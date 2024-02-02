  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》習近平天津調研，滬指盤中刷四年低，在華美企信心增

02/02/2024

　　滬深股市今早（2日）開市稍見造好，然而盤中地產股升幅近乎清零，加上科技股升得一日掉頭再挫，帶動滬指啟動連續第五日的尋底之旅，半日先跌約0.7%，午後跌幅恐慌式快速擴大，全部行業板塊向下，滬指不勝沽壓跌穿二千七關，擊潰投資者心理防線，三大指數開啟「自由落體模式」，滬綜指最多瀉3.8%，低見2666.33點，刷新自2020年3月以來新低。

 

國家主席習近平昨在天津考察調研，期間去到天津古文化街，察看節日市場供應等情況。（新華社微博圖片）

 

　　穩盤大軍雖遲但到，銀行保險股隨後出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，A股上演極具戲劇化一幕，滬綜指跌幅在15分鐘內快速收窄至不足1%，收復二千七關，不過在收市前跌幅又再度擴大，全日收報2730.15點，單日跌幅1.46%。深市跌勢亦見顯著回穩，深成指、創業板指午後曾跌超過4%，其後雙雙跌幅收窄，前者收挫2.24%，後者跌2.43%。

 

　　維穩大軍出手，兩市全日成交8057億元（人民幣．下同），按日大增14.6%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1793，較上個交易日4時30分收盤價升39點子，止兩連跌，全日在7.1751至7.1812之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1006，較上個交易日升43點子，止兩連跌，創1月8日以來近一個月新高，與市場預測偏離收窄至近650點，上個交易日報7.1049。

 

今日新聞精選

 

1. 春節前夕，國家主席習近平天津考察調研，2月1日上午，他首先去到天津西青區辛口鎮第六埠村，實地了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復等情況，看望受災群眾。當天下午，他去到天津古文化街，察看節日市場供應和歷史文化街區保護利用等情況。

 

2. 人民銀行公告，2024年1月，國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）1500億元，為連續兩個月淨新增，規模合共5000億元。期末抵押補充貸款餘額為34022億元。2024年1月開展了9950億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，利率2.5%，與上月持平；期末MLF餘額為72910億元的紀錄高位。2024年1月對金融機構開展常備借貸便利（SLF）操作共28.12億元，不到去年12月158.48億元的兩成；其中隔夜期1.12億元，7天期10億元，1個月期17億元。1月末SLF餘額為27億元。隔夜、7天、1個月SLF利率分別為2.65%、2.8%、3.15%，與上月持平。

 

3. 國家新聞出版署今日發布2024年進口網絡遊戲版號名單，涉及共32款遊戲，其中騰訊取得兩款任天堂Switch遊戲的版號，分別為《星之卡比　新星同盟》及《太鼓之達人》，惟這兩款遊戲均為舊遊戲，前者於2018年3月全球發行，而星之卡比系列去年發行的《星之卡比　探索發現》為最新版本；中國版《太鼓之達人》也可能是2018年全球發行的最初版本。另外，據《路透》引述知情人士透露，騰訊已於去年12月叫停了基於電腦和遊戲機遊戲史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）《尼爾》系列的手遊開發，部分原因是昂貴的開發成本和版權費令騰訊難以找到令人信服的盈利模式。據指這個項目醞釀近兩年且備受期待，騰訊取消開發，表明其將遊戲機和個人電腦上的熱門遊戲轉化為手遊這項長達十年的戰略出現裂痕。

 

4. 龍湖集團1月完成27億元境內債兌付，同時已提前準備好2月及3月30億元境內到期債券兌付資金。另外，武漢市住房保障和房屋管理局披露，按照住建部關於支持房地產項目融資的條件要求，經梳理，武漢市確定了第一批房地產項目融資「白名單」，已向各金融機構推送，第二批也正在梳理中。第一批「白名單」涉及房地產項目101個，開發企業94家，融資需求541.73億元、涉及18家融資機構。此外，天津首批可給予融資支持的房地產項目「白名單」亦出爐，共22個項目，涉及融資需求近50億元。

 

5. 包凡失蹤一年後卸任華興資本控股董事會主席、首席執行官等職務。華興資本控股公布，包凡辭去公司董事會主席、首席執行官、執行董事，及提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員職務；謝屹璟被任命為董事會主席，並由代理首席執行官改任為首席執行官，同時被任命為提名委員會主席、執行委員會主席及薪酬委員會委員。

 

6. 中國美國商會（AmCham China）2024年度《中國商務環境調查報告》顯示，50%受訪美企中國為全球前三大投資目的地，這一比例較去年上升5個百分點，惟仍低於前幾年平均60%的水平。調查並顯示，絕大多數企業（77%）並未考慮將生產或採購轉移至中國境外，還有31%的企業表示感到比以往更受歡迎，較去年增13%。在疫情封控解除和中美高官互訪等因素推動下，受訪美企對於2024年的前景預期也較上一年度有所改善，其中對於中美雙邊關係的預期增長11個百分點；對於監管環境抱持樂觀者也多了9個百分點；至於看好營利潛力改善的業者則比去年增加7個百分點。

