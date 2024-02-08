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A股 | 滬綜指兔年累挫12%，信心何處尋？

08/02/2024

 

　　通脹數據或激發中國當局加碼刺激經濟，加上證監系統換帥釋放提振股市信息，A股滬綜指今日連漲第三日，全日收升1.28%，報2862.9點；外圍科技股大漲，帶動A股相關板塊拉升，深市早段保持飆升，惟午後升幅收窄，深成指全日升1.28%，創業板指升1.28%。


　　然而回顧整個兔年，全球多地股市屢創新高，中國股市卻節節敗退不斷尋底。滬綜指累計在整個兔年暴跌12.22%，連續第三個農曆年下跌，更是自戊戌狗年（2018年2月16日至2019年2月4日）以來最大跌幅。深市表現更為慘重，深成指兔年下跌26.3%，創業板指更蒸發33.2%。

 

兔年A股一

A股兔年二

 

狡兔藏陷阱  股民屢踩雷


　　在兔年年初，憧憬中國全面放寬防疫封控，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，滬指在兔年紅盤當日短暫衝破三千三，然而人行貨幣寬鬆措施未及市場預期，以致A股在去年上半年股市行情起起伏伏，滬指4月初搶灘三千三上望三千四，未及多日再下挫，中國當局在5月重提「中特估」，上市央企帶來一波行情，滬指在5月9日高見3418.95點創全年最高點，之後無以為繼隨即暴跌，兩日後跌至三千一位置。


　　經濟復甦力度在去年第二季快速走樣，拖累市場表現，中共中央政治局在7月底舉行的會議上，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，滬綜指當周累計升3.4%，是繼2022年11月之後的最大單周升幅，外資大幅流入。


　　然而中國提出的活躍資本市場措施主要還停留在加強監管和口頭利好，而沒有掏出真金白銀振信心，滬指在8月開啟下行模式，外資開啟自陸股通以來最長的「走資馬拉松」，滬指在8月25日跌至3053點。


　　在10月中旬，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，加上外資大行呼籲沽出中國股票，滬指在連日急跌下終失三千關，加上穆迪在12月將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」，引發市場驚詫，滬指直至2023年收市都未能收復三千關。


　　到了2024年，A股面臨的惡劣局面更甚，滬綜指在央企大舉撐市的情況下，1月仍然錄得6.27%的月跌幅，事實上2月有不少交易日都出現了超過4000股飄綠的慘況，個股表現比指數來得更差，引發信心危機，以及諸如槓桿產品爆雷、基金大面積贖回、融資爆倉等問題，直至中證監本周初連發十多條政策外加主席換人，跌勢才終於被煞停。

 

撰文：經濟通中國組

 

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