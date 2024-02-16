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內地新聞| 美團報告：今年春節假期「吃喝玩樂」消費增長36%

16/02/2024

　　美團(03690)昨日發布的2024春節「吃喝玩樂」消費洞察報告顯示，2024年春節假期日均消費規模同比增長36%，較2019年增長超155%，廣東、江蘇、四川、浙江、山東等省份消費規模居全國前列。

 

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　　在餐飲方面，春節假期首5日，全國多人堂食套餐訂單量較去年增長161%，異地消費者貢獻的訂單量增長186%。其中，上海堂食消費最旺，訂單量同比增長近150%，其次是北京、成都、重慶、廣州。

旅遊消費預訂量較去年增長約七倍

　　旅遊方面，美團數據顯示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅遊消費(含酒店民宿、景點門票、交通等)提前預訂量較去年增長約七倍。其中，家庭親子客群的住宿訂單同比增長超過70%。上海海昌海洋公園(02255)在春節假期首5日，最高單日入園人次達5.1萬，入園人次同比增長超98%，旗下上海海昌奧特曼主題酒店和海洋度假酒店「雙酒店」均已滿房狀態。


　　此外，春節假期期間，美團休閒玩樂相關訂單量同比增長190%，洗浴中心、養生按摩訂單量同比增長210%，「抓娃娃」等體驗火遍大江南北，訂單量同比增長350%。

 

撰文:經濟通中國組

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