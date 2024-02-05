內房困局｜融創超90個項目入圍第一批融資白名單

在住建部召開城市房地產融資協調機制部署會後，全國多座城市陸續公布首批房地產項目融資「白名單」。綜合內媒報道，目前融創中國(01918)已有超過90個項目入圍第一批白名單，包括北京、天津、成都、重慶、鄭州、瀋陽、青島、武漢、昆明、西安、太原、西雙版納等20城市都已落地。

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報道指，去年融創在全國101個城市實現279個項目交付，合計交付套數31萬套、交付面積3587萬平方米，交付套數、交付面積均位列億翰智庫2023年交付榜單的第三位。有分析人士認為，後續隨著新的融資落地，融創項目開發運營的資金壓力將得到進一步緩解，各地的「保交樓」工作也將得到更有力的保障。

撰文:經濟通中國組

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