣文章財經熱話24/01/2024
恒指尾市急飆逾500點，人行宣布將於2月5日降準
人氣文章香港政情24/01/2024
鄧炳強：早一日完成23條立法，就少一日風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金