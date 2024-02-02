《神州經脈》習近平天津調研，滬指盤中刷四年低，在華美企信心增

滬深股市今早（2日）開市稍見造好，然而盤中地產股升幅近乎清零，加上科技股升得一日掉頭再挫，帶動滬指啟動連續第五日的尋底之旅，半日先跌約0.7%，午後跌幅恐慌式快速擴大，全部行業板塊向下，滬指不勝沽壓跌穿二千七關，擊潰投資者心理防線，三大指數開啟「自由落體模式」，滬綜指最多瀉3.8%，低見2666.33點，刷新自2020年3月以來新低。

國家主席習近平昨在天津考察調研，期間去到天津古文化街，察看節日市場供應等情況。（新華社微博圖片）

穩盤大軍雖遲但到，銀行保險股隨後出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，A股上演極具戲劇化一幕，滬綜指跌幅在15分鐘內快速收窄至不足1%，收復二千七關，不過在收市前跌幅又再度擴大，全日收報2730.15點，單日跌幅1.46%。深市跌勢亦見顯著回穩，深成指、創業板指午後曾跌超過4%，其後雙雙跌幅收窄，前者收挫2.24%，後者跌2.43%。

維穩大軍出手，兩市全日成交8057億元（人民幣．下同），按日大增14.6%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1793，較上個交易日4時30分收盤價升39點子，止兩連跌，全日在7.1751至7.1812之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1006，較上個交易日升43點子，止兩連跌，創1月8日以來近一個月新高，與市場預測偏離收窄至近650點，上個交易日報7.1049。

今日新聞精選

1. 春節前夕，國家主席習近平天津考察調研，2月1日上午，他首先去到天津西青區辛口鎮第六埠村，實地了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復等情況，看望受災群眾。當天下午，他去到天津古文化街，察看節日市場供應和歷史文化街區保護利用等情況。

2. 人民銀行公告，2024年1月，國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）1500億元，為連續兩個月淨新增，規模合共5000億元。期末抵押補充貸款餘額為34022億元。2024年1月開展了9950億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，利率2.5%，與上月持平；期末MLF餘額為72910億元的紀錄高位。2024年1月對金融機構開展常備借貸便利（SLF）操作共28.12億元，不到去年12月158.48億元的兩成；其中隔夜期1.12億元，7天期10億元，1個月期17億元。1月末SLF餘額為27億元。隔夜、7天、1個月SLF利率分別為2.65%、2.8%、3.15%，與上月持平。

3. 國家新聞出版署今日發布2024年進口網絡遊戲版號名單，涉及共32款遊戲，其中騰訊取得兩款任天堂Switch遊戲的版號，分別為《星之卡比 新星同盟》及《太鼓之達人》，惟這兩款遊戲均為舊遊戲，前者於2018年3月全球發行，而星之卡比系列去年發行的《星之卡比 探索發現》為最新版本；中國版《太鼓之達人》也可能是2018年全球發行的最初版本。另外，據《路透》引述知情人士透露，騰訊已於去年12月叫停了基於電腦和遊戲機遊戲史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）《尼爾》系列的手遊開發，部分原因是昂貴的開發成本和版權費令騰訊難以找到令人信服的盈利模式。據指這個項目醞釀近兩年且備受期待，騰訊取消開發，表明其將遊戲機和個人電腦上的熱門遊戲轉化為手遊這項長達十年的戰略出現裂痕。

4. 龍湖集團1月完成27億元境內債兌付，同時已提前準備好2月及3月30億元境內到期債券兌付資金。另外，武漢市住房保障和房屋管理局披露，按照住建部關於支持房地產項目融資的條件要求，經梳理，武漢市確定了第一批房地產項目融資「白名單」，已向各金融機構推送，第二批也正在梳理中。第一批「白名單」涉及房地產項目101個，開發企業94家，融資需求541.73億元、涉及18家融資機構。此外，天津首批可給予融資支持的房地產項目「白名單」亦出爐，共22個項目，涉及融資需求近50億元。

5. 包凡失蹤一年後卸任華興資本控股董事會主席、首席執行官等職務。華興資本控股公布，包凡辭去公司董事會主席、首席執行官、執行董事，及提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員職務；謝屹璟被任命為董事會主席，並由代理首席執行官改任為首席執行官，同時被任命為提名委員會主席、執行委員會主席及薪酬委員會委員。

6. 中國美國商會（AmCham China）2024年度《中國商務環境調查報告》顯示，50%受訪美企中國為全球前三大投資目的地，這一比例較去年上升5個百分點，惟仍低於前幾年平均60%的水平。調查並顯示，絕大多數企業（77%）並未考慮將生產或採購轉移至中國境外，還有31%的企業表示感到比以往更受歡迎，較去年增13%。在疫情封控解除和中美高官互訪等因素推動下，受訪美企對於2024年的前景預期也較上一年度有所改善，其中對於中美雙邊關係的預期增長11個百分點；對於監管環境抱持樂觀者也多了9個百分點；至於看好營利潛力改善的業者則比去年增加7個百分點。

7. 中國外交部長王毅上月下旬在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利文會晤後，有白宮官員稱中美資深官員正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年春季通電話。有美媒記者今日在中國外交部例行記者會上問到，中美兩國元首會否在今年春天或未來幾個月內舉行電話會談。發言人汪文斌回應稱，沒有可以提供的消息。不過他強調，王毅與沙利文在會晤中同意兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和願景，推動中美關係克服障礙，排除干擾，穩定向前發展。

8. 滬深北交易所發布2024年春節休市安排，自2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，共計9日，2月19日（星期一）起照常開市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）為周末休市。

撰文：經濟通中國組

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