 

7. 中國外交部長王毅上月下旬在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利文會晤後，有白宮官員稱中美資深官員正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年春季通電話。有美媒記者今日在中國外交部例行記者會上問到，中美兩國元首會否在今年春天或未來幾個月內舉行電話會談。發言人汪文斌回應稱，沒有可以提供的消息。不過他強調，王毅與沙利文在會晤中同意兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和願景，推動中美關係克服障礙，排除干擾，穩定向前發展。

 

8. 滬深北交易所發布2024年春節休市安排，自2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，共計9日，2月19日（星期一）起照常開市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）為周末休市。

 

撰文：經濟通中國組

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,179.63

最大成交額股票

深300750

寧德時代 #

146.000

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

100.009

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06178 光大證券
  • 4.810
  • 06682 第四範式
  • 41.050
  • 00700 騰訊控股
  • 279.400
  • 00980 聯華超市
  • 0.250
  • 06821 凱萊英
  • 60.400
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.950
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 39.900
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 25.800
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.520
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.380
  • 目標︰$16.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.700
  • 00700 騰訊控股
  • 279.400
  • 00001 長和
  • 40.650
  • 02269 藥明生物
  • 16.780
  • 00941 中國移動
  • 66.500
報章貼士
  • 01910 新秀麗
  • 23.150
  • 目標︰$27.00
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 36.500
  • 目標︰$39.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.440
  • 目標︰$7.62
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2024 16:19  恒指全日跌32點報15533，藥明生物及藥明康德齊瀉21%

02/02/2024 15:27  【提振Ａ股】滬綜指全周暴跌6.2%，市場籲設平準基金拯救A股

02/02/2024 15:13  《Ａ股行情》滬指曾穿二千七引恐慌，尾盤急維穩收市仍跌1.5%

02/02/2024 08:29  【恒大困局】恒大地產：未能清償的到期債務累計約2978億元

02/02/2024 08:44  蘋果公司季績勝預期，惟中國市場銷售挫近13%遠遜預期

02/02/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒８７億元，買藥明康德沽騰訊

02/02/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中銀降小鵬目標兩成，摩通評濠賭股獨升美高梅目標

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

02/02/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８９，隔夜拆息較上日微跌１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習近平天津調研，滬指盤中刷四年低，在華美企信心增
人氣文章

新聞>財經熱話

中國美國商會：逾七成企業未考慮將業務移至中國境外
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門1月賭收勝預期獲大行唱好，濠賭股可趁春節臨近炒一轉？
品味生活
生活
人氣文章

葉劉的地球儀．葉劉淑儀

調整股市樓市政策，增強發展動能
人氣文章

健康解「迷」

夫婦相隔一年先後患腸癌！醫生分析4大飲食習慣影響！隔夜飯、醃菜進人體即變致癌物？
人氣文章

健康解「迷」

Elon Musk宣布Neuralink完成首宗「人腦晶片」植入！殘疾人士可以藍牙控制身體？每次手術唔使$10萬？料逾2.2萬受試者受惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Twins紅館演唱會：最強凍齡二人組！阿Sa獨門去粉刺大法，自製養生「三棗水」！阿嬌柔順秀髮重點在水溫？
人氣文章

港女講男．妮洛

躺平主義、缺乏上進心！拍拖只懂講錢？雙方的金錢觀不合，是拖跨感情的一大因素
人氣文章

Fashion

Net-A-Porter農曆新年限定優惠：Givenchy Voyou 大減近$5,000！不能錯過Burberry、Versace、Jacquemus人氣款式！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
早餐推介 | 8大500kcal內早餐公開！麥當勞、大家樂都有份？適量脂肪有助大腦執行功能？用餐幾耐腦部運作最好？
人氣文章
天瑜停用強心藥吊鹽水一周！癌症爸爸治療副作用＋流感身體虛弱！減少探望心痛訴：可以上天堂等爸爸！
人氣文章
雞蛋好處｜蛋黃好高膽固醇？中醫︰吃蛋走黃損失大！雞蛋可安神、護肝！3款雞蛋食療改善失眠、痛經、風濕骨痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2024 19:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2024
《神州經脈》習近平天津調研，滬指盤中刷四年低，在華美企信心增
人氣文章財經熱話02/02/2024
中國美國商會：逾七成企業未考慮將業務移至中國境外
人氣文章財經熱話02/02/2024
澳門1月賭收勝預期獲大行唱好，濠賭股可趁春節臨近炒一轉？
人氣文章生財有道02/02/2024
【高息定存】工銀亞洲3個月存息加至最高6厘，大新及大眾齊減息
人氣文章香港要聞02/02/2024
港鐵：檢討應對極端天氣，提前通知乘客改發9號風球時列車終點站
人氣文章財經熱話02/02/2024
【一周短打】港股長假期前反覆，中特估仍可睇好？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金