《神州經脈》監管兩招抗沽空，恒大清盤添憂，七部門布局未來產業

中證監對券商融券業務下重手，加上中特估繼續大幅拉漲，但仍救不回信心極弱的A股市場。滬深市場今日（29日）早段平穩，但在中國內房龍頭中國恒大被香港法院頒令清盤後，空軍時隔多日後重佔上風，隨央企及權重股以外的個股集體飄綠，科網概念更成重災區。滬綜指午收前勉強保住升幅，午後隨著深市跌勢愈來愈急，滬指亦開始破功，確認穿二千九後一路向下，滬指截至收市跌幅擴大至0.92%，報2883.36點，全日近4600隻個股下跌。

（資料圖片）

深市再度遭遇狂風暴雨，深成指大跌2.06%，報8581.76點，創業板指更瀉3.49%，報1623.81點，刷新2019年10月以來新低。

全日兩市成交8052億元（人民幣．下同），按日減2.8%，外資盤中曾見顯著流出，尾盤見資金大幅回流A股，全日陸股通淨流出約5.9億元。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤隨中間價跌至近一周低點後於低位徘徊，尾盤跌幅收窄，收報7.1797，較上個交易日4時30分收盤價小升11點子，止兩連跌，全日在7.1756至7.1839之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1097，較上個交易日跌23點子，兩連跌，與市場預測偏離擴至近690點，上個交易日報7.1074。

今日新聞精選

1. 香港高等法庭今日作出裁決，對昔日內房龍頭、全球負債最重的房企中國恒大下達強制清盤令。外電報道，香港法院今午任命安邁（Alvarez & Marsal）為恒大清盤人，分別為安邁顧問董事總經理Edward Simon Middleton及黃詠詩。黃詠詩表示，將全力使恒大集團業務可持續運作，首要任務是盡可能保留、重組及繼續營運現有業務；是次清盤令僅針對母公司中國恒大，不會對集團旗下附屬公司的運作造成直接影響，特別是在中國內地營運的附屬公司將不受清盤令影響。恒大集團執行總裁肖恩則表示，對法院裁定清盤感到非常遺憾，在清盤呈請中集團已盡全力抗辯，但客觀上經營面臨巨大困難、資源極其有限，而且恒大地產已被中國證監會立案調查、集團實際控制人等因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，集團亦認為無法滿足境外債務重組關鍵環節的相關法定條件，以致債務重組方案最終難以落地。

2. 中證監宣布，今日起全面暫停限售股出借；此外，由3月18日起，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。兩辣招雙管齊下，尤其是融券交易由「T+0」改「T+1」交收，相當於廢了融券沽空的武功，對內地券商融券業務恐造成較大影響。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，兩項措施都是為了減少市場的做空力量，提振投資者信心，表明監管層對股市的呵護態度，有利於推動資本市場進一步企穩回升。

3. 國務院國資委今日舉行中央企業、地方國資委考核分配工作會議。今年國務院國資委將對中央企業全面實施「一企一策」考核，即根據企業功能定位、行業特點、承擔重大任務等情況，增加反映價值創造能力的針對性考核指標，「一企一策」簽訂個性化經營業績責任書，引導企業努力實現高質量發展。國資委還將建立考核「雙加分」機制，對跑贏國民經濟增速的企業給予考核加分，並設提質增效特別獎，對作出突出貢獻的企業再給予額外加分。此外，在前期試點的基礎上，全面推開上市公司市值管理考核，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒。

4. 據《中國證券報》報道，近日13家企業共計14款人工智能（AI）大模型產品通過備案。截至目前，國內已有四批共計逾40款AI大模型產品獲得備案審批。本次獲得備案審批的大模型包括第四範式的「式說」大模型、「零一萬物」大模型、小米「小愛同學AI助手」、智聯招聘「AI改簡歷」、Boss直聘「南北闖」大模型、脈脈「智能問答」、什麼值得買「AI問答機器人」、掌閱「閱愛聊」微信小程序等。

5. 據《新華財經》周末引述業界人士消息指，中國計劃將三大國有資產管理公司（AMC）併入中投公司，包括中國信達、中國長城資產和中國東方資產，不過目前有關新聞已被刪除，原本的新聞網頁內容現顯示為：「對不起，您訪問的頁面不存在或已被刪除！」該報道提到，當局此舉目的是為「響應機構改革方案」。此前兩大國際評級公司惠譽和穆迪相繼下調了四大AMC的信用評級，其中一項原因是政府支持預期有所減弱。

6. 對於中泰最新簽署互免簽證協議，但中方仍未對日本恢復短期逗留免簽政策，很多日本企業希望中國早日恢復免簽。中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方始終高度重視包括日本公民在內的外國人來華便利化問題。對於日本各界希望恢復免簽政策的訴求，中方將予以認真研究。我們期待日方同中方相向而行，共同提升雙方人員往來便利化水平。據了解，中國原對日本、新加坡、文萊免除短期逗留簽證。因疫情關係，這項措施於2020年春季暫停，惟中國已於2023年7月對新加坡和文萊恢復短期免簽。

7. 美國政府周一公布一項建議，要求雲服務提供商披露外國客戶的名稱和IP地址，並要求這些公司必須撥出預算來收集這些細節，並報告任何可疑活動。美國政府對擬議規則徵求反饋到4月29日。外媒分析，上述新草案若落實，華府可能會利用這些要求來切斷中國公司訪問美國的數據中心和伺服器，而這些數據中心和伺服器對於培訓AI模型至關重要。另外，中國駐美國使館在一個新春聯歡活動上表示，每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，這些學生持合法有效簽證，沒有違法犯罪記錄，出國旅遊、回國探親後赴美返校，入境時卻被帶進「小黑屋」接受長達8小時盤問，想聯繫父母卻被拒絕，在沒有確切證據的情況下就被貼標簽，甚至被強制遣返、禁止入境，這是絕對無法接受的。中國駐美大使館近日已就相關情況向美方提出嚴正交涉。

8. 工信部、教育部、科技部、交通運輸部、文旅部、國資委、中國科學院聯合發布推動未來產業創新發展的實施意見，提出六大重點任務，其一是要求全面布局未來產業，把握全球科技創新和產業發展趨勢，重點推進未來製造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向產業發展；又提出要突破高級別智能網聯汽車、元宇宙入口等具有爆發潛能的超級終端；發展下一代操作系統；突破人形機器人、量子計算機、超高速列車、下一代大飛機、綠色智能船舶、無人船艇等高端裝備產品。

撰文：經濟通中國組

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