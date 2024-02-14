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京城近觀 ︱ 北京搬家記

14/02/2024

 

　　趕在農曆新年前，我搬進了新居。朋友看到我的上一篇文章，說怎麼感覺我輕輕鬆鬆就把搬家這樣子的大事做好。我說：才不是。如果能從文章感受到一絲輕鬆，僅僅是因為我完成了搬家這件大事，鬆了一口氣。

 

　　租房，向來坑非常的多，搬家也是一個大工程。對我來說，找房子的難度完全不亞於找男友。你會因為一些原因喜歡一個房子，但經過一些時間的相處，也會慢慢發現房子的缺點。

 

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在北京，搬家向來是一個大工程。(黃燕明攝)

 

元旦假期遊走在各個小區看房

 

　　我之前住的是一個朝北的房子。房子的優點不少，譬如房東人好，樂意翻新房子，全屋刷過白漆，換過新窗簾和部分家具，但是缺點也很明顯，就是朝北。在溫暖的南方，朝北的壞處可能不那麼明顯，北京的冬天非常寒冷，在屋內需要開著暖氣，朝北的房間需要24小時都開著暖氣才不會覺得冷，這會導致電費變貴，室內異常乾燥，必須同時開加濕器。一旦忘記開加濕器，皮膚乾燥得又癢又疼，眼睛也不舒服。更難過的是，遇上寒流的日子，就算是開著暖氣也覺得冷，晚上要穿上襪子才能入睡。這次搬家，我決意找一個朝南的房子。

 

　　朝南的房子並不好找，本來在巿場上推出的就少。第一個選好的房子被二房東公司截胡之後，我並不氣餒，對於在租約完結之前找到房子仍充滿信心。元旦假期，北京寒流來襲，頂著零下氣溫，我跟著不同的中介，遊走在各個小區看房，走了兩天。有的小區相距較遠，看完一個小區，步行到附近的小區繼續看，還坐過中介的小電瓶車後座，中介載著我到另一個小區，小電瓶車比走路快得多，北風呼呼從耳畔吹過，涼颼颼的。

 

想找到合心意的房子，需要投入更多時間

 

　　這不是我在北京第一次搬家，但這次搬家是時間最緊迫的。住在一個地方數年，各種用過的、沒用過的物品非常多，我花了大半個月的時間把東西整理收拾打包。在正式準備搬家之前，想到在這個地方住了1000多個日夜，感概萬千，原本對於朝南的新居也有期待，可隨著覺得不錯的幾個房子，因為種種原因不能租下來，租約到期時間逼近，心裏愈來愈焦急，只想把事情盡快完成。真正開始搬家的時候，太多的東西需要打包，根本無時間想這麼多，只能不停地執執執，做做做。

 

　　如今網上平台可以看房，比以前方便得多，經過多次官方整頓，基本沒有虛假房源，但是實地看房仍然必不可少，網上的資訊仍有「水份」。如有的中介為了吸引租客，明明是朝北的房子，會寫成朝南，在帶看的時候才會說明。而平台上的租金報價也不完全真實，有的房東還願意談價格，有的房東卻半點不願降價。這都給租客憑添很多獲取真正信息的成本，如果想找到合心意的房子，需要投入更多時間。

 

20240214beijing002

搬入新居後從沒刷過門禁卡，因小區負責門禁系統公司倒閉。(黃燕明攝)

 

　　新搬的家在北京一個老舊的小區，如願租到一個朝南的房子，但是也迅速發現到房子的一些問題。房子半年沒人居住，廚房水槽下的水管，居然一碰就裂開一個大洞，像被時間施過魔法一樣。洗手間的水管用的還是數十年前流行的裝修材料，是一支老舊鐵管，已經嚴重生鏽腐蝕，漏水散發異味。

 

市場脫不了「一分錢一分貨」的硬道理

 

　　我體驗到，市場再怎麼變化，還是脫不了「一分錢一分貨」的硬道理。巿場價格體系仍然有效。北京租房巿場是在下行，租金下降的同時，房東對於房子的投入必然減少，以前願意把泛黃和帶著污跡的牆先刷一下再出租，現在就不太樂意。以前願意更換破舊的老家具，現在會覺得租客湊合用著也無不可。難怪朋友都說撿漏房很多有硬傷，需要花成本簡裝更新。沒想到的是，新租房子內設備老化的程度，還是讓我開了眼界。

 

　　新搬入的小區的安保跟之前也不一樣，住進來之後，從沒有刷過門禁卡，向中介和業主查詢也說不清，後來問過樓下保安，才真相大白，原來小區的門禁系統早就壞了，一直沒有進行維修，原因是負責門禁的公司已經倒閉，須要等農曆新年後，重新招標新的門禁公司，此事也從另一面反映出經濟的蕭條。

 

　　生活處處充滿挑戰。王陽明曾說，「人間道場，淤泥生蓮，世間磨難，皆是砥礪切磋我也。」經事長志，厲事成人。世間萬事，凡是磨你的，都是來渡你的。新年依始，祝大家龍年快樂。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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