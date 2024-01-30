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《神州經脈》A股兩連挫，蘇州撤限購，商務部抗議在美中資遭打壓

30/01/2024

　　1月以來A股加速下行，上周在央企帶頭拉漲穩盤下稍有進帳，到本周恐慌再現，在恒大被清盤可能增加其他房企的債務風險的擔憂下，市場悲觀情緒遭放大，即使國務院副總理何立峰發聲穩市亦於事無補。地產、醫藥及金融板塊今日（30日）早段領跌，拖累滬綜指早市曾跌超過1%，不過在部分央企拉升下跌幅有所收窄，然而到了下午，半導體板塊突然觸發崩跌行情，市場見無救市動作引發恐慌，滬指一瀉千里，跌幅快速擴大至1.83%收市，指數剩餘2830.53點。滬指本周暫兩連挫，累計跌幅約2.7%，但和上周低位仍有約100點的距離。

 

（資料圖片）

 

　　半導體板塊拖累深市繼續尋底，深成指全日大跌2.4%，報8375.98點，創下近五年新低；創業板指同挫2.47%，報1583.77點，是四年半以來新低。

 

　　早市交投回歸低水平，午後暴跌推動成交增，兩市全日成交6637億元（人民幣．下同），按日仍挫17.6%，陸股通淨流入超過17億元。

 

　　值得留意的是，此前溢價大幅回落的日經ETF重返熾熱，昨日升4%，今日再漲6.4%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤隨中間價小升，全日波幅十分狹窄，收報7.1773，兩連升，較上個交易日4時30分收盤價小升24點子，全日在7.1740至7.1785之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1055，較上個交易日升42點子，止兩連跌，與市場預測偏離擴至逾700點，上個交易日報7.1097。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院副總理何立峰29日在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議期間，強調通過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問題，加大對優質上市公司支持力度，助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展；同時要求各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，盡快推動房地產融資具體項目落實。內媒《中新社》微博帳號《國是直通車》則發表評論文章，指恒大的問題在於長期財務造假等違法違規甚至犯罪行為導致風險大量積累，當局不能任由「壞孩子」野蠻發育；恒大被境外法院強制清盤，並非由於中國對民營房企支持不足，官方在不斷加大對民營經濟的支持力度。

 

2. 寧德時代與福特汽車在美合資建設電池工廠計劃又生變，據《路透》報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾，以及能源和商務委員會主席羅傑斯致信拜登政府，要求對參與該計劃的四家中國企業展開調查，並實施出口限制，原因包括該四家企業與中國解放軍、中國共產黨及北韓政府有直接聯繫。另外，在北京交易所上市的汽車零件生產商三祥科技全資子公司三祥北美辦公場所1月18日遭美國有關執法部門搜查，據指事涉三祥逃避美國關稅。中國商務部發言人批評，近期美方多次突擊搜查在美中資企業，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心，美方應立即停止有關滋擾。

 

3. 深圳市七屆人大五次會議今日開幕，深圳市長覃偉中作政府工作報告時提到，2024年深圳市經濟社會發展主要目標為GDP增長5.5%，固定資產投資額增長10%，規上工業增加值增長5.5%，社會消費品零售總額增長7%，外貿進出口穩規模、穩份額、穩增長。覃偉中還提到，去年深圳證券交易所股票交易額保持亞洲第一、全球前三，債券發行規模首次突破2萬億。深圳市統計局同日公布，2023年全市GDP同比增長6%；規上工業增加值增6.2%；固投增11%；社零總額首破萬億，增7.8%；進出口總額增5.9%。

 

4. 繼廣州27日官宣「120平方米以上住房不再限購」後，蘇州亦宣布全面取消限購範圍，全面支持和滿足剛性和改善性購房者的購房意願。不過，知情人士透露，目前蘇州市區新建商品住房辦產證後限售兩年的政策尚未取消。此外，上海也調整住房限購政策，自1月31日起，非本市戶籍居民如在本市連續繳納社會保險或個人所得稅滿5年及以上，將有權在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。

 

5. 2023年全國發行地方政府債券93374億元，其中一般債券33474億元、專項債券59900億元。截至2023年12月末，全國地方政府債務餘額407,373億元，控制在全國人大批准的限額之內。

 

6. 中國貿促會新聞發言人楊帆在例行新聞發布會上表示，綜合全年調查數據顯示，八成以上受訪外資企業對2023年中國營商環境評價為「滿意」以上，九成以上認為中國市場富有吸引力，近七成看好未來五年中國市場前景。將大力開展「千團出海」行動，面向歐美、日韓、東盟、拉美等重要經貿夥伴，組織超過1000批次企業團組赴海外參展辦展和考察洽談，助力企業拿訂單拓市場。

 

7. 騰訊昨日召開2023年度員工大會。騰訊主席馬化騰表示，遊戲是騰訊的王牌業務，遊戲出海是騰訊目前出海國際化的最大希望。馬化騰又提到微信是騰訊目前最強壯的平台，接下來的挑戰是「微信這棵老樹如何發新芽」，騰訊用戶群體的消費能力很強，但多年來缺乏的電商知識還是要補的，所以2024年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，而電商和廣告是相輔相成。

 

8. 胡潤研究院發布2023中國食品行業百強榜，貴州茅台價值雖較去年下降5%，但仍以2.2萬億元蟬聯中國食品行業最具價值企業。五糧液亦跌9%至6000億元，位居第二。中國首富鍾睒睒的農夫山泉以4600億元價值排第三，雖然下降12%，但還是價值最高的軟飲企業。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，貴州茅台的價值超過百強中另外24家白酒企業的價值之和，這在所有行業中非常少見。

 

撰文：經濟通中國組

 

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