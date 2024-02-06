  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

A股｜監管阻內地機構沽空離岸中資股，境外持倉A股不賣出

06/02/2024

　　內地股市愈跌愈維穩，據多家外媒引述知情人士指，中國有關監管機構近日窗口指導包括部分券商、私募基金等在內的機構投資者，加強對A股及港股的沽空限制。

 

推薦閱讀:

Tatler與邁阿密國際據悉簽約3年，若再來港有優先主辦權

球王美斯缺陣表演賽一事，主辦方Tatler主動撤回M品牌1600萬元贊助申請。《星島日報》專欄文章引述官場消息指，主辦方算是踏出了「負責任」第一步，亦令政府減輕壓力，但球迷要爭取「回水」，難度甚大.......

《本港樓市》何永賢稱正制定公屋「幸福設計」指引，鼓勵舉報濫用

房屋局局長何永賢接受《經濟日報》專訪時表示，正制定「幸福設計」指引，今年出爐，期望改善建屋規劃，研究日後在公營房屋注入包括樂齡、跨代共融、社區聯繫、活力、綠色、城市連結、配套和形象8項元素，目前選定5條屋邨試行.......


　　據報多家機構被告知，其國內客戶不能通過總回報掉期(TRS)交易來增加新頭寸，以進行海外投資，以阻止其沽空離岸中國股票，包括中國A50相關合約，同時收緊衍生品風險敞口；與此同時，藉境外子公司購買A股的內地券商則被告知不要減倉。


　　內媒《財聯社》昨日（5日）亦報道指，部分機構收到券商通知，即刻起TRS交易不能再新增規模，即只能在目前的名義本金限制內換倉，不能再加倉。


　　TRS是一種場外衍生品合約，其中一方同意支付或接收標的資產的總回報，以換取另一方的固定或可變融資利率，TRS交易一向備受內地基金歡迎。


　　此外，監管機構亦從昨日起限制部分量化基金進行賣出交易；另有部分量化基金的DMA多空收益互換產品被限制降低股票倉位。

嚴打空軍撐信心？市場憂適得其反

　　外媒引述分析師意見指，限制賣空短期內可起到一定的緩解作用，但擔心投資者也可能憂慮未來撤出市場的難度愈來愈高，提早撤資股市，結果適得其反。


　　市場人士認為，單靠加強交易行為監管難以要讓市場反轉，但是大規模購買股票托市的代價過於高昂，當局最有可能的選項是用權宜之計得過且過，希望拋售潮自行結束。

 

撰文:經濟通中國組

 

2024-02-06｜觸不到的十天線 港股反彈派浪已完？｜阿里巴巴周三公布業績 能否挽回頹勢？｜春節行情股大檢閱｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

1.770

異動股

00123

越秀地產

5.190

異動股

06862

海底撈

12.780

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 1.750
  • 00123 越秀地產
  • 5.200
  • 06862 海底撈
  • 12.740
  • 02313 申洲國際
  • 67.150
  • 02318 中國平安
  • 32.800
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.540
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.400
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 41.150
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 28.250
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.460
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.850
  • 00700 騰訊控股
  • 284.800
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 67.950
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 03888 金山軟件
  • 19.340
  • 目標︰$23.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.170
  • 目標︰$9.55
  • 01088 中國神華
  • 29.800
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2024 10:54  《Ａ股行情》匯金奏入市號角，滬指盤中倒升1.2%陸股通流入增

06/02/2024 09:23  恒指高開31點報15541，阿里升3%，中海外逆市跌2.4%

06/02/2024 07:50  《國金頭條》降息預期被潑冷水，美股從高位回落，道指挫274點

06/02/2024 10:20  李家超:就美斯缺陣收到投訴，會積極跟進令主辦方履行應有責任

06/02/2024 08:11  【國際要聞】英王患癌暫停公職，傳哈里王子速回國探望

06/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒０２億元，買盈富沽騰訊

06/02/2024 08:30  【大行炒Ｄ乜】滙證下調友邦目標價，摩通建議增持煤氣睇６﹒５元

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

06/02/2024 09:41  《財資快訊》美電升報７﹒８２２５，一周拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

美斯缺陣｜李家超:就對美斯缺陣敦促主辦單位回應公眾訴求，公開安排細節
人氣文章

新聞>市場動向

大行利是封變搶手貨 設計凸顯個人非凡品味
人氣文章

新聞>中國故事

A股｜監管阻內地機構沽空離岸中資股，境外持倉A股不賣出
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

美斯全場無落場球迷失望嗌回水！姜濤Anson Lo分享與碧咸美斯合照！陳庭欣：好多球迷都話要報《東張》
人氣文章

健康解「迷」

耳鳴困擾 | 45歲女被耳鳴折磨、聽力退化情緒受困！中醫：耳鳴分4類型！手指敲打一個位置有助紓緩
人氣文章

健康解「迷」

立春養生 | 年三十氣溫跌至11°C！冬去春來邊3種病最易發作？中醫講飲食宜忌 + 健脾益氣袪濕湯水推介
DIVA CHANNEL
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

16年國際頂級婚介經驗之談 ! 鑽石媒人Meiling 開創全新YouTube頻道：一系列愛情專題影片助你尋覓Mr / Ms Right！
人氣文章

Art & Living

情人節花束2024：玫瑰鬱金香手工花藝側揹桶袋、⾼訂香⽔聯乘鮮花花盒，以花瓣寄語愛意！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門高級中菜：粵菜大師融入廿四節氣炮製時令美味！葡汁焗小海螺、沙薑鹽焗太子鴿、燕窩琵琶豆腐、杏汁戈渣，團年開年飯推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
認知障礙 | 結合新科技！限定互動市集讓長者、照顧者了解認知障礙！互動繪本提升認知能力訓練
人氣文章
三高婦人誤信「神醫」半日狂灌7升水昏迷！2天排近7,000毫升尿液逐漸清醒！6類人須限飲水量防水中毒！點計算一日飲幾多水？
人氣文章
去濕食療 | 立春潮濕天氣來襲要排濕！陳皮水去濕化痰最得！多久喝一次？2類人不適合！即睇焗茶做法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 11:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 11:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 11:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2024 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2024
美斯缺陣｜李家超:就對美斯缺陣敦促主辦單位回應公眾訴求，公開安排細節
人氣文章市場動向06/02/2024
大行利是封變搶手貨 設計凸顯個人非凡品味
人氣文章中國故事06/02/2024
A股｜監管阻內地機構沽空離岸中資股，境外持倉A股不賣出
人氣文章開市Good Morning06/02/2024
黃瑋傑：港股處待變格局或重上10天、20天線，惟要小心是否假突破
人氣文章國際動態06/02/2024
英國王室｜英王患癌暫停公職，傳哈里王子速回國探望
人氣文章香港要聞05/02/2024
美斯缺陣｜主辦方Tatler：撤回M品牌計劃及1600萬政府資助申請
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金