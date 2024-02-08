《神州經脈》CPI刷14年低，滬指兔年瀉12%，中證監換帥

今日是兔年A股最後一個交易日，春節長假後，2月19日才復市。滬綜指連漲第三日，全日收升1.28%，報2862.9點；外圍科技股大漲，帶動A股相關板塊拉升，深市早段保持飆升，惟午後升幅收窄，深成指全日升1.28%，創業板指升1.28%。市場不見收爐情緒，氣氛保持暢旺，兩市全日成交10174億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億關，按日稍降0.4%，惟注意外資似高位出貨，陸股通今日曾錄淨流入超過80億元，全日收市則剩餘5.8億元。

放眼龍年，國家主席習近平表示要切實增強經濟活力、防範化解風險。（AP圖片）

回顧整個兔年，全球多地股市屢創新高，而中國股市卻節節敗退不斷尋底。滬綜指累計在整個兔年暴跌12.22%，連續第三個農曆年下跌，更是自戊戌狗年（2018年2月16日至2019年2月4日）以來最大跌幅。深市表現更為慘重，深成指兔年下跌26.3%，創業板指更蒸發33.2%。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1961，較上個交易日4時30分收盤價跌30點子，兩連跌，創2月5日以來新一周新低，全日在7.1858至7.1969之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1063，較上個交易日跌14點子，與市場預測偏離仍超800點，上個交易日報7.1049。

經國家外匯管理局批准，銀行間外匯市場明日（9日）收市時間提前至下午5時，當日下午4時半人民幣兌美元即期收盤價、外匯掉期曲線、下午5時美元拆借加權成交利率、下午5時或之前整點參考匯率等正常發布。

今日新聞精選

1. 今日上午在人民大會堂舉行2024年春節團拜會。國家主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，以及香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞拜年。習近平表示，在即將過去的癸卯兔年，中國果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。習近平強調，2024年要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力。

2. 因作風強硬而在業界有「券商屠夫」之稱的吳清重返中國證監會，接替易會滿出任黨委書記、主席，《新京報》引述萬博新經濟研究院院長滕泰指出，吳清懂券商、懂公募基金、懂私募基金、懂交易發行註冊和上市公司監管，這是二十年來第一次讓內行來領導資本市場。滕泰並認為，在這樣的關鍵時刻，及時果斷地讓最懂證券業務、最支持資本市場的人來領導資本市場，充分顯示了最高決策層對資本市場的空前重視。

3. 中國1月居民消費價格指數（CPI）同比下降0.8%，連跌四個月且降幅比市場預測的0.5%大，並創2009年9月以來最大單月同比降幅；工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.5%，降幅略小於市場預期的2.6%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，受節日效應影響居民消費需求持續增加，1月CPI環比連續兩個月上漲；受上年同期春節錯月對比基數較高影響，同比下降。扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.3%，漲幅與近十年同期平均水平相當；同比上漲0.4%，保持溫和上漲。1月受國際大宗商品價格波動、國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，全國PPI環比、同比下降，但降幅均收窄。

4. 深圳市放鬆住房限購，本市戶籍居民家庭限購2套住房、成年單身人士（含離異）限購1套住房，取消落戶3年及社保繳納3年的要求。非本市戶籍提供購房之日前3年在本市連續繳納個人所得稅或社會保險證明的，限購1套住房。另外，廣州市房地產融資協調工作小組辦公室發布關於推送市房地產融資協調機制項目清單（第一批）的通知。清單共有47個項目，包括城中村、舊村改造項目，以及住宅、商業項目等，涉及房企包括碧桂園、雅居樂、金地集團 、融創中國、遠洋集團等。

5. 中證監本周二（6日）宣布暫停新增轉融券規模，該項政策威力巨大且迅速。數據顯示，新政後第一個交易日（7日），全市場僅有5筆轉融券交易，而在上周最多的時候當日轉融券交易超6000筆。同時，轉融券融出股數也大降，2月7日全市場僅融出了21.38萬股，而上周有一日之內融出了1.8億股的。此外，由於券源緊張，轉融券利率開始走高，最高達到7.6%。中金公司認為，融券制度調整結合近期各部門針對資本市場積極發聲並採取行動支持，有助於提振投資者信心。

6. 國際金融協會（IIF）公布，今年1月，中國市場低迷，中國股市流出32億美元，債市流出47億美元，為連續第7個月錄得資金流出。1月份，新興市場債券和股票吸引357億美元的外國投資組合淨流入。債務投資約427億美元，為2021年6月以來最多；而股票則錄得69億美元資金外流。IIF經濟師稱，對美國聯儲局趨轉鴿派的預期將是未來幾個月資金流動的主要驅動力。投資者已經為減息做好準備，這主要對新興市場的債務發行有利。

7. 美國參議院議員提出的《生物安全法》提案共同發起議員數恢復至6名，再次引起市場對藥明系前景的擔憂。另外電引述消息人士指出，拜登政府計劃最早在下周公布行政令，採取新措施以防止中國等外國對手獲取美國人的敏感個人數據，包括財務訊息、基因數據、語音模式甚至鍵盤使用習慣等。此外，中國商務部官網發布，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨與美國財政部副部長尚博舉行會談。此前有美媒指，這次會談美方將與中方討論全球經濟面臨的風險、兩國經濟前景、國家安全領域的投資審查制度以及在氣候領域向貧窮國家減免債務方面進行合作。

8. 美國商務部周三（7日）公布數據顯示，2023年美國對華商品進口總額為4272億美元，按年大降約20%，而與此同時，墨西哥向美國出口4756億美元，按年增長5%，是20年來該國首次成為美國進口商品的主要來源地，超越曾有「世界工廠」之稱的中國，有分析認為全球製造業生產正在重新洗牌，而若特朗普再次當選美國總統，恐將對全球貿易流帶來更多變數。

撰文：經濟通中國組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動