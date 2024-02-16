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內房| 內銀五大行對接白名單項目超8千個，貸款投放仍手緊

16/02/2024

　　據《中國新聞網》報道，據工、農、中、建、交五大國有銀行最新披露，其對接的房地產融資「白名單」項目已超過8000個，不過投放貸款仍未見積極。

 

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　　其中，建設銀行(00939)(滬:601939)除了已對接超過2000個白名單項目外，還對5個項目實現貸款投放，投放金額近30億元人民幣，分別來自北京、福建、安徽、河南等分行；而交通銀行(03328)(滬:601328)已對接1442個白名單項目，並對個別項目實現貸款投放。


　　工商銀行(01398)(滬:601398)上周表示，已對接超過2000個白名單項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，惟沒有提及具體貸款投放情況。


　　至於中國銀行(03988)(滬:601988)此前透露，已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元人民幣，其中75個項目審批已完成，但沒有提及貸款投放情況；農業銀行(01288)(滬:601288)披露，累計已對接超過2700個白名單項目，新審批項目超過10個，同樣沒有提及貸款投放情況。

 

撰文:經濟通中國組

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